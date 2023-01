Pourquoi les économistes pensent que l'inflation commencera à baisser en 2023

Author, Cristina J. Orga

Role, Journaliste, BBC Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Media Lens King via Getty Images

Le pire en termes d'inflation est probablement passé.

C'est du moins ce que pense le consensus des économistes et des principales organisations économiques telles que le FMI ou la Banque mondiale, après que la plupart des pays du monde aient connu cette année une hausse des prix jamais vue depuis quatre décennies.

Il ne fait aucun doute que l'inflation continuera à faire mal aux poches de millions de citoyens en 2023, mais elle connaîtra un répit avec une lente tendance à la baisse au cours des 12 prochains mois.

À l'issue de cette période, le Fonds monétaire international prévoit que l'inflation mondiale sera tombée à 4,7 %, soit un peu moins de la moitié de son niveau actuel.

Bien sûr, les experts préviennent que ce qui se passe dans chacune des grandes économies du monde est différent.

Ce qui se passe en Europe n'est pas la même chose qu'aux États-Unis ou dans le reste des économies avancées ou dans les pays émergents.

Crédit photo, thianchai sitthikongsak via Getty Images

Plus de souffrance

Mais beaucoup semblent s'accorder sur le fait que la croissance du PIB mondial va continuer à ralentir et que l'inflation a atteint un sommet.

Toutefois, elle restera à des niveaux élevés, dans un contexte que beaucoup ont rebaptisé la " nouvelle normalité " .

"Tout indique que l'inflation en 2023 sera modérée, même si elle restera plus élevée qu'avant la pandémie", a expliqué à BBC Mundo Juan Carlos Martínez Lázaro, professeur d'économie à l'université IE.

" Nous n'assisterons pas à une chute brutale. Le prix du pétrole a baissé, mais il reste élevé. Il en va de même pour les matières premières et il y a encore certains problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ", rappelle Martínez Lázaro.

"Nous prévoyons donc qu'en 2023, les taux d'inflation moyens seront inférieurs à ceux observés en 2022. Mais bien sûr, cela prendra du temps et ce n'est pas en 2023 qu'il sera possible de revenir aux niveaux d'inflation pré-pandémique. Pour atteindre ce scénario, il faut encore attendre plusieurs mois."

En effet, les responsables de la Réserve fédérale américaine estiment qu'il faudra attendre 2025 pour que l'inflation revienne à l'objectif de l'institution, soit environ 2 %.

Crédit photo, Getty Images

"Bon nombre des pressions du marché qui ont frappé en 2022, comme la montée en flèche des prix de l'énergie, la crise générale du coût de la vie, les hausses d'impôts et de taux d'intérêt, n'ont pas encore produit tous leurs effets", explique Álvaro Antón, responsable d'Iberia pour la société d'investissement Abrdn.

C'est pourquoi il estime que, même s'il y aura des variations régionales et nationales, il est probable que "l'inflation globale sur la plupart des marchés développés atteindra un pic fin 2022 ou début 2023", ajoute-t-il.

L'autre point sur lequel les économistes s'accordent est que le ralentissement de l'inflation sera lié au ralentissement de la croissance, ce qui fera souffrir les ménages d'un autre côté.

Moins d'activité, davantage de chômage

En fin de compte, si les familles doivent payer plus pour tout, elles peuvent acheter moins, dépenser moins pour d'autres choses comme des voyages ou de nouvelles voitures.

Surtout s'il s'agit de payer plus cher des produits de base tels que les denrées alimentaires et l'énergie, où se concentrent les plus fortes hausses de prix.

Si l'on ajoute à cela le fait que la plupart des banques centrales ont considérablement durci leur politique monétaire et ont augmenté les taux d'intérêt, cela se traduit par une baisse de la consommation des familles et de l'activité des entreprises.

C'est ce dernier point qui peut déclencher le chômage et tirer les prix vers le bas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le shopping est devenu beaucoup plus difficile

"Des récessions techniques sont susceptibles de se produire dans plusieurs économies au cours de l'année 2023, ce qui entraînera une chute de la croissance mondiale en dessous de son potentiel, à 2,6 %, contre 3,3 % en 2022", prévoit-on dans Scope Ratings.

Toutefois, l'agence de notation exclut qu'il y ait une grave récession dans le monde ou que nous assistions à une crise financière mondiale l'année prochaine.

