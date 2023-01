La meilleure façon de se brosser les dents

il y a une heure

Par Martha Henriques BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Se brosser les dents réduit efficacement les risques de contracter une série de maladies chroniques, tout en préservant la santé des dents et des gencives. Mais la majorité d'entre nous s'y prend mal.

Pour une routine que la plupart d'entre nous pratiquons depuis avant que nous soyons assez grands pour voir dans le miroir de la salle de bain, nous sommes remarquablement mauvais dans le brossage de nos dents.

En Suède, une étude a révélé qu'une personne sur dix seulement pratique la meilleure technique de brossage.

L'assureur santé britannique Bupa a constaté que près de la moitié des personnes interrogées ne savaient pas comment se brosser les dents correctement lors d'une enquête menée auprès de 2 000 personnes au Royaume-Uni.

"Il est très probable que toute personne n'ayant pas reçu d'instructions formelles de la part de son dentiste ou de son hygiéniste se brosse mal les dents", explique Josefine Hirschfeld, professeur associé et spécialiste en dentisterie restauratrice à l'université de Birmingham au Royaume-Uni.

"D'après mon expérience, ce sera la grande majorité de la population, quel que soit le pays."

Cela n'est peut-être pas surprenant, étant donné la variété bamboula d'informations disponibles sur la façon dont vous devez vous brosser les dents. Une étude a trouvé au moins 66 avis d'experts différents, parfois contradictoires.

"Je pense qu'il y a beaucoup de confusion pour le consommateur", déclare Nigel Carter, directeur général de l'Oral Health Foundation au Royaume-Uni.

Cette confusion est amplifiée par l'éventail des produits dentaires disponibles à l'achat, des racleurs de langue aux hydrojets interdentaires.

Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez la plupart d'entre nous, et comment pouvons-nous changer notre routine pour être sûrs de nous brosser les dents efficacement ?

Crédit photo, Alamy

Quelle est la meilleure méthode ?

"Beaucoup de patients comprennent que ce qu'ils doivent faire, c'est enlever les restes de nourriture", dit Hirschfeld. "Ce n'est que partiellement vrai. Il est bien plus important d'éliminer les bactéries présentes sur les dents."

Ces bactéries et autres micro-organismes se développent à l'intérieur de la bouche de chacun, et forment un biofilm agglutiné communément appelé plaque dentaire.

Ce biofilm est composé d'environ 700 espèces différentes de bactéries, soit la deuxième plus grande diversité du corps humain après l'intestin, ainsi que d'une multitude de champignons et de virus.

"Ils vivent dans la pellicule collante collée aux dents et aussi aux tissus mous", explique Hirschfeld. "Cette pellicule collante ne peut pas être facilement rincée - elle doit vraiment être nettoyée manuellement."

L'endroit le plus important pour l'enlever n'est en fait pas les dents, mais le rebord gingival. C'est là que les microbes sont le plus à même de s'infiltrer dans le tissu gingival et de provoquer une inflammation, et finalement des affections telles que la parodontite.

En fait, "se brosser les dents" est un terme mal choisi. "Pensez à brosser votre liseré gingival, plutôt que les dents elles-mêmes", dit Hirschfeld.

"Les dents seront alors brossées automatiquement". Alors, quelle est exactement la meilleure façon de procéder ?

Légende image, La grande variété de produits dentaires disponibles peut être une source de confusion pour les consommateurs.

L'une des méthodes les plus efficaces pour éliminer le biofilm est connue sous le nom de "technique de Bass modifiée". Cette méthode demande beaucoup plus de dextérité manuelle que la vague méthode "mets la brosse dans ta bouche et prends l'air occupé" que beaucoup d'entre nous utilisent, comme je m'en aperçois bientôt.

Dans ma salle de bains, armé de ma brosse à dents manuelle à manche en bambou et à poils en nylon, je me prépare à essayer le Bass modifié. J'ai collé au miroir mon nouveau sablier miniature qui chronomètre deux minutes (j'y reviendrai plus tard). Je le retourne et je commence.

