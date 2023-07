Raids à Jénine : "Il y a deux ans, il y avait des dizaines d'hommes armés, aujourd'hui il y en a des centaines"

il y a 50 minutes

Nous passons les points de contrôle de l'armée israélienne les uns après les autres pour nous rendre à Jénine, quelques heures après qu'Israël a lancé des raids intenses sur la ville de Cisjordanie. Plusieurs Palestiniens ont été tués et beaucoup d'autres blessés.

Nous pouvons voir de la fumée s'élever au-dessus des toits, résultat du bombardement le plus intense qu'ait connu la région depuis des années.

De plus en plus de Palestiniens pensent que leur seule issue est de se battre. Ils pensent que s'ils ne se battent pas, ils n'auront plus rien à l'avenir.