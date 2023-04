Comment l'intelligence artificielle permet d'adapter les médicaments aux patients

"Le cerveau est très subtil, complexe et beau", dit-elle.

Spécialiste des neurosciences, le Dr Cohen Solal est cofondatrice et directrice générale de la société israélienne de technologie de la santé Genetika+.

Créée en 2018, l'entreprise affirme que sa technologie permet d'adapter au mieux les antidépresseurs aux patients, afin d'éviter les effets secondaires indésirables et de s'assurer que le médicament prescrit fonctionne aussi bien que possible.

Pour ce faire, Genetika+ associe les technologies les plus récentes en matière de cellules souches - la culture de cellules humaines spécifiques - à un logiciel d'intelligence artificielle (IA).

À partir d'un échantillon de sang du patient, ses techniciens peuvent générer des cellules cérébrales. Celles-ci sont ensuite exposées à plusieurs antidépresseurs et enregistrées pour détecter les changements cellulaires appelés "biomarqueurs".

Ces informations, associées aux antécédents médicaux et aux données génétiques du patient, sont ensuite traitées par un système d'IA afin de déterminer le meilleur médicament à prescrire par un médecin, ainsi que son dosage.

Exemple de l'utilisation croissante de l'IA dans le secteur pharmaceutique, la société a obtenu un financement du Conseil européen de la recherche et du Conseil européen de l'innovation de l'Union européenne. Genetika+ travaille également avec des entreprises pharmaceutiques pour développer de nouveaux médicaments de précision.

L'entreprise espère que ses travaux feront l'objet d'une forte demande à l'avenir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 280 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde.

Et si la prise d'antidépresseurs n'est certainement pas le bon traitement pour tous, on estime depuis longtemps que près des deux tiers des prescriptions initiales pour la dépression ou l'anxiété peuvent ne pas fonctionner correctement.

"Nous sommes au bon moment pour pouvoir combiner les dernières avancées de la technologie informatique et de la technologie biologique", déclare le Dr Cohen Solal.

Maître de conférences en IA biomédicale et science des données au King's College de Londres, elle explique que l'IA a jusqu'à présent contribué à tout "depuis l'identification d'un gène cible potentiel pour traiter une certaine maladie et la découverte d'un nouveau médicament, jusqu'à l'amélioration du traitement des patients en prédisant la meilleure stratégie de traitement, la découverte de biomarqueurs pour un traitement personnalisé des patients, ou même la prévention de la maladie grâce à la détection précoce des signes de son apparition".

"Les entreprises pharmaceutiques sont gigantesques et tout changement important dans la manière dont elles mènent leurs activités de recherche et de développement affecte de nombreuses personnes dans différentes divisions", explique M. Chace, auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur l'IA.