CAN 2024 en Côte d'Ivoire : les 24 pays qualifiés pour la phase finale connus

La CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

La sixième et dernière journée des éliminatoires a livré son verdict ce mardi 12 septembre avec la qualification du Cameroun et de la Namibie.

Dos au mur, les Lions indomptables du Cameroun ont validé leur place pour la CAN 2023 après un large succès contre le Burundi (3-0) ce mardi à Garoua.

24 qualifiés dont 12 anciens vainqueurs

Douze anciens vainqueurs de la CAN seront présents en Côte d’Ivoire pour la 34e édition de la CAN.

Tenant du titre, le Sénégal emmené par le sélectionneur Aliou Cissé vise le doublé après avoir été sacré pour la première fois lors de la dernière CAN au Cameroun. Les Lions sont présentés comme un des principaux favoris par de nombreux observateurs du football africain.

Double vainqueur de l’épreuve en 1992 et 2015, la Côte d’Ivoire, poids lourd du football continental, s’est fixée comme objectif de gagner la CAN à domicile.

Absents de la dernière coupe du monde au Qatar et quart de finaliste lors de la précédente édition, les Eléphants comptent sur la ferveur et le soutien populaire pour remporter leur 3e sacre.

Nation la plus titrée du continent avec sept couronnes (1957,1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010) l’Egypte disputera sa 26e en 34 éditions, record du continent. Les Pharaons, finalistes en 2022, visent une 8e étoile continentale.

Le Cameroun, quintuple champion d'Afrique a peiné avant d’obtenir sa place pour la CAN 2023. Les Lions Indomptables tenteront de gagner pour la 6e fois la compétition après 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017.

Le Nigeria vainqueur en 1980, 1994 et 2013 sera bien présent en Côte d’Ivoire pour tenter de décrocher une 4e étoile.

Première nation africaine au classement FIFA, le Maroc demi-finaliste de la coupe du monde 2022 au Qatar, sera l’un des favoris de la prochaine CAN.

Sacrée en 2019, l’Algérie sera très attendue en Cote d’Ivoire. Les Fennecs emmenés par leur sélectionneur Jamel Belmadi voudront se racheter après leur élimination au premier tour lors de la CAN précédente et leur non-participation au mondial 2022.

Mondialiste en 2018 et 2022, la Tunisie vainqueur en 2004 à domicile, fera partie des prétendants à la victoire finale, tout comme le Ghana, grand habitué de la compétition, vainqueur à 4 reprises et six fois demi-finaliste lors des huit dernières éditions.