La technique de la Bass modifiée consiste à placer la brosse à un angle de 45 degrés par rapport à la face de la dent (inclinée vers le bas pour la mâchoire inférieure et vers le haut pour la supérieure, comme si vous essayiez presque de faire passer les poils sous la gencive).

Vous effectuez ensuite de petits mouvements vibratoires de va-et-vient au niveau de la gencive. Après avoir étudié attentivement plusieurs vidéos, je me lance.

Quelques instants plus tard, mon miroir est aspergé de taches blanches de dentifrice et ma brosse est par terre. Dans mon enthousiasme, j'ai maladroitement manipulé la brosse, j'ai frotté la tête en bambou dur sur mes gencives et je l'ai fait tomber.

Sans me décourager, j'ai lavé ma brosse à dents d'un coup sec et j'ai réessayé, cette fois-ci plus timidement. Les petits mouvements vifs mais doux que Hirschfeld m'a soigneusement décrits sont étonnamment difficiles à reproduire.

En tant que droitière, j'ai l'impression d'essayer d'écrire une écriture cursive soignée avec ma main gauche. Une fois que j'ai péniblement négocié toute la ligne de mes gencives - supérieure, inférieure, intérieure et extérieure - avec une tentative de Bass modifié, je vérifie mon petit sablier vert.

Mes deux minutes sont écoulées, depuis je ne sais combien de temps, et je n'ai même pas encore commencé à utiliser le fil dentaire. Il existe d'autres techniques que le Bass modifié qui permettent d'éliminer efficacement le biofilm.

À une autre occasion, j'ai essayé la technique Stillman modifiée - similaire à la Bass modifiée, avec l'ajout d'un mouvement de balayage occasionnel agréable en s'éloignant de la ligne gingivale, pendant lequel j'imagine un biofilm de saleté microbienne balayé dans un oubli mousseux.

Crédit photo, Alamy Légende image, Certaines des méthodes les plus éprouvées pour éliminer le biofilm de microbes de vos dents sont rarement pratiquées.

Après une semaine d'expérimentation et de petites taches de dentifrice sur le miroir alors que j'ai l'impression de maîtriser la technique, mes gencives commencent à être un peu douloureuses. Il s'avère que dans mon enthousiasme, j'ai exercé trop de pression.

La pression exercée ne doit pas dépasser 150 à 400 g, selon Hirschfeld, bien que la pression optimale soit encore sujette à débat. Un brossage trop dur, surtout avec une brosse à poils durs, peut causer un traumatisme aux gencives.

Les petites déchirures dans les tissus mous causées par un brossage trop zélé sont une occasion pour les bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine. Et le fait de faire passer les poils de la brosse sur l'émail peut entraîner l'apparition de minuscules rainures dans la dent, qui s'ajoutent à une érosion importante au fil du temps.

Les personnes qui utilisent une brosse à dents manuelle appuient souvent plus fort que celles qui utilisent une brosse électrique, dont beaucoup sont équipées de capteurs qui les avertissent lorsque la pression est trop forte.

Pendant quelques jours, j'essaie une technique différente, destinée aux enfants et aux personnes ayant moins de dextérité manuelle. La méthode Fones consiste à tenir la brosse à 90 degrés et à effectuer des mouvements circulaires sur les dents, en effleurant la ligne des gencives.

C'est certainement plus facile à faire pendant que j'essaie d'obtenir une pression correcte. Mais je suis résolu à maîtriser la technique Bass modifiée dès que mes gencives auront récupéré de mon empressement.

"La technique du Bass modifié est l'une des meilleures. Elle nettoie les dents de la meilleure façon possible, sans causer de traumatisme aux dents et aux gencives", déclare Hirschfeld.

Mais Nigel Carter, de la Fondation pour la santé bucco-dentaire, note, de manière rassurante, que l'important n'est pas toujours d'avoir la bonne version du manuel.

