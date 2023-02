Ces six images, avant et après, montrant l'ampleur des dégâts du séisme en Turquie et en Syrie

Author, La rédaction

Role, BBC News Mundo

7 février 2023, 11:52 GMT

Des centaines de bâtiments, de mosquées et d'églises se sont effondrés en Turquie et en Syrie après des séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont fait des milliers de victimes.

Les autorités ont également indiqué que plus de 10 000 personnes ont été blessées en Turquie et dans le nord et le centre de la Syrie.

On craint que des dizaines d'autres personnes soient piégées sous les décombres. Les équipes de secours des deux pays sont à pied d'œuvre pour rechercher des survivants.

Des images choquantes montrent des bâtiments de quatre et cinq étages complètement aplatis et réduits à l'état de décombres.

Les sismologues estiment que le premier tremblement de terre est l'un des plus forts jamais ressentis en Turquie.

L'une des villes les plus touchées est Gaziantep, à quelques kilomètres au sud-est de l'épicentre du premier tremblement de terre.

Ces images montrent l'avant et l'après et donnent une idée de l'étendue des dégâts.

Un château historique - l'un des mieux conservés de l'époque romaine - a également été détruit à Gziantep, tout comme la mosquée de Shirvan. Une autre mosquée, dans la ville de Malatya, a subi le même sort.

Des bâtiments et des églises se sont également effondrés dans la ville d'Iskenderun, près de la frontière syrienne.