7 œuvres d'art qui ont suscité la controverse dans l'histoire récente

il y a une heure

Lorsque la directrice d'une école de Floride, aux États-Unis, a été récemment contrainte de démissionner après que des parents se sont plaints que leurs enfants avaient été exposés à la pornographie parce qu'elle avait montré des images de la célèbre sculpture de David de Michel-Ange en classe, de nombreuses personnes dans le monde entier ont été surprises.

En soi, c'est surprenant.

Depuis le moment où la statue nue en marbre de 5 mètres de haut a été sculptée vers 1504, le chef-d'œuvre du maître de la Renaissance Michel-Ange a résisté aux accusations d'indécence.

Au XVIe siècle encore, la sculpture était ornée d'une sorte de lanière métallique en forme de feuille de figuier pour atténuer son impudeur supposée.

Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'une lanière feuillue similaire a finalement été retirée d'une réplique de la célèbre statue exposée au Victoria & Albert Museum de Londres, qui avait été offerte à la reine Victoria en 1857.

La décision controversée prise récemment par le conseil d'administration d'une école américaine de pousser le directeur Hope Carrasquilla à démissionner est l'occasion de réfléchir à la manière dont certaines œuvres d'art de l'histoire moderne - bien que considérées comme inacceptablement choquantes par certains - ont changé notre façon de concevoir l'art.

Voici sept œuvres d'art créées depuis que les feuilles de figuier ont été retirées de la sculpture de David du Victoria & Albert Museum.

Ces œuvres ont choqué les sensibilités contemporaines et contribué à redéfinir l'essence même de l'art.

1) Marc Quinn, "Self", 1991

Tous les cinq ans, pendant cinq mois, l'artiste britannique Marc Quinn prélève 5 litres de son propre sang et les verse dans un moule translucide et réfrigéré de son visage.

Le résultat est une série d'autoportraits en constante évolution dans laquelle l'artiste peut légitimement prétendre avoir donné plus de lui-même que tous les artistes qui l'ont précédé.

Pour certains critiques, la série permanente de Quinn, "Self" (Soi), n'est rien d'autre qu'un spectacle macabre digne d'un vampire.

Pour d'autres, l'œuvre représente une contribution poignante et audacieuse à la tradition de l'autoportrait à laquelle ont contribué de grands artistes tels que Rembrandt, Van Gogh et Cindy Sherman - une contribution qui met profondément en lumière la fragilité de l'être.

2. Allen Jones, 'Chaise', 1969

Lancée à la suite d'accusations selon lesquelles son créateur, l'artiste pop britannique Allen Jones, traitait les objets comme des femmes et vice-versa, "Chair" (chaise) (ainsi que ses compagnes Hatstand et Table) contorsionnait des mannequins féminins à moitié nus pour en faire un ensemble non ergonomique de meubles obscènes.

Lors de la Journée internationale de la femme en 1986, l'œuvre a été aspergée de décapant par deux activistes choqués par le sens chauvin de la sculpture.

L'acide a érodé le visage et le cou du mannequin.

3. Judy Chicago, "Dinner Party", 1979

Crédit photo, STAN HONDA/AFP VIA GETTY IMAGES Légende image, Judy Chicago, "Dîner de gala", 1979

Composée de 39 lieux qui célèbrent la contribution des femmes à l'histoire culturelle (de Sappho à Virginia Woolf), la table de banquet triangulaire de l'artiste américaine Judy Chicago a été acclamée pour son point de vue novateur et raillée pour sa vulgarité prétendument choquante.

L'œuvre est dominée par des assiettes en porcelaine peintes à la main, dont beaucoup sont décorées du symbole d'un papillon en fleur en forme de vulve.

L'artiste contemporaine britannique Cornelia Parker a dénigré l'installation dans un article publié dans le journal britannique The Guardian.

Selon elle, l'œuvre comporte "trop de vagins" et "concerne davantage l'ego de Judy Chicago que les pauvres femmes qu'elle devrait exalter".

"Nous sommes toutes réduites à des vagins, ce qui est un peu déprimant".

4. Richard Serra, "Tilted Arc", 1981

Plus d'un mur emblématique est tombé en 1989. En pleine nuit, le 15 mars, huit mois avant le début du démantèlement du mur de Berlin, une équipe d'ouvriers du bâtiment est arrivée sur la Federal Plaza à New York pour mettre en pièces une barricade en acier controversée de 36 mètres de long et de 3,6 mètres de haut qui avait été érigée huit ans plus tôt.

Prétextant que l'œuvre, une sculpture innovante de l'artiste américain Richard Serra, servait d'abri aux terroristes, à la vermine et aux vandales, un jury a conclu que la sculpture minimaliste devait être enlevée et transportée dans un entrepôt.

5. Tracey Emin, "My bed", 1998

Bien que le lit, en tant qu'objet archétypal, ait servi de support indispensable à certaines des plus grandes œuvres de l'art occidental - de la Vénus d'Urbino du Titien et de la Chambre d'Arles de Van Gogh aux Maja nues et Maja habillées de Goya et au diabolique Cauchemar d'Henry Fuseli - l'indignation du public face à l'installation "Mu bed" (Mon lit) de l'artiste britannique Tracey Emin pour l'exposition du prix Turner de 1998 a été intense et prolongée.

Le lit, qui reflétait un épisode dépressif de la vie de l'artiste, montrait les détritus matériels d'une psyché déréglée.

Il est rapidement devenu l'exemple parfait pour ceux qui prétendaient que l'art contemporain s'était égaré.

Les défenseurs de l'œuvre se sont étonnés que, plus de 80 ans après l'urinoir de Marcel Duchamp, un lit en désordre puisse susciter une telle indignation - et se sont demandé si la véritable objection était qu'une femme prenne ouvertement place dans un musée d'hommes.

6. David Cerny, "Shark", 2005

S'inspirant de l'audacieuse installation de 1991 de l'artiste britannique Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, qui présentait un requin suspendu dans une solution de formaldéhyde, l'artiste tchèque David Černý a osé faire flotter devant les visiteurs une sculpture du dictateur irakien déchu, Saddam Hussein, enchaîné.

Pour certains, l'œuvre a failli donner à Hussein le rôle de victime. Pour d'autres, elle était gratuitement explicite.

L'exposition de l'œuvre controversée dans un musée de Middelkerke, en Belgique, au début de l'année 2006, a finalement été annulée par décret du bourgmestre de la ville, Michel Landuyt, de peur que "certains groupes de population ne trouvent l'œuvre trop provocante".

7. Paul McCarthy, "Tree", 2014

Parfois, l'envie de censurer une œuvre d'art controversée vient d'observateurs offusqués plutôt que de conservateurs prudents.

Ce fut le cas en octobre 2014, lorsque l'immense sculpture gonflable "Tree" (Arbre) de l'artiste américain Paul McCarthy, érigée pour une exposition de Noël sur la place Vendôme à Paris, a été mortellement renversée par des vandales, puis dégonflée.

Une fois que les observateurs ont souligné la ressemblance frappante de la sculpture avec la forme d'un accessoire sexuel, il n'y avait aucun moyen de protéger l'œuvre colossale contre les attaques.