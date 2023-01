Qui est Evgueni Prigojine, le puissant fondateur du groupe Wagner qui ose critiquer l'armée russe.

Crédit photo, Reuters Légende image, Yevgeny Prigozhin, à gauche, est connu comme "le chef de Vladimir Poutine".

il y a une heure

D'un stand de hot-dogs à la fondation de la plus puissante armée privée de Russie, le groupe Wagner. L'oligarque Yevgeny Prigozhin est devenu l'un des hommes les plus puissants de Russie et l'une des personnalités les plus proches du président Vladimir Poutine. L'homme d'affaires russe, connu sous le nom de "chef de Poutine", a commencé par vendre des saucisses, mais a rapidement amassé une fortune qui lui a permis de passer de la restauration à la politique, aux médias et, de là, aux affaires de guerre. Les États-Unis et d'autres gouvernements l'accusent également de diriger une "usine à trolls" sur Internet, avec laquelle il a tenté d'influencer les élections dans différents pays. Mais si le nom de Prigozhin a fait les gros titres ces derniers temps, c'est en raison du rôle de plus en plus central que joue son groupe de mercenaires dans la guerre en Ukraine.

Le Groupe Wagner, qui a défendu les intérêts de la Russie dans des pays tels que la Libye, la Syrie et la République centrafricaine, compterait plus de 20 000 mercenaires dans la seule guerre d'Ukraine, soit 10 % de l'ensemble des troupes russes sur le front.

Pendant des années, Prigozhin a nié ses liens avec le groupe et même sa simple existence, mais à mesure que le rôle de cette armée privée est devenu plus grand dans le conflit ukrainien, le puissant homme d'affaires a cessé de se cacher.

En septembre dernier, en effet, Progozhin est apparu dans une vidéo s'adressant à un groupe de prisonniers dans une prison russe, les exhortant à rejoindre le combat de Wagner en échange d'un allègement de leur peine.

Plus récemment, habillé en treillis militaire, il a été vu dans l'une des mines de sel de la ville de Soledar, affirmant que ce sont les hommes de Wagner, et non l'armée russe, qui ont réussi à chasser les troupes ukrainiennes de la ville.

Crédit photo, Reuters Légende image, M. Prigozhin (au centre) a déclaré que la prise de la ville de Soledar était une victoire pour le groupe Wagner, confrontant ainsi le ministère russe de la défense.

Ce n'est pas la première fois que Prigozhin remet en question le rôle des commandants militaires russes dans la guerre en Ukraine, une audace qui démontre le pouvoir qu'il exerce.

Ces derniers mois, ses critiques ont été constantes et de plus en plus ouvertes, au point que les tensions entre le groupe Wagner et le ministère russe de la défense sont devenues un secret de polichinelle.

Ses origines

Mais d'où vient la proximité de Prigozhin avec Poutine ?

Yevgeny Prigozhin, 61 ans, a fait partie du cercle d'élite de Poutine en 2001, lorsque ce dernier a commencé à dîner dans son luxueux restaurant flottant de Saint-Pétersbourg, appelé New Island.

Bien qu'il n'ait pas fait partie du groupe initial d'alliés de Poutine qui a créé un country house club appelé Ozero, M. Prigozhin est devenu célèbre dans la ville natale du président, Saint-Pétersbourg, et a attiré l'attention du président grâce aux saveurs de sa cuisine.

Dans sa jeunesse, avant de devenir un vendeur de hot-dogs, puis un traiteur prospère, il a été emprisonné pendant neuf ans pour vol et fraude.

Le capitalisme russe de "thérapie de choc" des années 1990 a créé de nombreuses opportunités commerciales pour les anciens détenus et, à sa sortie de prison, il a fait fortune.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Prigozhin a organisé des banquets pour M. Poutine et d'autres dirigeants étrangers en visite en Russie.

Prigozhin a ouvert un stand de hot-dogs, puis une épicerie. Il a ensuite fait le saut dans la restauration, créant une chaîne de points de vente et la société qu'il dirige toujours, Concorde Catering, en 1996.

L'un d'entre eux est le New Island, qui est devenu le restaurant le plus luxueux de Saint-Pétersbourg et le préféré de Poutine, où il emmène des dirigeants internationaux et où Prigozhin s'assure toujours d'être non loin de la table du puissant président russe.