"Ce que les dentistes et les hygiénistes recommandent généralement aujourd'hui, c'est de regarder ce que la personne fait et de modifier sa technique existante pour l'améliorer", dit-il.

Combien de temps ?

Se brosser les dents pendant au moins deux minutes à la fois, deux fois par jour, telle est la recommandation de l'American Dental Association, du NHS, de l'Indian Dental Association, de l'Australian Dental Association et de nombreuses autres organisations nationales de santé.

Le problème est que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à estimer la durée réelle de deux minutes. La durée moyenne réelle du brossage varie considérablement, de 33 secondes, 45 secondes, 46 secondes à 97 secondes, selon les différentes études.

Selon une étude menée par Carolina Ganss, professeur au département de dentisterie conservatrice et préventive de l'université Justus-Liebig de Giessen, en Allemagne, environ 25 % seulement des personnes se brossent les dents suffisamment longtemps, avec la pression et le mouvement adéquats.

Heureusement, il existe des solutions simples, comme l'utilisation d'une application sur votre téléphone, un sablier miniature collé au mur de la salle de bains (comme j'ai choisi de le faire) ou une brosse à dents électrique dotée d'un minuteur intégré.

Crédit photo, Alamy Légende image, Si vous n'avez pas reçu d'enseignement formel d'un professionnel des soins dentaires, il est probable que vous n'ayez pas une technique de brossage optimale.

En général, plus le temps de brossage est long, plus la quantité de biofilm éliminée est importante, selon Mme Carter, mais on estime qu'environ deux minutes suffisent pour faire le tour de toutes les surfaces des dents et du sillon gingival.

Pour les personnes souffrant d'une maladie des gencives ou d'autres problèmes de santé bucco-dentaire, cependant, il faut parfois plus de temps pour s'assurer que le biofilm a bien été délogé.

"En fait, le temps de brossage optimal dépend fortement de la situation individuelle", explique Hirschfeld.

"Il n'est pas vraiment défini, et il ne peut pas l'être, car la situation dentaire et buccale de chaque personne est différente. Ce qui compte, c'est que toutes les dents soient nettoyées toutes les surfaces de chaque dent, y compris les zones difficiles à atteindre - et cela peut facilement prendre beaucoup plus de deux minutes."

À quelle fréquence ?

Dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, on conseille d'effectuer deux fois par jour un brossage soigneusement chronométré et exécuté avec soin.

L'Association dentaire indienne, quant à elle, conseille de se brosser les dents jusqu'à trois fois (y compris après le déjeuner). Pour la plupart des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé bucco-dentaire majeurs, il n'y a aucun avantage à aller au-delà de ces conseils.

"Il n'est pas nécessaire d'en faire plus pour éliminer les bactéries des dents, et il peut même être néfaste de se brosser les dents plus de deux fois par jour", car un brossage excessif risque d'abraser la dent, selon M. Hirschfeld. Mais là encore, il y a des exceptions.

"Si vous pensez aux personnes portant un appareil dentaire où les aliments sont très facilement piégés, on conseille généralement à ces patients de se brosser les dents après chaque repas", ajoute-t-elle.

Se brosser les dents deux fois permet également de se prémunir contre une technique imparfaite. "Si vous vous brossez parfaitement les dents une fois par jour, cela devrait suffire, car c'est la plaque dentaire plus ancienne qui cause les problèmes de caries et de maladies des gencives", explique Mme Carter.

"Mais aucun d'entre nous ne le fait à 100 %. L'idée est donc qu'en le faisant deux fois, vous récupérez les parties que vous avez manquées auparavant, de sorte que chaque jour vous nettoyez tout."

Avant ou après le repas ?

Est-il préférable de se brosser les dents avant ou après le petit-déjeuner ? Des fabricants de dentifrice aux hôpitaux dentaires, nombreux sont ceux qui affirment qu'il est préférable de se brosser les dents avant le petit-déjeuner plutôt qu'après. Mais cela reste un sujet de débat.

