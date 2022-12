Comment Arthur Fraser a mis le président sud-africain en difficulté

Il a mobilisé les membres de son parti, l’ANC pour le soutenir au parlement. Ses avocats tenter de l’innocenter. Les observateurs pensent que cette affaire est l’un des plus grand scandale sous la présidence de Ramaphosa.

Selon Fraser, un proche collaborateur de M. Ramaphosa, Bejani Chauke, avait apporté de "grosses sommes" en dollars américains d'Arabie saoudite, d'Egypte, du Maroc et de Guinée équatoriale. L’assistant de Ramaphosa est accusé d’avoir caché l'argent dans un canapé chez lui dans la banlieue de Johannesburg, avant de transférer l'argent dans la ferme M. Ramaphosa avec la complicité du Président.

Par la suite, des voleurs, de mèche avec l'un de ses employés, ont volé 4 millions de dollars soit 3,3 millions de livres sterling et 8 millions de dollars.

On se pose la question si seulement 580 000 dollars avaient été volés, car un suspect appréhendé avait avoué avoir volé 800 000 dollars, tandis qu'un enquêteur, dans un audio, mentionnait la somme de "20 millions".

Le groupe d’experts a déclaré un autre "élément troublant", dans cette affaire. Pour eux, le vol n'a été signalé ni à la police locale, ni à la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires (DPCI), l'unité de police chargée d'éradiquer le blanchiment d'argent et le crime organisé en Afrique du sud.

Il a déclaré que le Président, en tant que propriétaire de la ferme, est tenu par la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Dans ce cas, devait signaler le vol à la DPCI.

Les experts estiment qu'il y avait des éléments pour qu'une commission de destitution du Parlement enquête sur l’affaire de vol qui concerne le Président Ramaphosa. Dans ces types d’affaires, Ils imposent une amende ou une peine de prison à quiconque ne signale pas un vol avec une amande de plus de 100 000 rands.

"C’est pour cette raison, le législateur a jugé prudent d'imposer à toute personne ayant connaissance d’un délit de vol de le signaler", a ajouté le groupe d’experts. Il a également conclu que le chef de l'unité des gardes du corps de M. Ramaphosa, le général Wally Rhoode, avait constitué une équipe qui avait enquêté sur le vol, traquant les suspects au Cap et de l'autre côté de la frontière namibienne.

Les experts ont également déclaré que les informations dont ils disposaient démontrent que M. Ramaphosa avait demandé l'aide de son homologue namibien, Hage Geingob, pour appréhender un suspect, et que le général Rhoode s'était rendu en Namibie dans le cadre de l'enquête.

Selon le groupe d’experts juridiques, le dirigeant sud-africain "avait abusé de sa position de chef de l'État pour faire enquêter sur l'affaire et demander l'aide du président namibien pour appréhender un suspect".

Pour eux, il y a conflit d’intérêt. Pour eux, un chef d’État ne peut pas être impliqué dans l'élevage de bétail et de gibier" et sa façon de faire « n’est pas incompatible avec ses fonctions ».

En conséquence, les experts juridiques estiment qu'il y avait des motifs suffisants pour que le Parlement établisse une commission de destitution - qui aurait le pouvoir d'assigner des témoins et des documents - pour mener des enquêtes plus approfondies, avant de décider si le président devait ou non être démis de ses fonctions.