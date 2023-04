La prison attend-elle l'auteur de la fuite des fichiers du Pentagone ?

Crédit photo, EPA Légende image, Les documents divulgués semblent inclure des informations sensibles sur une offensive ukrainienne planifiée contre les troupes russes.

il y a 29 minutes

Quelques jours après que des documents sensibles du ministère américain de la Défense ont commencé à apparaître sur Internet, une question persiste dans l’esprit de beaucoup aux États-Unis: qui les a divulgués et comment?

Les documents semblent inclure des renseignements classifiés concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que sur la Chine et les alliés des États-Unis tels qu’Israël, la Corée du Sud et le Canada.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle pour identifier la source de la fuite, qu’un haut responsable du Pentagone a décrite cette semaine comme « un risque très grave pour la sécurité nationale ».

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis « retourneront chaque pierre jusqu’à ce que nous trouvions la source et l’étendue de cela ».

La fuite des documents – qui, selon les responsables, sont dans un format similaire à celui des documents délivrés aux hauts dirigeants – a également incité le Pentagone à examiner la façon dont les documents classifiés sont partagés et qui y a accès. Le bassin de personnes ayant accès à ces documents, ont déclaré des responsables, est relativement petit.

Bien que l’identité de l’auteur de la fuite reste inconnue, les experts affirment que le coupable pourrait faire face à de graves accusations criminelles et potentiellement à une peine de prison assortie de lourdes sanctions financières.

Voici ce que nous savons de l’enquête et des conséquences potentielles.

Jusqu’à présent, les responsables américains sont restés largement silencieux sur l’enquête sur la fuite de documents, ainsi que sur les étapes d’enquête ou les théories qu’ils pourraient avoir.

Le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, par exemple, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que le gouvernement laisserait le ministère de la Justice « faire son travail, enquêter là-dessus, voir ce qu’ils apprennent ».

L’enquête, ont déclaré des responsables, est menée par le ministère de la Justice en coordination avec le Pentagone, la Maison Blanche, le département d’État et d’autres parties du gouvernement américain.

Qui a divulgué des documents américains top secrets et pourquoi ? 11 avril 2023

Steven Stransky, un avocat qui a précédemment occupé le poste d’avocat principal à la Division du droit du renseignement du département de la Sécurité intérieure, a déclaré à la BBC que ce type de comité inter-agences examinera les documents et leurs niveaux de classification, ainsi que de déterminer « comment les informations ont été supprimées ou exfiltrées de l’environnement informatique du ministère de la Défense ».

« Cela implique à la fois des entretiens et des interrogatoires traditionnels, ainsi que les contrôles de sécurité techniques qui étaient en place pour identifier si des courriels classifiés ont été envoyés à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès », a ajouté M. Stransky.

La source de la fuite sera-t-elle accusée d’espionnage ?

Si les enquêteurs découvrent que la source de la fuite était quelqu’un aux États-Unis, il fera probablement face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage, une loi fédérale promulguée en 1917 qui a servi de base aux condamnations antérieures d’espions et de ceux qui ont partagé des informations classifiées avec la presse et le public.

M. Stransky a déclaré que bien que la loi sur l’espionnage soit « très ancienne et obsolète », elle « criminalise essentiellement la collecte, la divulgation ou la redivulgation potentielle d’informations de défense nationale par un individu ».

Il a ajouté que bien que l’expression « informations relatives à la défense nationale » ne soit définie que vaguement dans la loi, elle désigne en termes généraux les informations qui « peuvent nuire aux États-Unis ou nous désavantager par rapport à un autre pays tiers ».

Crédit photo, Getty Images Légende image, La source de WikiLeaks, Chelsea Manning, fait partie de ceux qui ont été accusés d’avoir divulgué des documents américains classifiés.

La loi sur l’espionnage est utilisée très rarement et a historiquement été largement appliquée aux Américains trouvés en train d’espionner pour des pays étrangers tels que Julius et Ethel Rosenberg, qui ont été exécutés en 1953 après avoir été reconnus coupables d’avoir transmis des secrets nucléaires à l’Union soviétique.

Cependant, il a également été appliqué aux lanceurs d’alerte et aux personnes qui ont divulgué des informations sensibles, notamment la source de WikiLeaks Chelsea Manning, l’ancien sous-traitant de la CIA Edward Snowden et Henry Kyle Frese, un employé de la Defence Intelligence Agency reconnu coupable d’avoir divulgué des informations classifiées à deux journalistes en 2018 et 2019.

Lorsque la loi sur l’espionnage a été adoptée à l’origine, elle prévoyait des peines d’emprisonnement de 20 ans ou moins et des amendes allant jusqu’à 10 000 dollars par chef d’accusation. Des peines de prison et des amendes sont toujours possibles et pourraient rapidement s’accumuler si la source de la fuite est reconnue coupable de plusieurs accusations.

Les espions russes sont plus efficaces que l'armée, selon des experts 3 avril 2023

« Il y a certainement des accusations criminelles qui pourraient s’y attacher [la loi sur l’espionnage] et il y a aussi des sanctions financières », a déclaré M. Stransky. « Si le ministère de la Justice poursuit une violation criminelle pour la loi sur l’espionnage, il cherche le plus souvent une peine de prison comme moyen de dissuader ce type d’actions futures. »

Henry Kyle Frese, par exemple, a été condamné à 30 mois de prison, tandis que Chelsea Manning a été condamnée à 35 ans, dont elle a purgé sept.

Plus tôt, en 1973, Daniel Ellsberg, auteur de fuites de documents du Pentagone, risquait une peine de 115 ans de prison pour violation de la loi sur l’espionnage et des accusations de vol et de complot découlant de la publication d’une étude top-secrète du Pentagone sur la guerre du Vietnam.

Les gens peuvent-ils avoir des ennuis pour partager les documents ?

Selon M. Stransky, le texte clair de la loi sur l’espionnage ne fait pas de différence entre la source d’information originale, la plate-forme sur laquelle elle a été divulguée ou si - ou non - ceux qui la partagent sont au sein du gouvernement.

Juridiquement parlant, cela signifie que toute personne partageant les documents pourrait être « également responsable d’avoir enfreint la loi », a-t-il ajouté.

Dans la pratique, cependant, il est peu probable que des destinataires extérieurs au gouvernement américain soient inculpés, car les poursuites engagées contre des tiers destinataires de documents classifiés soulèvent des préoccupations constitutionnelles.

Le ministère de la Justice a rarement choisi de poursuivre les destinataires, à l’exception notable de Julian Assange et de deux membres du personnel de l’American Israel Public Affairs Committee, Steven Rosen et Keith Weissman, qui ont reçu des documents américains classifiés concernant l’Iran en 2003.

En 2011, sous l’administration du président Barack Obama, le gouvernement américain a annoncé la création d’un « National Insider Threat Task Force », en partie pour assurer la protection des informations classifiées au sein du gouvernement américain.

Dans le cadre de cette initiative, les entités du gouvernement fédéral ont été tenues de mettre en place des programmes pour s’assurer que les fuites de données - telles que WikiLeaks et les révélations de Snowden - ne se reproduisent plus. Cela comprenait la surveillance stricte des employés, des ordinateurs et des réseaux classifiés.

À la suite de la récente fuite, M. Stransky a déclaré que le gouvernement examinerait attentivement ces programmes pour voir quelles améliorations peuvent être apportées.

« Ils chercheront à voir quel type de surveillance a été fait avec le groupe de travail et comment ils se sont conformés à leur mandat d’appliquer ces types de restrictions », a-t-il déclaré.