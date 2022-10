Les 10 "méga-menaces" pour l'humanité, selon l'un des économistes qui a vu venir la crise de 2008

La rédaction BBC News Mundo

Roubini est un habitué du Forum économique mondial

L'économiste Nouriel Roubini a été surnommé "Dr. Catastrophe" pour ses avertissements pessimistes sur l'avenir de l'humanité.

Dans son dernier livre, "Mega Threats", il identifie les principaux dangers qui, selon lui, menacent notre espèce.

Sa liste de dix menaces comprend la faible croissance économique et l'inflation, la dette et le changement climatique.

Bien qu'il soit parfois critiqué pour son catastrophisme, cet économiste né à Istanbul, en Turquie, affirme qu'il propose également des solutions.

Dans le passé, il a réussi certaines de ses prévisions, voyant les nuages noirs à l'horizon plus tôt que la plupart des économistes.

Ce fut le cas en 2006, lorsqu'il a mis en garde contre l'imminence de la crise des subprimes lors d'une conférence du Fonds monétaire international.

En 2008, le monde a plongé dans l'une des pires crises financières de l'histoire récente.

Plus récemment, ce professeur de l'université de New York a averti que le bitcoin était "surévalué" et l'a comparé à un "cloaque", un présage qui s'est avéré exact puisque le prix du bitcoin et des autres principales crypto-monnaies a chuté.

James Menendez, animateur du Newshour de la BBC, l'a interviewé.

Le monde qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a été marqué par une paix relative, une hausse des revenus et une amélioration de la santé pour une grande partie de la planète. Cette situation est-elle sur le point de prendre fin ?

Je le crois. Il existe de nouvelles menaces qui n'existaient pas dans les décennies entre les années 1960 et les années 1980. À cette époque, personne ne s'inquiétait d'une éventuelle guerre nucléaire entre les superpuissances, en raison de la détente entre les États-Unis et l'Union soviétique.

On ne parlait même pas de changement climatique et, après la grande pandémie de 1918, il n'y en a pas eu d'autre avant les années 1980.

Nous n'avions aucune idée que l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation allaient remplacer la plupart des emplois, et nous avions des démocraties stables, pas les populismes de gauche et de droite qui arrivent au pouvoir maintenant.

Et les engagements qui découlent du vieillissement, pour lesquels il n'y a pas de financement, comme les pensions et les soins de santé, n'existaient pas, car nous avions alors une population encore jeune et en croissance.

Le monde actuel est donc très différent de ce qu'il était entre 1945 et le milieu des années 80. Il existe de nouvelles menaces qui sont des méga-menaces et qui peuvent détruire non seulement l'économie mondiale, mais le monde en général.

Je vais vous interroger sur l'une d'entre elles, la dette mondiale. Pourquoi pensez-vous qu'elle peut modifier radicalement l'économie mondiale ?

Dans les années 1970, le rapport entre la dette privée et la dette publique et le PIB était d'environ 100 %. Aujourd'hui, dans les économies avancées, il atteint 420 % et ne cesse d'augmenter.

Ce ratio était élevé, mais le coût du service de cette dette était faible jusqu'à récemment, grâce à des taux d'intérêt nuls ou négatifs et à des politiques expansionnistes.

Même les ménages zombies, les entreprises zombies, les sociétés zombies et même les gouvernements zombies ont pu survivre parce que les taux d'intérêt étaient si bas.

Aujourd'hui, ils sont élevés et augmentent parce que nous devons lutter contre l'inflation, et regardez ce qui se passe avec la dette hypothécaire au Royaume-Uni, ou avec la dette des consommateurs, ou avec la dette des entreprises qui sont maintenant au bord de la crise. Les mesures de relance budgétaire ont presque conduit à une crise budgétaire au cours des dernières semaines.

Les 10 méga-menaces de Roubini

Le livre de Roubini présente dix "méga-menaces", qu'il aborde dans chacun des chapitres de son livre. Ce sont celles-ci :

La mère de toutes les crises de la dette

Échecs publics et privés

La bombe à retardement démographique

Le piège de l'argent facile et la fin du boom économique

La grande stagflation à venir

Effondrement de la monnaie et instabilité financière

La fin de la mondialisation

La menace de l'intelligence artificielle

La nouvelle guerre froide

Une planète inhabitable

Que signifie tout cela pour les populations du monde entier ? Serons-nous plus pauvres dans les décennies à venir ?

Si nous devons avoir une dette qui n'est pas viable, il ne nous reste que quelques options. Soit nous faisons faillite et faisons défaut, soit, comme je le prévois, les gouvernements utiliseront des poussées d'inflation inattendues pour réduire la valeur réelle de la dette nominale.

Je pense que les banques centrales vont céder et ne pas agir, car lorsque les gouvernements ne peuvent pas réduire la dette publique et les impôts en raison de déficits importants et de guerres contre le changement climatique ou les pandémies ou contre d'autres pays, nous empruntons trop et finissons par gonfler la vague, comme cela s'est produit dans les années 1970.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les familles du monde entier souffrent déjà de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Vous parlez du changement climatique dans une partie avancée de votre livre. Est-ce la plus grande menace à laquelle nous, les humains, sommes confrontés ?

Il s'agit de la dixième menace de ma liste, mais dans un certain sens, elle est très importante. Mais c'est une menace qui évolue lentement, alors que la stagflation est un risque à très court terme, tout comme le risque d'un effondrement financier ou le risque que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ne dégénère en une confrontation avec l'OTAN ou en une guerre non conventionnelle avec l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre, ou entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan.

Le changement climatique nous détruira, mais, bien que les dommages qu'il cause soient déjà graves aujourd'hui, avec des sécheresses aux États-Unis, en Asie et en Amérique centrale, et la flambée des prix des denrées alimentaires à cause de lui, il nous détruira dans les décennies à venir. C'est une menace qui se déplace plus lentement que les autres. Pensez-vous que les gouvernements du monde entier sont à la hauteur du défi ?

Non. Les pays démocratiques comme les pays autoritaires évitent de faire face à l'avenir, faisant l'autruche.

Les dirigeants ne prennent pas de décisions difficiles parce qu'ils veulent être réélus. Les autoritaires ont également besoin de soutien.

En ce qui concerne le changement climatique, on parle beaucoup de l'investissement socialement responsable dans le monde des affaires et de la finance, mais en réalité, il y a beaucoup plus de paroles que d'actions. Parce que ni les acteurs publics ni les acteurs privés ne veulent faire les sacrifices immédiats nécessaires pour l'avenir. C'est pourquoi il y a une paralysie politique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le changement climatique est l'une des menaces qui inquiètent Roubini.

Il y a quelques années, vous avez été baptisé le "médecin des catastrophes". Comment faites-vous pour vous lever tous les jours en sachant à quel point vous voyez l'avenir en noir ?

Je suis le médecin réaliste, pas le médecin catastrophe. À la fin de chaque chapitre de mon livre, je propose une solution pour chaque méga-menace et j'avance deux scénarios : un scénario dystopique dans lequel nous ne faisons rien et ces menaces détruisent le monde, et un scénario moins dystopique et plus utopique dans lequel des politiques sont mises en œuvre à tous les niveaux, y compris au niveau individuel, pour nous amener sur une meilleure voie.