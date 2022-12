Au Togo, Lallé fabrique des panneaux solaires intelligents

Lallé Nadjagou, un jeune inventeur Togolais a fabriqué un panneau solaire qui suit le mouvement du soleil. Et grâce au nettoyeur automatique, il reste propre et efficace quel que soit le temps ou la saison.

On constate de plus en plus des ménages qui installent des plaques solaires afin d’éviter de subir les effets néfastes des délestages qui sont parfois récurrentes dans certaines zones du Continent.