Bon ou mauvais pour la santé ? Les mythes sur le café et le vin rouge que vous croyez peut-être encore vrais

il y a une heure

Rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

Nous sommes souvent bombardés d'informations sur des aliments et des substances censés être bénéfiques pour leurs effets "protecteurs" sur la santé et leurs "vertus nutritionnelles".

Mais les conseils diététiques et les opinions que nous entendons sur de nombreux aliments semblent changer en permanence.

Deux des substances alimentaires les plus étudiées pour leurs effets sur la santé humaine sont le café et le vin rouge.

Et on nous a dit, de manière confuse, qu'ils peuvent avoir des effets soit "nocifs" et "dommageables", soit "bénéfiques" et "protecteurs" sur notre organisme.

Que disent les dernières études scientifiques sur ces boissons ? Nous avons consulté deux scientifiques qui ont mené des recherches sur l'effet du café et du vin rouge sur la santé humaine.

Café et mortalité

La tasse de café du matin, qui fait partie de notre routine quotidienne, peut prolonger notre vie.

C'est du moins la conclusion d'une étude publiée en juillet dans les Annals of Internal Medicine, qui a suivi près de 200 000 personnes pendant 10 ans.

Les chercheurs ont constaté que les personnes qui buvaient de 1,5 à 3,5 tasses de café par jour - même avec une cuillère à café de sucre - avaient jusqu'à 30 % moins de risques de mourir pendant la décennie de l'étude que les non-buveurs de café.

Pour ceux qui buvaient du café non sucré, le risque de décès était inférieur de 16 à 21 %. Et ceux qui buvaient trois tasses de café par jour présentaient le plus faible risque de décès pendant la période d'étude.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme tenant une tasse de café.

Ce n'est pas la première étude à constater une réduction du risque de décès chez les buveurs de café. En 2018, une autre étude ayant suivi plus de 500 000 personnes pendant 10 ans a également constaté une réduction de 16 % du risque de décès prématuré.

Et plusieurs études ont constaté une telle réduction même chez les personnes qui buvaient du café décaféiné, ce qui suggère que le bénéfice provient de certains des milliers de composés contenus dans le café.

Cependant, de nombreuses personnes continuent de penser que le café est nocif et que nous devrions limiter notre consommation de café. Avons-nous eu tort au sujet du café ?

"Depuis un certain temps, notre point de vue sur l'effet du café sur la santé a radicalement changé", déclare à BBC Mundo le Dr Esther López-García, professeur de médecine préventive et de santé publique à l'Université autonome de Madrid, qui a participé à plusieurs études sur les effets du café sur le développement des maladies cardiovasculaires et du handicap.

"À partir de 2003, des études ont commencé à être menées sur de grandes populations, dans lesquelles la consommation de café était mesurée de manière régulière pendant des années et comment elle affectait le risque de décès prématuré, de maladie cardiovasculaire ou de diabète de type 2", explique López-García.

"Il a été constaté que, si l'on tient compte des facteurs qui influent également sur la santé, tels que le tabagisme et la consommation d'alcool, la consommation régulière de café n'a pas d'effets nocifs. On a même constaté qu'il était bénéfique pour prévenir le développement du diabète de type 2 et des accidents vasculaires cérébraux."

"On a également constaté que les effets nocifs de la caféine ne sont pas maintenus chez les consommateurs réguliers, qui développent une tolérance à cette substance, et chez eux, les effets bénéfiques des autres composants du café ont un impact plus important sur la santé", explique l'expert.

Les nombreuses études réalisées sur le café ont mis en évidence ses effets protecteurs supposés contre la maladie de Parkinson. On a également parlé de sa protection contre la détérioration cognitive en général, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancer.

Mais le professeur López-García souligne que "les preuves les plus solides concernent le diabète de type 2. Pour les autres maladies, ce n'est pas encore clair.

"On sait qu'elle n'est pas nocive pour les maladies cardiovasculaires, ni pour le cancer du sein. Et l'on pense que la caféine réduit le risque de maladies neurodégénératives, mais les résultats ne sont pas encore clairs".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des graines de café.

Le café contient plus de mille composés chimiques, et nombre d'entre eux font l'objet de recherches approfondies.

Il contient, par exemple, une quantité énorme d'antioxydants, dont d'autres recherches ont montré qu'ils peuvent prévenir ou retarder les dommages cellulaires.

Le professeur López-García explique que les effets bénéfiques du café sont principalement dus à l'un de ces antioxydants : l'acide chlorogénique.

"C'est un antioxydant qui a de nombreux effets bénéfiques sur le métabolisme du glucose. Il contient également d'autres substances, comme le magnésium, qui est un minéral ayant de nombreux effets sur la santé", précise-t-il.

La "mauvaise image" que le café a eue dans le passé est peut-être due en partie au fait que, chez certaines personnes, la caféine peut provoquer de l'anxiété ou des insomnies.

