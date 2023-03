3 raisons pour lesquelles TikTok pourrait être interdit aux États-Unis

Pensez aux dirigeants de TikTok.

En 2020, ils ont échappé de justesse à l'interdiction de la plateforme à succès aux États-Unis par le président de l'époque, Donald Trump, et ont dû faire face à une tempête de questions sur les prétendus risques de cybersécurité posés par l'application.

Grâce à de nombreux recours juridiques, ce débat a échoué et la menace contre la plateforme a pris fin en 2021, lorsque le président Joe Biden a annulé la proposition de son prédécesseur.

TikTok et les millions d'influenceurs qui dépendent du réseau social pour leurs revenus ont poussé un soupir de soulagement collectif.

Mais aujourd'hui, par une ironie qui reflète le format de diffusion en continu de l'application vidéo, nous revenons à la case départ.

Les interdictions

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et de nombreux pays européens ont interdit aux fonctionnaires d'installer TikTok sur les téléphones à usage officiel.

Et contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, les enjeux sont encore plus importants aujourd'hui.

Au moment de la proposition d'interdiction de Trump, il y a trois ans, TikTok était déjà installé sur environ 800 millions d'appareils dans le monde. Aujourd'hui, il compte 3,5 milliards de téléchargements, selon la société d'analyse d'applications Sensor Tower.

À cela s'ajoute une augmentation des tensions géopolitiques entre la Chine et les pays occidentaux. Il est clair que l'avenir mondial de TikTok est au plus mal.

Quels sont donc les problèmes de cybersécurité qui sont apparus au sujet de ce réseau social et comment l'entreprise y répond-elle ?

Donald Trump a tenté de bannir TikTok des boutiques d'applications mobiles en 2020.

1. TikTok recueille "trop" de données

Les détracteurs de TikTok l'accusent fréquemment de collecter de grandes quantités de données sur les utilisateurs. L'application est citée comme preuve dans un rapport sur la cybersécurité publié en juillet 2022 par des chercheurs d'Internet 2.0, une société australienne.

Les chercheurs ont étudié le code source de l'application et ont constaté qu'elle procédait à une "collecte excessive de données".

Selon les analystes, TikTok recueille des informations telles que la localisation des utilisateurs, l'appareil qu'ils utilisent et les autres applications présentes sur leur mobile.

Toutefois, un test similaire réalisé par Citizen Lab a conclu que "par rapport à d'autres plateformes de médias sociaux populaires, TikTok recueille des types de données similaires pour suivre le comportement des utilisateurs".

De même, un rapport récent de l'Institut de technologie de Géorgie, publié en janvier, note que "le fait essentiel ici est que la plupart des autres réseaux sociaux et applications mobiles font la même chose".

Une porte-parole de TikTok a déclaré à la BBC que la collecte de données de l'application était "conforme aux pratiques du secteur".

2. TikTok pourrait être utilisé par le gouvernement chinois pour espionner les utilisateurs

Aussi ennuyeux que cela puisse être pour les spécialistes de la protection de la vie privée, la plupart d'entre nous acceptent que la transmission de grandes quantités de données privées soit le marché que nous concluons avec les réseaux sociaux.

En échange de la gratuité de leurs services, ils collectent des informations sur nous et les utilisent pour vendre de la publicité sur leur plateforme, ou vendent nos données à d'autres entreprises qui essaient de faire de la publicité ailleurs sur l'internet.

Le problème que posent les critiques à TikTok est qu'il appartient au géant technologique ByteDance, basé à Pékin, ce qui lui confère un caractère très différent d'une application qui n'est pas basée aux États-Unis.

Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube, par exemple, collectent des quantités similaires de données, mais ce sont toutes des entreprises fondées aux États-Unis.

Le géant chinois de la technologie ByteDance possède TikTok et son application sœur, Douyin.

La porte-parole de TikTok a expliqué à la BBC que l'entreprise est totalement indépendante et "n'a pas fourni de données d'utilisateurs au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas si on nous le demandait".

Pendant des années, les législateurs américains, ainsi que d'autres dans le monde entier, ont supposé un niveau de confiance : que les données collectées par ces plateformes ne seraient pas utilisées à des fins susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale.

Le décret de Donald Trump pour 2020 affirmait que la collecte de données sur TikTok pourrait permettre à la Chine de "suivre la localisation d'employés et d'entrepreneurs fédéraux, de créer des dossiers d'informations personnelles à des fins de chantage et de mener des activités d'espionnage d'entreprise".

Jusqu'à présent, les preuves indiquent que ce risque n'est que théorique, mais les craintes sont alimentées par une loi chinoise adoptée en 2017.

