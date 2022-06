Le deuil plane sur les rues en Afghanistan après le séisme dévastateur

il y a une heure

Les Afghans rencontrent des difficultés pour secourir les personnes bloquées dans les zones les plus touchées par le tremblement de terre en raison de la difficulté d'accès à ces zones

"Deux hélicoptères sont arrivés sur le site, mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que transporter les corps", explique l'un des Afghans pour décrire la situation actuelle après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays, faisant des centaines de morts.

Et ce violent tremblement de terre s'est produit aux premières heures de la matinée de mercredi, ce qui a entraîné l'effondrement de maisons et l'écrasement de ceux qui dormaient à l'intérieur.

Les zones rurales de l’est de l’Afghanistan ne sont faciles à parcourir. Le nombre de victimes devrait augmenter lorsque la situation actuelle deviendra plus claire.

"J’ai eu peur et je suis sorti à la recherche de mes amis, dont certains ont perdu leurs parents et leurs proches tandis que d’autres ont survécu, mais leurs maisons se sont effondrées", raconte Ahmad Noor, un rescapé.

"Vous pouvez entendre les sirènes des ambulances partout. J’ai également parlé avec de nombreuses personnes qui étaient toutes submergées par la frustration de perdre leurs proches et d’être dans une situation misérable."

Alim Wafa, 49 ans, s’est rendu dans la province de Paktika, l’une des provinces afghanes les plus durement touchées par le tremblement de terre, pour aider les personnes bloquées là-bas.

"Il n’y a pas de travailleurs humanitaires du gouvernement, mais les habitants des villes et villages voisins sont venus participer à l’effort de sauvetage", explique Wafa. "Je suis arrivé ce matin et j’ai trouvé à moi seul 40 corps. La plupart d’entre eux sont de jeunes hommes et de très jeunes enfants", ajoute-t-il.