Quand l'Aïd el-Fitr aura-t-il lieu et comment sa date est-elle fixée ?

La fin du mois sacré musulman du Ramadan est marquée par une importante fête religieuse, l'Aïd al-Fitr, au cours de laquelle les familles se réunissent vêtues de leurs plus beaux habits pour organiser des festins. Mais pour un événement mondial d'une telle ampleur, il est étonnamment compliqué de savoir quand il aura lieu, comme l'explique Ahmen Khawaja.

Le pouvoir de la lune

Le respect du calendrier lunaire est très important pour les musulmans et a un impact considérable sur la façon dont les gens vivent le ramadan.

Les musulmans jeûnent pendant le ramadan, s'abstenant de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Si les mois islamiques étaient basés sur le calendrier solaire, où les saisons sont fixes, les habitants de certaines régions du monde feraient le ramadan en été, avec de longues périodes diurnes, tandis que dans d'autres régions, il se déroulerait en hiver, avec des journées plus courtes.

En suivant le calendrier lunaire, chaque musulman fait l'expérience du jeûne à différentes saisons (et a donc une période quotidienne de jeûne plus longue ou plus courte) sur une période d'environ 33 ans de sa vie.