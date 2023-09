Voici les quatre priorités socioéconomiques du général Oligui Nguema

Dans une salle comble, au palais présidentiel de Libreville, Brice Oligui Nguema recevait les membres de la fédération des entreprises du Gabon, pour « définir ensemble des contours de la transformation économique et sociale de notre pays pour bâtir ensemble une économie plus forte, plus diversifiée, plus inclusive et résiliant », rapporte le président du patronat, Henri Claude Oyima.