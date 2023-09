Pourquoi les États-Unis ne qualifient pas de coup d'État la prise de pouvoir des militaires au Niger

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'armée nigérienne a pris le pouvoir en juillet et retient depuis lors le président Mohamed Bazoum en captivité

21 septembre 2023

Si cela ressemble à un coup d'État, que ça fonctionne comme un coup d'État et si on agit comme un coup d'État, alors c'est un coup d'État, ou du moins c'est ce que l'on dit.

Les observateurs de coups d'État en Afrique connaissent la chanson. Les rumeurs, le silence inquiétant suivi de la diffusion d'une vidéo à la télévision nationale et ce, par des hommes en uniforme militaire confirmant leur prise de pouvoir, puis l'effroi ou la l'euphorie dans les rues.

Il y a aussi la réaction de la communauté internationale, qui condamne généralement la situation et exige le rétablissement du processus démocratique.

C'est ce qui s'est passé au Niger depuis que les militaires ont déposé et détenu le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et la France ont toutes réagi en condamnant et en prenant diverses mesures punitives.

Les États-Unis se sont également joints à la condamnation, mais n'ont pas utilisé le terme "coup d'État".

Il s'agit plutôt d'une "tentative de prise de pouvoir" et d'un "effort pour s'emparer par la force du pouvoir" du président démocratiquement élu, M. Bazoum, et il n'y a aucune tolérance pour les changements anticonstitutionnels.

"Le président Bazoum est toujours président", a déclaré Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État américain. "Il n'a pas démissionné."

La position des États-Unis semble avoir eu peu d'effet sur le régime militaire, dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, qui a annoncé la mise en place d'un gouvernement de transition, autre caractéristique d'un coup d'État militaire.

Mais le choix délibéré des mots a des implications énormes.

Si Bazoum devait démissionner et remettre officiellement le pouvoir aux putschistes, Washington se retrouverait en partenariat avec un régime militaire au Niger.

Cela irait à l'encontre de l'article 7008 du Consolidated Appropriations Act des États-Unis, qui interdit toute assistance financière "au gouvernement d'un pays dont le chef de gouvernement dûment élu est déposé par un coup d'État ou un décret militaire ou soutenu par l'armée".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En mars, Anthony Blinken a été le premier secrétaire d'État américain à se rendre au Niger, qu'il a décrit comme "un modèle de démocratie dans une région qui connaît actuellement des difficultés"

Modèle de démocratie

Le régime militaire nigérien a depuis ordonné à l'ambassadrice américaine Kathleen FitzGibbon, récemment nommée, de rompre ce qui était jusqu'à présent des liens florissants. Depuis 2012, les États-Unis ont dépensé environ 500 millions de dollars au Niger dans le cadre d'un partenariat visant à endiguer les activités djihadistes dans cette partie du Sahel, où des groupes liés à Al-Qaïda et au soi-disant État islamique ont trouvé un refuge pour leurs campagnes violentes.

Le Niger est le plus grand bénéficiaire de l'aide militaire américaine en Afrique de l'Ouest, et le deuxième en Afrique subsaharienne.

La présence américaine au Niger comprend la base aérienne 201 dans la ville d'Agadez, au nord du pays, et la base aérienne 101 dans la capitale Niamey. Ces deux bases soutiennent les opérations de reconnaissance et accueillent la majorité des 1 100 soldats américains stationnés dans le pays. Les États-Unis ont également fourni des équipements militaires et des avions à leur partenaire ouest-africain et ont assuré la formation de ses forces.

Washington voit en Niamey un partenaire précieux, ce qui est compréhensible compte tenu du niveau de la menace dans la région.

Crédit photo, ORTN Légende image, Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CSNP), a été mis en place par la junte militaire après sa prise de pouvoir le 26 juillet.

Mais il va encore plus loin. En mars, Anthony Blinken a été le premier secrétaire d'État américain à se rendre au Niger, qu'il a décrit comme "un modèle de démocratie dans une région qui connaît actuellement des difficultés".

Il s'agissait d'une référence non pas à la qualité de la démocratie au Niger, mais à sa simple existence. L'élection du président Bazoum, qui succédera à son prédécesseur Mahamadou Issoufou en 2021, a marqué la première transition démocratique du pays entre deux administrations civiles.

Cela peut sembler peu glorieux, mais dans le contexte régional, le Niger se distingue. Dans le Sahel, qui s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Soudan sont tous dirigés par des régimes militaires.

Nombre de ces pays sont confrontés à des insurrections djihadistes, ce qui explique la présence de l'armée américaine au Niger et les exercices tels que Flintlock, un programme annuel d'opérations spéciales de lutte contre le terrorisme qui forme le personnel d'une trentaine de forces armées africaines.

Les États-Unis ont besoin de partenaires locaux pour endiguer la présence et la propagation de groupes extrémistes violents qui constituent une menace non seulement pour les populations locales, mais aussi pour le peuple et les intérêts américains dans la région.

En mars, le personnel de sécurité américain a collaboré avec ses homologues nigériens pour obtenir la libération de Jeffery Woodke, un travailleur humanitaire américain qui était détenu par Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), une branche régionale d'Al-Qaïda.

M. Woodke avait été enlevé à son domicile au Niger en 2016. Sa libération est la troisième d'un otage américain au cours des trois dernières années, grâce à la collaboration entre les deux pays.

Toutefois, les États-Unis sont critiqués pour une conséquence involontaire de leurs actions dans la région.

Les auteurs de certaines des récentes prises de contrôle militaires en Afrique de l'Ouest étaient des diplômés de programmes de formation militaire américains. Le général Abdourahmane Tchiani, chef du coup d'État au Niger, a été sélectionné pour participer à un prestigieux programme de formation à la lutte contre le terrorisme à Washington en 2009. Mamady Doumbouya et Assimi Goïta, les chefs d'État de la Guinée et du Mali qui ont suivi le coup d'État, sont également bénéficiaires de programmes de formation de l'élite militaire américaine.