"Il n'y a pas de recommandation spécifique et forte", dit Hirschfeld. "Mais beaucoup de dentistes recommandent de se brosser les dents après, car cela permet d'éliminer non seulement la plaque dentaire, mais aussi les restes d'aliments du petit-déjeuner."

Le fait qu'avant ou après le petit-déjeuner soit plus efficace pour vous dépend de ce que vous mangez et du moment où vous le faites. En effet, il faut deux choses pour qu'un biofilm se développe : des microbes, et de la nourriture pour eux.

"Sans bactéries ou sans nourriture, vous ne pouvez pas développer de caries", déclare Hirschfeld.

"Si vous éliminez les bactéries à l'aide d'une brosse à dents avant le petit-déjeuner, la quantité de sucre que vous mangez ne devrait pas avoir d'importance en théorie. S'il n'y a pas de bactéries qui peuvent le fermenter, alors tout va bien."

Mais l'élimination de 100 % du biofilm en une seule séance de brossage avant le petit-déjeuner est loin d'être assurée, surtout si l'on considère les habitudes de brossage douteuses de la plupart des gens.

De même, le brossage après le petit-déjeuner peut être efficace. "Si les sucres se superposent aux bactéries existantes et que vous les éliminez par le brossage, cela devrait également être efficace", affirme M. Hirschfeld.

L'un des principaux inconvénients du brossage après le petit-déjeuner, cependant, est que vous devez laisser un bon intervalle entre le repas et le brossage - l'American Dental Association recommande d'attendre 60 minutes.

La raison en est que les acides contenus dans les aliments, et dans les sous-produits de la digestion des glucides par les microbes, rendent temporairement les dents vulnérables.

"Les acides attaquent la couche d'émail des dents et la ramollissent pendant un certain temps", explique M. Hirschfeld. Cela élimine certains des composants clés de l'émail - le calcium et le phosphate - bien qu'ils soient remplacés en quelques heures par les minéraux contenus dans la salive.

"Le processus est donc auto-réparateur. Mais si vous n'attendez pas que cette autoréparation se produise, cette surface érodée deviendra très sensible au simple brossage."

Crédit photo, Alamy Légende image, La meilleure façon de se brosser les dents avant ou après le petit-déjeuner dépend des aliments que vous mangez et du temps que vous pouvez attendre avant de vous brosser les dents.

Le Dr Carter reconnaît que la question de savoir s'il faut se brosser les dents avant ou après le petit-déjeuner est nuancée et dépend de ce que vous avez mangé.

Les aliments et les boissons acides, comme les agrumes, les jus de fruits et le café, justifient un brossage avant plutôt qu'après le petit-déjeuner, afin de ne pas interrompre le processus de reminéralisation.

Plus importante que la question du petit-déjeuner est celle du brossage du soir, qui a également une réponse plus simple : il doit toujours avoir lieu la dernière fois avant le coucher.

"Votre salive est votre mécanisme de protection naturel", explique Mme Carter, car elle inhibe la croissance bactérienne et la carie dentaire. "Le flux de salive diminue pendant la nuit, c'est pourquoi il est très important que toute la plaque dentaire soit éliminée avant de dormir."

Avec quoi faut-il se nettoyer les dents ?

Il existe sur le marché des brosses à dents et des dentifrices qui font littéralement "disparaître les dents", explique M. Hirschfeld.

Les dentifrices très abrasifs, qui portent souvent la mention "blanchissant", et les brosses à poils durs sont réputés pour cela, surtout lorsqu'ils sont utilisés ensemble.

"C'est un processus très lent, qui se déroule sur des années ou des décennies", explique-t-elle. "Mais avec le temps, les dents s'abrasent et peuvent alors être très sensibles aux températures ou au développement de caries."

Les brosses à poils moyens sont les meilleures pour les adultes, ainsi qu'un dentifrice qui ne contient pas de petites particules abrasives.

Une tête de brosse plus petite - permettant une plus grande maniabilité autour des dents individuelles - est également préférable, dit Hirschfeld, tout comme veiller à remplacer une brosse usée avant que ses poils ne deviennent trop difformes.

