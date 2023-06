Qui est Wagner, ce groupe paramilitaire russe qui s’est mutiné samedi

Le célèbre chef de Wagner, Evgueni Prigojine, sera exilé en Biélorussie, et ceux de ses combattants qui n'ont pas participé à la mutinerie de samedi pourront signer des contrats pour faire partie de l'armée russe.

Dans un message posté sur sa chaîne Telegram après la conclusion de l'accord, Prigozhin déclare qu'"ils", faisant probablement référence au ministère russe de la Défense, veulent "démanteler" Wagner. Mais il n'est pas certain que ce soit la seule raison de sa soudaine démonstration de force.

Wagner et les crimes de guerre internationaux

Les combattants de Wagner ont été accusés de commettre des atrocités dans certaines régions d'Afrique, de Syrie et d'Ukraine, souvent à l'encontre de civils non armés.

En Libye, une enquête de la BBC a trouvé des preuves impliquant des membres du groupe dans l'exécution de civils et l'utilisation illégale de mines anti personnelles et de pièges dans des maisons familiales autour de la capitale libyenne, Tripoli.

L'équipe de la BBC s'est rendue à Tripoli en 2021 et s'est entretenue avec un témoin oculaire qui avait été enlevé par des combattants de Wagner avec son père et ses deux frères.

"L'un d'eux a sorti son arme", a-t-il raconté. "À ce moment-là, j'ai compris. Je savais qu'il allait tirer. Quand il a commencé à tirer, je suis tombé sur le côté et j'ai fait semblant d'être mort.

Son père et ses frères ont été tués.

Le témoin oculaire a aidé l'équipe de la BBC à identifier l'un des tueurs, un combattant de Wagner qui utilisait le nom de code Vakha. Il a été tué plus tard lors de l'invasion de l'Ukraine.

En mai 2022, les procureurs ukrainiens ont publié les noms et les photographies de huit membres de Wagner recherchés pour des crimes de guerre qu'ils auraient commis pendant l'invasion de l'Ukraine, notamment la torture et le meurtre de civils.

Au début de l'année, le Trésor américain a accusé le groupe de s'être engagé dans une série d'activités criminelles graves, notamment des "exécutions massives, des viols, des enlèvements d'enfants et des violences physiques en République centrafricaine et au Mali".

Que se passera-t-il si Wagner rejoint l'armée russe ?

En vertu des conventions de Genève, les États ont la responsabilité et le devoir d'enquêter sur les violations du droit humanitaire international commises par leurs forces armées et de les punir.

La Russie aurait donc le devoir d'enquêter sur tous les crimes et violations commis par les combattants de Wagner - mais seulement ceux commis après avoir signé des contrats avec le ministère russe de la défense.

Contrairement à un groupe de mercenaires insaisissable et obscur comme Wagner, l'armée russe dispose d'un cadre juridique officiel et de mécanismes de responsabilisation.

Cependant, Mazen Darwish, un avocat syrien spécialisé dans les droits de l'homme et basé à Paris, estime que cette mesure risque de ne pas rendre justice aux victimes passées et futures de Wagner.

Mazen Darwish a effectué un travail minutieux pour identifier les combattants de Wagner qui ont torturé et tué un civil nommé Hamadi Bouta, en Syrie, en 2017. Les hommes ont filmé toute l'épreuve et des clips de l'horrible incident ont été divulgués en ligne.

Darwish nous dit qu'aucune mesure n'a été prise contre les hommes cités dans la plainte, et précise que l'un d'entre eux a en fait été récompensé par une médaille d'honneur par le président russe Vladimir Poutine après le dépôt de la plainte.

Que se passe-t-il si le groupe Wagner est simplement dissous ?

Il pourrait être encore plus difficile d'obtenir justice pour les victimes du groupe Wagner si celui-ci est complètement démantelé.

La plupart des affaires pénales sont lancées contre des individus, et non contre des groupes, de sorte que les combattants de Wagner peuvent toujours être poursuivis si le groupe est dissous.

Mais il est plus difficile de rassembler des preuves et de montrer où se situent les responsabilités dans la chaîne de commandement lorsqu'une organisation n'existe plus.