Au cours de la décennie suivante, la société a signé des contrats lucratifs avec les autorités russes pour assurer la restauration des écoles de Saint-Pétersbourg et de Moscou et, plus tard, pour nourrir une grande partie de l'armée russe.

Pendant toutes ces années, bien que très proche de Poutine, Prigozhin a gardé un profil bas, et sa fortune, comme celle de la plupart des oligarques russes, a fait l'objet de controverses et de secrets.

Des documents associés aux sanctions qui lui ont été imposées par les États-Unis pour son ingérence présumée dans l'élection de 2016 indiquent qu'il possède trois jets privés et un yacht de luxe, qui seraient utilisés par lui, sa famille et ses associés, enregistrés dans des paradis fiscaux tels que les îles Caïmans et les Seychelles.

Crédit photo, Reuters Légende image, Prigozhin figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour conspiration en vue de fraude aux États-Unis.

L'oligarque est également à la tête d'un groupe médiatique pro-Kremlin appelé Patriot, qui a été créé dans le but de "contrecarrer" les médias "anti-russes" qui "ne remarquent pas les bonnes choses qui se passent dans le pays". Depuis le début de la guerre en Ukraine, cependant, il ne reste pratiquement plus de médias critiques en Russie.

Le portail regroupe quatre sites d'information basés à Saint-Pétersbourg : l'agence de presse RIA FAN, Narodnye Novosti, Ekonomika Segodnya et Politika Segodnya.

Leur audience combinée est estimée être plus importante que celle de l'agence de presse étatique Tass ou de la chaîne de télévision RT.

Scandales

À l'échelle internationale, cependant, son nom a commencé à être connu après que les autorités américaines l'ont accusé d'avoir tenté d'influencer l'élection de 2016 par l'intermédiaire de son Agence de recherche sur Internet (IRA), basée à Saint-Pétersbourg.

Washington, l'Union européenne et le Royaume-Uni accusent tous Prigozhin de lancer des campagnes de désinformation pour manipuler l'opinion publique dans différents pays avec l'entreprise, qu'ils décrivent comme une "usine à robots". Prigozhin et sa famille font donc l'objet de sanctions internationales, et l'homme d'affaires figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

Le département d'État américain a même offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur l'implication de Prigozhin, de l'IRA et d'autres entités dans ces tentatives d'influencer les électeurs américains en 2016.

Loin de le nier, Prigozhin a reconnu en novembre dernier qu'il avait interféré dans les élections américaines et qu'il continuerait à le faire à l'avenir, "avec soin, précision, de manière chirurgicale et à notre manière, comme nous savons le faire".

Mais les campagnes d'influence auxquelles Prigozhin est associé ne s'arrêtent pas au sol américain.

Des recherches menées par Facebook et des spécialistes de l'université de Stanford (États-Unis) le relient à certaines opérations de manipulation de l'opinion publique sur les médias sociaux en Afrique, dans des pays comme Madagascar, la République centrafricaine, le Mozambique, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Libye et le Soudan.

Crédit photo, AFP Légende image, En août 2018, des soldats et diplomates russes ont été aperçus près du président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra.

En effet, une enquête de la BBC a révélé que le groupe russe a offert de l'argent à au moins six candidats à l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. M. Prigozhin a rejeté les allégations de Facebook. Une autre enquête financée par le gouvernement britannique a révélé comment le Kremlin utilisait ces "usines à trolls" pour diffuser de la désinformation à grande échelle et "manipuler l'opinion publique sur la guerre illégitime en Ukraine", en cherchant à rallier le soutien au conflit et à Poutine. "L'opération a des liens suspects avec Evgeny Prigozhin, le fondateur de la ferme de robots la plus tristement célèbre et la plus étendue, l'Internet Research Agency, qui sont tous deux sanctionnés par le Royaume-Uni", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Les opérations du Kremlin et de Prigozhin en Afrique ne se limitent toutefois pas aux médias sociaux.

Crédit photo, Reuters Légende image, Ces derniers mois, le groupe Wagner a adopté un profil plus public, en ouvrant un siège moderne à Saint-Pétersbourg.