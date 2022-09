Le voyage pour trouver une vie extraterrestre dans l'espace

il y a 26 minutes

Hussam Fazoula, BBC News Arabe

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sommes-nous proches de voir des extraterrestres ? (image à but illustratif)

"Il n'y a que deux possibilités, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas, les deux choses sont tout aussi terrifiantes."

C'est ce que dit l'écrivain britannique de science-fiction Arthur S. Clarke.

Les histoires d'extraterrestres et d'invasion de la Terre circulent depuis longtemps dans la culture populaire à partir de nombreux films et romans.

Mais cette fascination pour la possibilité d'êtres extraterrestres n'est pas nouvelle.

Des cavernes des civilisations antiques aux philosophes et penseurs grecs du XVIIIe siècle, la question n'a pas disparu de l'esprit des hommes.

A la recherche d'une autre vie

Les premières étapes réelles de la recherche scientifique d'autres êtres ont commencé lorsque la Russie a lancé le premier satellite en 1957 en orbite autour de la Terre, à la lumière de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis et de la course à l'espace entre les deux superpuissances.

Dans les années 70, avec l'arrivée de Mars, la question était plus pressante, mais nous n'avons pas trouvé de réponse satisfaisante jusqu'à présent.

En 1977, les sondes Voyager 1 et Voyager 2 quittent la Terre, se lançant dans un voyage interminable dans l'espace.

Chacun contient deux cylindres dorés avec des messages de bienvenue dans différentes langues, des chants et des hymnes de différentes cultures, et des images de la vie sur Terre d'êtres extraterrestres que les deux sondes peuvent croiser sur leur chemin.

Les deux sondes Voyager sont sorties du système solaire en 2018 et leurs voyages dans l'espace lointain se poursuivent, mais personne ne les a interceptées.

Crédit photo, FRONTIÈRES SPATIALES Légende image, Chacun contient deux cylindres dorés avec des messages de bienvenue dans différentes langues, ainsi que des chants et des hymnes de différentes cultures.

Espace infini

La planète Terre, malgré la poussée de la vie sur elle, n'est qu'un grain de poussière dans un vaste espace sans fin.

Dans cet espace, il y a des centaines de milliards de galaxies et un nombre infini d'étoiles et de planètes qui tournent autour d'elles. Ces planètes sont aussi éloignées de leur étoile que la Terre est du soleil.

En 2009, la NASA a lancé la "Mission Kepler", un projet basé sur un télescope du même nom, qui s'est lancé dans l'espace pour rechercher des planètes similaires à la Terre, et avec les mêmes conditions qui qualifieraient pour la vie, de nature rocheuse, et une température adaptée à la présence d'eau.

Kepler a découvert des milliers d'exoplanètes semblables à la Terre, et d'autres télescopes ont découvert des milliers de planètes susceptibles d'abriter la vie.

Mais ces planètes que l'on peut voir avec un télescope sont en réalité très éloignées.

Le Dr. Mashhour Al-Wardat - Professeur de physique à l'Académie des sciences spatiales de Sharjah, a déclaré que l'étoile la plus proche semblable au Soleil est à "quatre années-lumière" de la Terre.

"Nous parlons d'un espace spacieux, et si nous atteignons quelque chose, nous ne recevrons que de la lumière."

Une année-lumière, malgré son nom, est une unité de distance, pas de temps. Lorsqu'une étoile se trouve à quatre années-lumière de la Terre, cela signifie que la lumière à sa vitesse, qui est la vitesse physique la plus rapide possible, a besoin de quatre ans pour nous atteindre.

Quand on regarde cette star, ce que l'on voit, c'est sa photo d'il y a quatre ans et non sa photo d'aujourd'hui.

Si nous supposons qu'il existe une planète à mille années-lumière de la Terre, et si nous supposons également qu'il y a de la vie sur cette planète, alors ceux qui nous regardent de là verront la Terre au XIe siècle, et s'ils envoient nous un message à la vitesse de la lumière, il nous parviendra en l'an 3022.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kepler 20 F, semblable à la Terre, est à 929 années-lumière de la Terre.

Phénomènes mystérieux

Malgré cela, il y a des milliers d'allégations enregistrées de voir des OVNIS. En avril 2020, le Pentagone a publié 3 vidéos de ce qu'il a décrit comme des "phénomènes spatiaux inintelligibles" qui ressemblent à des OVNIS.

La BBC s'est entretenue avec Alex Dietrich, un navigateur aérien de l'armée américaine, qui a capturé l'une de ces vidéos alors qu'il travaillait.

"L'objet volait si vite, si aléatoirement, nous ne pouvions pas prédire dans quelle direction il tournerait, et nous ne pouvions pas comprendre comment il était entraîné comme ça, et d'où venait son énergie de poussée", explique Dietrich.

Le département américain de la Défense a confirmé l'authenticité de la vidéo d'Alex et a publié des dizaines de clips similaires qui étaient auparavant gardés secrets, et maintenant le Congrès américain débat de la question.

La députée américaine Andrea Carson a déclaré : "les phénomènes spatiaux incompréhensibles peuvent constituer une menace nationale et doivent être traités comme tels."

Mais s'il y a des extraterrestres, que veulent-ils de nous ?

En 1977, les scientifiques ont reçu un signal étrange d'un endroit inconnu dans l'espace.

Le soi-disant signal "Wow" n'a pas été interprété jusqu'à présent, mais de nombreux scientifiques pensaient qu'il pourrait s'agir d'un message provenant d'autres objets, incitant des millions de personnes à investir des millions pour construire des télescopes qui envoient des signaux et attendent les autres depuis l'espace lointain.

Le dernier et le plus avancé de ces télescopes est le télescope spatial James Webb, le géant et le plus avancé à ce jour.

En juillet de cette année, James Webb a envoyé les premières photos en vraies couleurs du passé des milliers de galaxies, d'étoiles et de planètes qui les orbitent, avec des images en couleur montrant l'espace comme nous ne l'avons jamais vu auparavant.

Légende image, Télescope spatial James Webb : que voyons-nous exactement dans les nouvelles images de la NASA et pourquoi est-ce important ?