L'article 7 de la loi chinoise sur le renseignement national stipule que toutes les organisations et tous les citoyens chinois doivent "soutenir, aider et coopérer" avec les services de renseignement chinois.

Cette phrase est souvent citée par les personnes qui se méfient non seulement de TikTok, mais aussi de toutes les entreprises chinoises.

Toutefois, des chercheurs du Georgia Institute of Technology affirment que cette phrase est hors contexte et soulignent que la loi comprend également des mises en garde qui protègent les droits des utilisateurs et des entreprises privées.

Depuis 2020, les dirigeants de TikTok ont assuré à plusieurs reprises que leurs employés chinois ne pouvaient pas accéder aux données des utilisateurs qui ne provenaient pas de Chine.

Des familles avec enfants diffusent en direct sur TikTok pendant des heures pour demander des cadeaux numériques.

Mais en décembre, ByteDance a admis que plusieurs de ses employés à Pékin avaient obtenu les données d'au moins deux journalistes américains et d'un "petit nombre" d'autres utilisateurs, afin de les localiser et de vérifier s'ils rencontraient des employés de TikTok soupçonnés de divulguer des informations aux médias.

La porte-parole de TikTok affirme que les employés qui ont accédé aux données ont été licenciés en décembre.

L'entreprise insiste sur le fait que les informations relatives aux utilisateurs sont stockées aux États-Unis et à Singapour et qu'elles n'ont jamais été stockées en Chine.

Elle affirme également qu'elle est en train de mettre en place des entrepôts de données ailleurs, par exemple en Irlande, où elle prévoit de traiter toutes les données du Royaume-Uni et de l'UE d'ici à 2024.

3. TikTok pourrait être utilisé comme un outil de "lavage de cerveau"

En novembre 2022, Christopher Wray, directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), a déclaré aux législateurs américains : "Le gouvernement chinois pourrait contrôler l'algorithme de recommandation, ce qui pourrait être utilisé pour influencer les gens".

Ces préoccupations sont aggravées par le fait que l'application sœur de TikTok, Douyin, qui n'est disponible qu'en Chine, est fortement censurée et, selon divers rapports, est conçue pour encourager la viralisation de matériel éducatif et non conflictuel.

La version chinoise de TikTok, appelée Douyin, partage le même format et le même code de logiciel.

Tous les réseaux sociaux sont fortement censurés en Chine, où une armée de policiers de l'internet supprime les contenus qui critiquent le gouvernement ou provoquent des troubles politiques.

Sur ce point, la porte-parole de TikTok a déclaré : "Nos directives communautaires interdisent la désinformation qui pourrait nuire à notre communauté ou au grand public, y compris l'adoption d'un faux comportement coordonné.

Lorsque TikTok en était à ses débuts, l'application a connu des cas de censure très médiatisés : un utilisateur américain a vu son compte suspendu pour avoir dénoncé le traitement réservé par le gouvernement chinois aux musulmans de la région du Sinkiang.

Après une vive réaction du public, TikTok s'est excusé et a rétabli le compte de l'utilisateur.

Depuis lors, il y a eu peu de cas de censure, au-delà des décisions de modération controversées auxquelles toutes les plateformes doivent faire face.

Des chercheurs du Citizen Lab ont comparé TikTok et Douyin. Ils ont conclu que TikTok ne pratiquait pas la même censure politique.

"La plateforme n'impose pas de censure de publication évidente", ont déclaré les chercheurs.

Les analystes du Georgia Institute of Technology ont également recherché des sujets tels que l'indépendance de Taïwan ou des blagues sur le président chinois Xi Jinping, et ont conclu : "On peut facilement trouver des vidéos dans toutes ces catégories sur TikTok. Beaucoup sont populaires et largement partagées.

Le Canada fait partie des pays qui ont interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux.

Un risque théorique

Le tableau d'ensemble est donc celui de craintes concernant des choses qui pourraient théoriquement se produire.

Les détracteurs de la plateforme affirment que TikTok est un "cheval de Troie" qui, bien qu'apparemment inoffensif, pourrait s'avérer être une arme puissante en cas de conflit.

L'application est déjà interdite en Inde, qui a pris des mesures en 2020, et dans des dizaines d'autres pays d'origine chinoise.

Toutefois, une interdiction de TikTok par les États-Unis pourrait avoir un impact important sur l'application, car les alliés des États-Unis sont généralement en phase avec ce type de décision.

C'est ce qui s'est passé lorsque les États-Unis ont réussi à bloquer le déploiement de l'infrastructure 5G du géant chinois des télécommunications Huawei en raison, là encore, de risques hypothétiques.

Il convient de noter, bien sûr, que ces risques sont à sens unique.