C'est pourquoi l'expert de l'Université autonome de Madrid souligne que chez les personnes en bonne santé, la consommation régulière de 3 à 5 tasses de café "pourrait être bénéfique".

"Aujourd'hui, la consommation de café, sans sucre, est recommandée comme une boisson saine dans de nombreuses directives diététiques".

Mais il ajoute que "toutes les personnes ayant des problèmes de santé qui peuvent être aggravés par la consommation de café (insomnie, anxiété, hypertension non contrôlée, reflux gastro-œsophagien ou arythmie cardiaque) devraient recevoir des conseils individualisés sur la consommation de cette boisson".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux femmes en sourire avec des verres de vin sur la table.

Le vin et ses "effets protecteurs"

Le vin rouge a souvent été présenté comme le "visage sain" de l'alcool.

Plusieurs études menées au cours des dernières décennies nous ont amenés à penser qu'un verre de vin "occasionnel" est associé à une meilleure santé cardiovasculaire en raison de ses effets "protecteurs" sur le cœur.

Par exemple, une étude publiée en 2019 dans la revue Molecules suggère que le vin rouge, en raison de la grande variété de composés polyphénoliques qu'il contient, est associé à un risque moindre de maladie coronarienne.

Mais en janvier de cette année, la Fédération mondiale du cœur (FMC) a publié une analyse des recherches montrant que l'alcool n'est absolument pas bon pour la santé cardiovasculaire.

"Au cours des dernières décennies, la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) a presque doublé", note le rapport du WHF, "et l'alcool a joué un rôle énorme dans l'incidence de nombre de ces maladies".

L'organisation note que "depuis plus de 30 ans, un message très répandu promeut le mythe selon lequel l'alcool prolonge la vie, principalement en réduisant le risque de maladie coronarienne".

Mais le rapport ajoute que "le risque dû à la consommation d'alcool est accru pour la plupart des MCV" et pour de nombreuses autres maladies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme en sourire tenant un verre de vin.

Alors, le vin rouge est-il bon ou mauvais ? Nous avons interrogé le Dr Miguel Marcos Martín, chercheur à l'Institut de recherche biomédicale de Salamanque et professeur à l'université de Salamanque, qui a participé à plusieurs études sur les effets de l'alcool sur la santé.

"Il est vrai qu'il existe des études qui associent la consommation d'alcool à d'éventuels bénéfices pour la santé, avec des résultats controversés et peu concluants, mais nous ne pouvons pas oublier que de nombreuses autres études montrent clairement qu'il s'agit d'une substance aux nombreux effets nocifs, même à faible dose", explique-t-il.

"Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons actuellement recommander la consommation d'une quelconque quantité d'alcool ou d'un quelconque type de boisson pour des raisons de santé.

Selon le Dr Marcos Martín, le message selon lequel le vin rouge a des "effets protecteurs" pour le cœur "est un conseil qui, premièrement, n'est pas clairement fondé sur des preuves scientifiques car sa véracité n'a pas été démontrée".

"D'autre part, même s'il était vrai que le vin a un effet protecteur contre certaines maladies, nous ne pouvons pas oublier les effets secondaires qu'il produit. Les boissons alcoolisées provoquent la dépendance, la cirrhose du foie, la pancréatite, etc.

L'argument en faveur des prétendus effets protecteurs du vin sur la santé cardiovasculaire repose sur le resvératrol, qui fait partie d'un groupe de composés appelés polyphénols.

Ces derniers agiraient comme des antioxydants, protégeant le corps contre les dommages cellulaires qui peuvent augmenter le risque de maladies telles que le cancer et les MCV.

Mais comme l'explique le médecin de l'hôpital universitaire de Salamanque, il faudrait des quantités de ce composé bien supérieures à celles que l'on trouve dans quelques verres de vin pour avoir de tels effets sur la santé.

"L'effet positif potentiel du vin est attribué à la fois à la molécule d'éthanol elle-même et au resvératrol et aux autres substances antioxydantes contenues dans le vin", explique l'expert.

"Il n'a cependant pas été prouvé que l'administration de ces substances séparément a un effet positif sur la santé à long terme, et il est donc encore moins évident que leur consommation dans les petites quantités contenues dans le vin puisse être bénéfique pour la santé.

Beaucoup de gens ont tendance à penser que l'alcool est le plus nocif pour la santé lorsqu'il est consommé avec excès. Mais en réalité, même une consommation modérée d'alcool, comme un verre de vin par jour, peut avoir des effets néfastes sur l'organisme.

"La consommation d'alcool à petites doses (par exemple un verre de vin ou une bière) est associée à une légère augmentation du risque de développer des tumeurs (par exemple des tumeurs de la tête et du cou, du sein ou du côlon) ainsi que d'autres maladies comme la fibrillation auriculaire (une arythmie très courante)", explique le Dr Marcos Martín.

"Heureusement, la consommation de petites quantités est également associée à de faibles risques, mais tout s'additionne.

L'essentiel, dit l'expert, est de ne pas croire que boire du vin est bon pour la santé.