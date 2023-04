Pourquoi les autorités burkinabè sévissent contre les médias français ?

Que s'est-il passé ?

La suspension a été suivie le 30 mars d'un avertissement du ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouedraogo, qui a prévenu les journalistes de la capitale Ouagadougou que le pays était "en guerre" et que les autorités n'accepteraient pas la "promotion du terrorisme".

Détérioration des relations

Alors que les relations déjà tendues entre le Burkina Faso et son ancienne puissance coloniale sont devenues de plus en plus difficiles, les autorités n'ont pas caché leur intention de renforcer les liens avec Moscou, tout en laissant entendre qu'elles considèrent la France - et par extension les médias français - comme hostiles à la junte.