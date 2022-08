Pourquoi devriez vous vous intéresser aux élections au Kenya et ce qu'il faut savoir

Le Kenya, l'une des principales économies d'Afrique, élira un nouveau président le 9 août, dans un contexte de hausse du coût de la vie et de sécheresse qui mettra à l'épreuve la personne qui occupera le poste. Mais le président Uhuru Kenyatta soutient le rival de son adjoint pour remporter le scrutin et assurer son héritage.

Toutes les élections précédentes ont donné lieu à des contestations et à des accusations de fraude, à des flambées de violence meurtrière, ou aux deux.

Qui sont les candidats ?

Ce dernier s'est montré à la hauteur de M. Odinga lors de la campagne et a attiré de grandes foules.

Raila Odinga (G) et le président Uhuru Kenyatta (D) ont été adversaires lors des deux dernières élections.

George Wajackoyah a attiré l'attention avec sa proposition de légaliser la culture de la marijuana et l'exportation de venin de serpent.

Pourquoi le président ne soutient-il pas son adjoint ?

Mais, dans un remarquable retournement de situation, les deux hommes se sont serrés la main et se sont réconciliés en 2018, et M. Kenyatta a mis tout son poids dans la campagne de M. Odinga.

Cela a laissé M. Ruto sur le carreau et a donné lieu à plusieurs années de relations inconfortables au sommet.

Quel est le problème principal ?

On peut dire que le vice-président a défini le terrain sur lequel se joue cette élection : l'économie.

Alors que lors des dernières élections, les débats sur la corruption et la justice ont dominé, cette fois-ci, les gens pensent surtout à leur porte-monnaie.

Dans cette jeune nation, il a mis l'accent sur les politiques visant à lutter contre le chômage des jeunes et a inventé en 2018 l'expression "hustler nation" pour désigner les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Dans un acte imaginatif de symbolisme politique, en plus de la marchandise électorale habituelle, il a distribué des brouettes gratuites lors de ses meetings de campagne.

Il a également présenté sa candidature comme une tentative de mettre fin à la domination de la politique kenyane par des familles dynastiques : les Kenyattas et les Odingas.

M. Odinga promet de poursuivre le programme de développement du président et d'améliorer la vie des Kenyans vulnérables en leur donnant une allocation mensuelle de 6 000 shillings kenyans (32 223 FCFA) provenant d'un nouveau fonds de protection sociale s'il est élu président.

Il s'est également engagé à fournir des soins de santé abordables par le biais de ce qu'il appelle "Baba Care", se présentant comme une figure paternelle dans une nation de plus de 56 millions d'habitants.

Y a-t-il une dimension ethnique dans cette élection ?

Au Kenya, de nombreux votes sont exprimés selon des critères ethniques et, les années précédentes, cette situation a parfois débouché sur des violences à l'échelle nationale, des personnes étant attaquées et tuées sur la seule base de leur appartenance à une communauté.

Le scrutin contesté de décembre 2007 a été suivi de semaines de violences ethniques au cours desquelles environ 1 200 personnes ont trouvé la mort et quelque 600 000 ont fui leur foyer.

M. Odinga, un Luo, et M. Ruto, un Kalenjin, compteront tous deux sur les votes de leurs grands groupes ethniques pour les propulser à la State House.

Mais dans un geste calculé, tous deux ont choisi des colistiers issus du plus grand groupe ethnique du pays, les Kikuyus. En la personne de Martha Karua, M. Odinga a également choisi la première femme à se présenter sur le ticket présidentiel d'un grand parti politique.

Des inquiétudes subsistent quant au risque de voir les tensions ethniques déboucher sur des violences dans certaines parties du pays, et certaines personnes se déplacent vers des zones où leur groupe ethnique est majoritaire pour éviter d'être prises pour cible.

Sera-t-elle libre et équitable ?

Les gens regarderont également si la commission électorale a résolu les problèmes qui, en 2017, ont conduit à l'annulation du résultat initial de l'élection et à la tenue d'un nouveau scrutin.

D'autres élections ont-elles lieu ?

Outre l'élection présidentielle, les électeurs voteront pour élire les députés et les sénateurs du parlement national, les gouverneurs de comté et les membres des assemblées de comté.

On ne sait pas encore quand le résultat de l'élection présidentielle sera annoncé, mais la commission électorale dispose d'un maximum de sept jours pour compter et décompter les voix.

Pour gagner, un candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés au niveau national et au moins 25 % des suffrages exprimés dans chacun de plus de la moitié des comtés.