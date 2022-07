Le Nigéria rejette les diplômes ukrainiens d'enseignement à distance

il y a une heure

Le message du conseil médical du Nigéria n'aurait pas pu être plus cruel pour l'étudiant Moses Damilola Fehintola.

Après avoir été piégé par la guerre en Ukraine au début de l'année, c'est avec soulagement qu'il s'est échappé et a pu poursuivre son diplôme de médecine en ligne.

Le langage était froid et formel.

"Nous souhaitons informer le grand public que les diplômes de médecine et de dentisterie délivrés par les écoles de médecine d'Ukraine à partir de 2022 ne seront pas honorés par le Medical and Dental Council of Nigeria jusqu'à la reprise des activités académiques normales."