Ces 4 moments qui ont marqué l'évolution du conflit Russie-Ukraine en 2022

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

À la fin de l'année 2022, dix mois et six jours se seront écoulés depuis que la Russie a envahi l'Ukraine.

Le conflit est actuellement dans l'impasse, bien que les deux parties aient accumulé des victoires et des revers entre-temps.

Les Russes commencent par avancer sur plusieurs fronts, mais l'Ukraine résiste et parvient à regagner de nombreux territoires perdus.

À l'approche de 2023, le déroulement de la guerre suscite de nombreuses questions.

La Russie préparera-t-elle une nouvelle offensive, l'Ukraine continuera-t-elle à résister avec l'aide de l'Occident, et un accord de paix sera-t-il conclu ?

BBC World revient sur quatre moments clés de l'évolution de la guerre en 2022, qui permettent de comprendre la position des deux parties à l'aube de la nouvelle année.

1. Début de l'invasion et premières avancées russes

Sous l'euphémisme "opération militaire spéciale" utilisé par Vladimir Poutine, les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février.

Elles ont d'abord été déployées dans le nord et dans les zones les plus proches de la capitale, Kiev. Plusieurs grandes villes ont été bombardées, notamment Kharkiv, la deuxième métropole la plus peuplée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une résistance ukrainienne acharnée a réussi à stopper l'avancée russe sur la capitale Kiev.

En quelques jours, le 2 mars, les troupes russes s'emparent de la région et de la ville de Kherson, un point stratégique au sud.

Kherson est considérée comme "la porte de la Crimée", la péninsule que la Russie a annexée en 2014 après un référendum remis en cause par l'Occident.

Sa position à l'ouest du Dniepr a permis à la Russie de créer un corridor terrestre entre la Crimée et les zones tenues par les séparatistes soutenus par la Russie à Donetsk et Lugansk.

L'offensive russe a remporté un succès implacable dans le sud, mais s'est heurtée à une résistance ukrainienne féroce dans le nord.

Les Ukrainiens ont réussi à reprendre de larges zones autour de la capitale. Début avril, la Russie a abandonné son avancée vers Kiev, s'est retirée dans le nord et a concentré ses efforts sur le contrôle de l'est et du sud du pays.

Son objectif initial semblait être de balayer le territoire ukrainien et de renverser le gouvernement ukrainien, mais elle a dû repenser sa stratégie.

2. Concentration de la guerre dans l'est de l'Ukraine

La région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, était déjà en conflit depuis 2014 avec des combats entre les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes russes.

Cette zone, qui comprend principalement les régions de Louhansk et de Donetsk, abrite une importante population russophone et, avant de lancer l'invasion, Poutine a reconnu l'intégralité de ces deux régions comme indépendantes de l'Ukraine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis la fin du printemps, les principales batailles se concentrent dans la région de Donbas, en conflit depuis 2014.

À Donetsk, la Russie a conquis la ville portuaire de Marioupol, reliant ainsi la Crimée à tout le territoire qu'elle contrôle à l'est.

Entre la fin du printemps et le début de l'été, les troupes russes ont consolidé leur domination dans cette zone.

Fin septembre, M. Poutine a annoncé l'annexion de quelque 15 % de l'Ukraine, dont les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que Zaporiyia et Kherson dans le sud, à la suite d'un référendum largement remis en question par la communauté internationale.

Les analystes ont interprété cette décision comme une tentative de limiter le soutien occidental aux troupes ukrainiennes, qui commençaient alors à infliger des revers importants aux forces russes.

Crédit photo, Getty Images

3. La contre-offensive rapide de l'Ukraine

La capacité de la résistance ukrainienne à surprendre a été l'une des caractéristiques de ces mois de guerre.

Ils ont d'abord forcé les Russes à se retirer de Kiev, puis ont mené une contre-offensive éclaire au cours de laquelle ils ont reconquis une grande partie du territoire perdu au cours des premiers mois de l'invasion.

Cette avancée s'est faite principalement dans l'est et le sud du pays, où la Russie avait réalisé ses plus gros gains.

À la mi-septembre, l'Ukraine a affirmé avoir repris les villes d'Izyum et de Kupiansk, à l'est de Kharkiv, deux centres logistiques utilisés par la Russie pour approvisionner ses troupes dans le Donbas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La reprise de Kherson a porté un coup au moral des Ukrainiens.

Le facteur de surprise a été la clé de la percée. Cela et l'utilisation habile des armes occidentales, en particulier des plateformes de missiles à longue portée britanniques et américaines, utilisées pour détruire les lignes d'approvisionnement, les dépôts de munitions et les postes de commandement russes.

Le 11 novembre est peut-être le plus grand succès de la contre-offensive ukrainienne, qui a repris la ville de Kherson et a forcé le retrait des troupes russes sur la rive orientale du Dniepr, la principale porte d'accès à la mer Noire.

En plus de son importance stratégique, la reprise de Kherson a porté un coup au moral des Ukrainiens.

Kherson avait été la première grande ville ukrainienne prise par les Russes et beaucoup voyaient dans cette victoire un possible "début de la fin de la guerre".

4. Attaques russes intenses et impasse dans la guerre

Les avancées russes et ukrainiennes se sont arrêtées net ces dernières semaines. La carte militaire de l'Ukraine a à peine changé depuis la reprise de Kherson.

Depuis lors, les combats les plus violents se sont concentrés autour de Bakhmut, dans la région de Donetsk.

Ailleurs, les forces russes semblent être sur la défensive. L'arrivée de l'hiver a ralenti les opérations ukrainiennes sur le terrain, qui attendent désormais davantage d'armes occidentales.

Bien qu'il n'y ait pas d'avancées militaires, les attaques russes sur les principales villes ukrainiennes se sont intensifiées.

Les bombardements provoquent des pannes de courant répétées dans tout le pays et à Kherson, une ligne de front de facto dans le sud, les habitants fuient quelques semaines seulement après la libération de la ville.

Jeudi, l'Ukraine a déclaré que la Russie avait tiré plus de 120 missiles sur des civils et des infrastructures civiles dans plusieurs villes.

Moscou a nié à plusieurs reprises que les civils étaient les cibles de ses missiles, bien que M. Poutine ait admis que ses troupes avaient frappé des installations énergétiques.

Que se passera-t-il en 2023 ?

À ce stade, les analystes militaires prévoient plusieurs scénarios possibles pour 2023.

Pour Michael Clarke, directeur associé de l'Institut d'études stratégiques de l'université d'Exeter au Royaume-Uni, la clé sera l'évolution de l'offensive de printemps de la Russie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses bombardements sur les principales villes ukrainiennes.

M. Poutine a admis vouloir mobiliser 50 000 nouvelles troupes et enrôler 250 000 autres d'ici l'année prochaine.

Ce sera un nouveau défi pour la résistance ukrainienne, qui, selon plusieurs experts, pourrait consolider davantage ses gains sur le terrain.

Cependant, on ne sait pas quelles victoires, ou défaites, pourraient forcer les deux parties à tenter la paix.