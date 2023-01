Comment cet ancien champion a influencé le tennis nigérian

Une semaine plus tard, ils ont été forcés de quitter le court sous la menace d'une arme à feu - et ont rapidement fui le pays pour sauver leur vie.

Ashe est le membre le plus célèbre du groupe qui s'est envolé pour l'Afrique afin de participer à la manche du Championnat du monde de tennis (WCT) qui se déroule à Lagos et dont le prix de 60 000 dollars (36 320 484 F CFA) est offert par le magnat des affaires Olatunji Ajisomo Alabi, plus connu sous le nom de Lord Rumens.

Forcé de quitter le court

"Et ils ont dit, 'qu'est-ce que vous faites ici ?'". Selon Kienka, Ashe et Borowiak ont levé les mains en signe de reddition. On leur a dit "sortez d'ici" et ensuite "ils ont fait sortir [Ashe] avec une arme". Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, la foule a également commencé à fuir, quittant le stade en courant dans la rue.