Dans cet environnement, avec la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques accrues, avec le covid qui se répand en Chine, le Royaume-Uni qui fait face à un hiver de grèves et une vague de froid en Europe, la contraction économique sera très difficile à éviter.

Récession pour de nombreuses personnes

"Ma prévision pour les États-Unis est la récession. Ils doivent en avoir une. Son marché du travail actuel est plus tendu que jamais dans l'après-guerre et, étonnamment, il ne s'est pas affaibli", déclare Steven Bell, économiste en chef de la société pour la région EMEA. Columbia Threadneedle dans une interview.

Son avis est partagé par d'autres experts. Pour refroidir l'inflation aux États-Unis, disent-ils, il est nécessaire que le marché du travail prenne un peu d'air.

"Je pense qu'ils ont besoin d'une récession. Je ne pense pas qu'elle sera profonde. Elle sera légère et la réponse sera rapide, mais je pense qu'ils en ont besoin. Et l'Europe va en avoir une aussi à cause de l'augmentation incroyable des prix de l'énergie", ajoute Bell.

"Et il ne faut pas oublier qu'une récession dans les pays développés entraîne généralement une récession dans les marchés émergents", ajoute l'économiste.

Une désignation qui inclut souvent plusieurs pays d'Amérique latine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI

Un tiers de l'économie mondiale

Le FMI s'attend également à ce que les mesures visant à contenir la récession dépriment de nombreuses économies.

En fait, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré lors d'un programme d'information sur le réseau américain CBS qu'ils s'attendent à ce que jusqu'à "un tiers de l'économie mondiale" entre en récession l'année prochaine.

Kristalina Georgieva a déclaré que l'année 2023 sera "plus difficile" que l'année dernière car le cycle ralentit aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Chine, trois des moteurs de la croissance internationale.

"Le pessimisme s'est répandu pour l'avenir économique de 2023. Dans certaines régions de la planète, le risque économique, monétaire et social dessinera une année hautement inflammable", explique l'équipe de recherche du CIDOB, le Centre d'affaires internationales de Barcelone, en collaboration avec EsadeGeo.

"Le risque que la crise de la dette s'élargisse dans les économies émergentes au cours de l'année 2023 augmente."

"Le Sri Lanka a été la première alarme. Certains des pays qui, en 2023, présenteront une situation plus délicate sont le Pakistan, l'Égypte ou le Liban", ajoutent-ils.

Crédit photo, Philippe Lissac

Mais malgré la baisse des prix des matières premières, notamment du pétrole, l'accord d'exportation des céréales d'Ukraine qui a donné un coup d'arrêt à l'inflation alimentaire et malgré la hausse des taux d'intérêt, des mesures toutes destinées à rompre à l'inflation , il y a aussi ceux qui préfèrent rester plus sceptiques sur les prévisions pour 2023 sur l'inflation.

"Il y a un risque que l'inflation ne baisse pas comme le consensus le prévoit. En fait, le fait que ce soit ce qui est attendu à la quasi-unanimité est inquiétant car le consensus des analystes a plus souvent tort que raison", déclare Víctor Alvargonzález, directeur de la stratégie et partenaire fondateur de la société de conseil indépendante Nextep Finance.

En fait, l'année 2022 illustre clairement à quel point la réalité peut s'écarter des prévisions des économistes.

Une inflation très persistante

Au début de l'année, les principales organisations ont affirmé - presque à l'unanimité - que l'inflation à deux chiffres déjà enregistrée dans de nombreuses économies était "transitoire". Rien n'est plus éloigné de la réalité.

"Cette inflation pourrait s'avérer beaucoup plus persistante que ce que l'on attend", estime M. Bell.

Autre danger qui pourrait faire dérailler le consensus des experts : la guerre en Ukraine pourrait devenir incontrôlable.

"Nous sommes dans une confrontation indirecte entre l'OTAN (par le biais de l'armée ukrainienne) et une puissance nucléaire, la Russie, donc plus la guerre dure, plus le risque d'accidents ou d'escalades de guerre est grand", dit Alvargonzález.

Une autre force négative qui est là, dans l'ombre, est la confrontation cachée entre la Chine et les États-Unis pour le pouvoir mondial.