Comment la faim menace-t-elle les enfants ?

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Les chiffres des Nations Unies confirment qu'environ deux millions d'enfants ont été contraints de quitter leur foyer depuis le début des combats.

Author, Mohammed Mohammed Othman

Role, Correspondant de la BBC au Soudan

il y a 53 minutes

« Oui, mon petit fils est mort de faim extrême, de peur, de fatigue et d'épuisement », a déclaré Umm Salama, chef d'une famille de cinq enfants, lorsque je lui ai demandé quelle était la cause de la mort de son jeune fils.

S'adressant à moi d'une voix en pleurs au téléphone, elle a déclaré : « Nous avons vécu des jours sombres après avoir fui la ville d'El Geneina à cause des combats et nous avons marché de longues distances... Nous n'avons rien trouvé à manger pendant trois jours, et mon petit garçon est mort, alors qu'il souffrait de malnutrition."

"Il n'y a pas de nourriture"

Um Salama a été contrainte de fuir vers la zone frontalière d'Ardamta, entre le Soudan et le Tchad, après que de violents combats ont éclaté entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide au Darfour occidental.

Elle a exprimé sa crainte que sa deuxième fille subisse le même sort car elle souffre également de malnutrition : « Il n'y a pas assez de nourriture dans le camp où nous vivons actuellement. Nous mangeons un repas composé de bouillie et de poisson séché par jour et rien d'autre. "

Les organisations d'enfants ont révélé que plus de 500 enfants soudanais sont morts de faim depuis le début de la guerre entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide en avril dernier.

Arif Nour, directeur de Save the Children au Soudan, a déclaré qu'un tiers de la population soudanaise souffrait de faim avant le début de la guerre. "Nous n'aurions jamais imaginé voir autant d'enfants mourir de faim, mais c'est la nouvelle réalité au Soudan", a-t-il ajouté.

Crédit photo, UNICEF.ORG Légende image, L'UNICEF et ses partenaires mènent des campagnes de vaccination à travers le Soudan pour protéger les enfants des maladies.

Double prix

En fait, depuis le début de la guerre, ce sont les enfants qui ont été le groupe le plus touché, et pas d’autres, comme le montrent les chiffres. Des organisations locales ont documenté la mort de dizaines de nourrissons en raison d'une panne de courant prolongée dans l'orphelinat où ils séjournaient à Khartoum, un mois après le déclenchement de la guerre.

L'UNICEF a également publié un rapport choquant 100 jours après la guerre, révélant qu'un enfant meurt ou est blessé toutes les heures à cause de la guerre, soulignant que plus de 2 500 enfants sont morts lors des affrontements depuis le début des combats.

L'Organisation des Enfants a indiqué qu'environ deux millions d'enfants ont été contraints de quitter leur foyer depuis le début des combats, soit 700 enfants sont déplacés chaque heure.

Elle a ajouté que des millions d'enfants vivent dans des conditions dangereuses en raison des violations de leurs droits, indiquant que plus de treize millions d'enfants ont un besoin urgent d'aide humanitaire.

La région du Darfour, qui n'a pas connu de stabilité depuis plus de trois décennies, est la plus touchée par la guerre actuelle après la capitale Khartoum, et bien sûr, les enfants en paient le prix double.

Ils sont des milliers dans les camps de la diaspora répartis dans la région ou dans le pays voisin du Tchad.

Le gouverneur de l'État du Nord-Darfour, Abdel Rahman Nimr, met en garde dans des déclarations à la BBC contre une famine imminente due au manque de nourriture.

"L'avenir est en jeu"

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Une cuisine de charité pour les personnes déplacées dans un camp à Wad Madani, la capitale de l'Etat d'al-Jazirah.

Il semble que le tableau de l’avenir des enfants au Soudan restera également sombre. Jusqu'à présent, les deux parties au conflit, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, n'ont pas répondu aux demandes répétées d'arrêter les combats. Les organisations d'enfants affirment que l'avenir des enfants soudanais sera en jeu si la paix n'est pas rétablie au Soudan.

« Avec plus de deux millions d'enfants déracinés de leurs foyers en seulement quelques mois à cause du conflit, et d'innombrables autres pris dans son emprise brutale, l'urgence de notre réponse collective ne peut être assez soulignée », a déclaré Mandeep O'Brien, Représentant de l'UNICEF au Soudan.

Nous entendons des histoires inimaginables d'enfants et de familles, dont certains ont tout perdu et ont dû voir leurs proches mourir sous leurs yeux. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : nous avons besoin de paix maintenant pour que les enfants puissent survivre."