Qui est Peter Obi, candidat du Parti travailliste pour l'élection présidentielle au Nigeria ?

Riche homme d’affaires réputé pour sa frugalité, Peter Obi est devenu une force puissante avant l’élection présidentielle nigériane de février, dynamisant les électeurs avec des messages de prudence et de responsabilité amplifiés par une armée d’utilisateurs de médias sociaux.

Dans un pays qui semble toujours être à la recherche d’un messie pour résoudre ses innombrables problèmes, de jeunes partisans des médias sociaux ont élevé M. Obi à la sainteté et soutiennent son Parti travailliste largement inconnu contre deux poids lourds politiques septuagénaires.

La façon dont il a attiré des partisans semble frôler le populisme - une étiquette que lui et ses partisans dénonceraient, mais une partie de sa rhétorique pourrait l’encourager.

Son nom est souvent tendance sur les médias sociaux à la suite de nombreuses conversations déclenchées par ses partisans, immédiatement reconnaissables à leur photo d’affichage de son image ou au logo blanc, rouge et vert de son parti.

Il s’agit principalement de citadins de moins de 30 ans qui se désignent eux-mêmes comme la « génération à tête de noix de coco », parce qu’ils sont volontaires, indépendants d’esprit et méprisent les politiciens plus âgés qui, disent-ils, ont peu fait pour eux.

Beaucoup d’entre eux, comme Dayo Ekundayo de la ville orientale d’Owerri, ont été impliqués dans les manifestations d’EndSars qui ont forcé la dissolution d’un service de police notoire il y a deux ans et se sont également transformées en appels à un meilleur gouvernement.

Maintenant, ils déploient les mêmes stratégies qui ont mobilisé des centaines de milliers de jeunes Nigérians et collecté des millions de nairas en quelques semaines pour cet homme de 61 ans qu’ils considèrent comme une alternative aux deux partis qui ont dominé la politique depuis la fin du régime militaire en 1999.

« Quel politicien nigérian a jamais occupé un poste et son intégrité est intacte ? Je ne vois pas d’autre option logique pour les jeunes au Nigeria », a déclaré M. Ekundayo.

Il a déjà participé à une marche pour M. Obi et assure la logistique et mobilise les étudiants pour la campagne, comme il l’a fait lors des manifestations d’EndSars.

De nombreux partisans du principal parti d’opposition, le Parti démocratique populaire (PDP), et des observateurs neutres s’accordent à dire qu’il est au-dessus des autres candidats, mais disent qu’il n’a pas la popularité nationale pour remporter l’élection et ont averti ses partisans qu’ils risquaient de gaspiller leurs votes.

Ils pensent qu’il est une distraction de l’objectif commun de destituer le parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), et pourrait diviser le vote de l’opposition.

Mais M. Obi et son colistier Yusuf Datti Baba-Ahmed ont eu de fortes performances lors de rassemblements du parti dans le nord, attirant de grandes foules dans les États où la popularité du Parti travailliste était mise en doute - bien que de telles foules puissent être embauchées par des politiciens.

Ses détracteurs se demandent également s’il représente vraiment une rupture avec la corruption qu’il fustige régulièrement, soulignant que son nom est apparu dans les Pandora Papers qui ont fait l’objet d’une fuite et qui ont révélé la richesse cachée des riches et des puissants en 2021.

Bien qu’il n’ait pas été accusé d’avoir volé de l’argent, il a omis de déclarer les comptes offshore et les actifs détenus par des membres de sa famille, invoquant son ignorance.

Il a également été accusé d’avoir investi des fonds publics, en tant que gouverneur, dans une société avec laquelle il traitait. Il a nié tout acte répréhensible et souligne que la valeur de l’investissement a augmenté depuis.

Il a abandonné le PDP quelques jours seulement avant sa primaire présidentielle en mai et le parti a ensuite choisi l’ancien vice-président Atiku Abubakar, âgé de 75 ans, comme porte-drapeau présidentiel.

Les critiques disent qu’il s’est retiré de la course parce qu’il savait que ses chances de gagner étaient minces, mais il a cité des querelles au sein du PDP, où il était candidat à la vice-présidence en 2019, pour avoir décidé de passer au Parti travailliste.

Ses partisans sont également convaincus qu’il a été expulsé du PDP parce qu’il a refusé de soudoyer les délégués à la primaire du parti et ont inventé la phrase: « Nous ne donnons pas de shishi (argent) » comme un mot à la mode pour sa célèbre frugalité et sa prudence dans la gestion des fonds publics dans un pays avec une histoire de dépenses inutiles par les fonctionnaires.

Ils le considèrent comme un politicien non conventionnel prêt à affronter les mastodontes de l’APC et du PDP considérés comme les faces d’une même médaille, qu’ils accusent de mettre leurs doigts dans les deniers publics.

Il y a aussi une tournure religieuse et ethnique à sa candidature.

Et bien qu’il ait minimisé sa religion, M. Obi est devenu un visage constant dans les grands auditoriums des églises pentecôtistes du Nigeria, lors de réceptions enthousiastes, et il a également choisi les communautés chrétiennes du nord pour des visites.

Cela a suscité des critiques de la part d’opposants qui l’accusent de sectarisme et d’essayer de créer des divisions par la religion, accusations qu’il a niées.

Certains soutiennent également M. Obi en raison de son origine ethnique. Les Igbos constituent le troisième plus grand groupe ethnique du pays, mais le Nigeria n’a eu qu’un seul président Igbo, en grande partie cérémoniel, depuis qu’il s’est libéré de la domination coloniale britannique en 1960.

De nombreux Igbos accusent les gouvernements nigérians successifs de les marginaliser et espèrent que M. Obi prendra le pouvoir afin que le sud-est, où vivent la plupart d’entre eux, connaisse un plus grand développement et contrecarre ainsi l’attraction des groupes sécessionnistes comme le peuple autochtone du Biafra (Ipob).