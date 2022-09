"Je n'avais aucune idée que mon infection pulmonaire était une leucémie"

Sophie, une Britannique de 24 ans, raconte comment elle a ignoré son infection thoracique persistante, ses maux de tête et ses douleurs cervicales en pensant que c'était le stress pendant ses études.

Mais après avoir consulté son médecin et s'être rendue à l'hôpital, on lui a diagnostiqué un cancer du sang en 2018.

Selon l'association, quatre des symptômes les plus fréquemment signalés sont la fatigue, les ecchymoses, les saignements inhabituels et les infections répétées.

Wheldon étudiait la biologie en 2018 lorsqu'elle est tombée malade et son médecin lui a conseillé d'aller à l'hôpital après l'avoir avertie que sa douleur au cou pouvait être une méningite.

La jeune femme raconte qu'après avoir été examinée aux urgences, elle a été immédiatement transférée dans le service "aigu" où elle a subi des analyses de sang à l'heure, un scanner du corps entier et "ce que je sais maintenant être une biopsie de la moelle osseuse".

Après la biopsie, ses symptômes ont persisté et il est retourné voir le spécialiste. Elle y a appris qu'elle était "classée comme malade en phase terminale".

On lui a ensuite dit qu'elle pouvait bénéficier d'un type de traitement particulier : la thérapie CAR-T. Elle n'a pas eu le choix.

Le processus consiste à retirer une partie du système immunitaire et des globules blancs d'une personne et à les reproduire pour qu'ils reconnaissent et ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses, explique Mme Wheldon.