Les brosses à dents traditionnelles ou les bâtonnets à mâcher, comme le miswak de l'arbre à brosses à dents, largement utilisés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, sont également efficaces pour éliminer la plaque dentaire et prévenir les caries.

Mais ils présentent un risque plus élevé d'abrasion des gencives s'ils ne sont pas utilisés correctement. (Voir l'encadré Brosse à dents de la nature).

La brosse à dents électrique est encore plus efficace que les options manuelles, mais aussi plus chère.

Après des années d'études ne montrant aucune différence significative entre les deux, un certain nombre de méta-analyses ont trouvé des niveaux modérés de preuve que les brosses à dents électriques sont plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire. (Les auteurs de ces méta-analyses notent qu'ils ont reçu dans le passé des financements des fabricants de brosses à dents électriques).

Cela s'explique en partie par le fait que le mouvement vibratoire est automatique et fait appel à moins de dextérité manuelle, mais un autre facteur est la taille des têtes.

Beaucoup sont également dotées de capteurs de pression qui s'allument lorsque l'utilisateur appuie trop fort, risquant ainsi d'endommager l'émail.

"Mais si vous utilisez une brosse à dents manuelle et que vous l'utilisez absolument correctement en termes de méthode de brossage et de pression, etc., vous obtiendrez un résultat tout aussi bon", affirme Hirschfeld.

Faut-il utiliser le fil dentaire ?

Malgré les controverses occasionnelles sur le manque de recherches sur l'utilisation du fil dentaire, de nombreuses organisations de santé dentaire restent de fervents partisans de cette pratique.

"Si vous considérez chaque dent comme un cube où cinq surfaces sont exposées à l'environnement buccal, toutes ces zones ont des biofilms qui se développent sur elles, et il n'y a vraiment aucune raison d'en négliger la moitié", déclare Hirschfeld.

Au Royaume-Uni, Carter estime qu'une très faible proportion - peut-être une personne sur 20 - utilise habituellement le fil dentaire. Une enquête menée en 2019 a révélé qu'un tiers des adultes britanniques n'avaient jamais utilisé de fil dentaire.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le miswak, provenant d'arbres tels que Salvadora persica, est utilisé depuis des millénaires pour aider à garder les dents propres.

Le fil dentaire n'est pas le seul moyen de se débarrasser du biofilm entre les dents. Les caractéristiques de vos dents - serrées ou très espacées, par exemple - détermineront ce qui fonctionnera le mieux, une petite brosse ou un mince morceau de fil dentaire.

Pour ceux qui ont des problèmes de gencives ou de dents, le nettoyage interdentaire est l'occasion de mettre le paquet.

"Beaucoup de nos patients utilisent une grande variété de dispositifs de nettoyage interdentaire, de sorte qu'ils ont peut-être cinq ou six brosses différentes de différentes tailles, du fil dentaire et d'autres brosses", explique le Dr Hirschfeld.

Le temps consacré à l'utilisation du fil dentaire doit être considéré comme faisant partie de votre nettoyage de deux minutes, ajoute-t-elle, et il n'est pas nécessaire de le faire plus d'une fois par jour. Et ce, bien qu'une revue des essais contrôlés randomisés (ECR) réalisée en 2011 ait affirmé qu'il n'existait que "des preuves faibles et très peu fiables suggérant que l'utilisation du fil dentaire et le brossage des dents peuvent être associés à une légère réduction de la plaque dentaire après un ou trois mois", et que la plupart des études présentaient des défauts méthodologiques.

Toutefois, cette étude a été retirée par la suite, après des objections selon lesquelles "l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence". Une version ultérieure, mise à jour, a révélé que l'utilisation du fil dentaire était nettement plus efficace que le brossage seul pour réduire la gingivite (maladie superficielle des gencives, qui peut conduire ultérieurement à une maladie profonde des gencives, ou parodontite), bien que les preuves de la réduction de la plaque dentaire soient encore "faibles" et "très peu fiables". "Il est vraiment difficile de mener ce type d'études", déclare Hirschfeld. Il est difficile d'obtenir une cohorte suffisamment importante, reflétant la population générale et pas seulement les étudiants en médecine dentaire qui sont faciles à recruter pour ce type d'études, et de contourner des facteurs tels que le manque de fiabilité de l'autodéclaration.

