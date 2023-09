Un fœtus jumeau non-né vivait sous forme de parasite dans l'abdomen de sa soeur jumelle

Par Zubair Azam et Ahmen Khawaja

Avertissement : cet article contient des détails et des images choquantes.

"Mon équipe s'attendait à trouver un kyste ou une masse abdominale chez cette petite fille qui pleurait de douleur depuis des mois. Mais lorsque nous avons ouvert l'abdomen du bébé et que j'ai commencé à voir des orteils et une colonne vertébrale, je n'ai pas pu parler pendant un moment.

"Nous pouvions clairement voir les prémices des quatre membres, les orteils étant facilement visibles, et nous pouvions même voir des caractéristiques ressemblant à des yeux".

Fœtus dans le fœtus

Dans le monde de la médecine, cette condition rare est connue sous le nom de "fœtus in fetu", lorsqu'un fœtus parasite malformé se trouve à l'intérieur du corps de son jumeau.

Pleurs excessifs

Asif et sa femme, qui travaillent comme ouvriers agricoles mal payés et élèvent du bétail dans une ferme, ainsi que leurs deux autres enfants, ont emmené Shazia voir plusieurs médecins dans leur ville natale de Sadiqabad. Cependant, en raison du manque d'infrastructures médicales et de la rareté de la maladie, son état n'a pas été diagnostiqué.