Un autre défi majeur est de mener les études suffisamment longtemps pour voir comment l'incidence des problèmes de dents et de gencives est modifiée, ce qui peut prendre des décennies.

"C'est difficile, voire impossible, à réaliser. C'est pourquoi les preuves sont faibles".

Quel type de dentifrice est le meilleur ?

Bien qu'il existe une pléthore de dentifrices différents, allant de la prévention des caries au blanchiment en passant par la réduction de la sensibilité, les marques onéreuses ne sont pas nécessaires pour faire l'essentiel, affirment Hirschfeld et Carter.

"J'ai regardé la liste d'ingrédients de certains dentifrices vraiment bon marché que j'ai vus, parfois aussi bon marché que 40 pence, et je ne vois rien de mal à cela", dit Hirschfeld.

Parmi la longue liste d'ingrédients figurant au dos d'un paquet de dentifrice moyen, il y a un ingrédient en particulier auquel il faut faire attention : "La teneur en fluor," dit Hirschfeld.

"C'est définitivement le facteur clé". Elle doit être d'au moins 1 350 parties par million (ppm) pour les adultes, et de 1 000 ppm pour les enfants, afin de protéger l'émail des acides.

L'émail des dents est le tissu le plus dur du corps humain, et l'un des plus durs que l'on puisse trouver dans la nature. "Il est presque aussi dur que le diamant", note M. Hirschfeld.

Il est principalement composé d'un minéral appelé hydroxyapatite (une sorte de phosphate de calcium) disposé dans une structure cristalline complexe, qui varie sous différentes formes et dispositions dans la dent pour en augmenter la dureté et la durabilité. Mais malgré sa résistance à la force mécanique, l'émail se dissout facilement dans l'acide. Les microbes présents dans le biofilm libèrent de l'acide lactique comme sous-produit de la digestion des sucres et des glucides qui peuvent rester coincés entre nos dents. Cet acide lactique entraîne progressivement le calcium et le phosphate de l'émail, qui finit par s'effriter et former une carie. Les composés naturellement présents dans la salive peuvent contribuer à remplacer les minéraux perdus. En particulier, si du fluor est présent (comme c'est le cas naturellement dans les sols et l'eau dans de nombreuses régions du monde), l'émail se reforme en fluorapatite, qui est plus résistante aux acides que l'hydroxyapatite. Le fait de recracher le dentifrice lorsque vous avez terminé, mais de ne pas le rincer, permet au fluorure de rester plus longtemps sur les dents, pour une protection supplémentaire. "Depuis que les fluorures ont été introduits dans le dentifrice, l'incidence des caries a diminué partout où l'on utilise du dentifrice fluoré", affirme M. Hirschfeld.

Toutefois, certains ingrédients à la mode doivent être traités avec prudence. Le charbon de bois, qui est utilisé pour nettoyer les dents depuis des millénaires et qui est devenu de plus en plus populaire dans les dentifrices commerciaux, est moins bien documenté.

Il existe peu de preuves que le charbon blanchit les dents, et il peut augmenter le risque d'érosion dentaire et d'autres problèmes.

Selon une étude, les allégations concernant les propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales des dentifrices au charbon de bois ne peuvent être étayées, et les dentistes doivent "conseiller à leurs patients d'être prudents lorsqu'ils utilisent du charbon de bois et des [produits dentaires] à base de charbon de bois dont l'efficacité et la sécurité n'ont pas été prouvées".

De nombreux dentifrices au charbon de bois ne contiennent pas de fluorure et offrent donc une protection moindre contre les caries. Toutefois, si une personne utilise un dentifrice sans fluorure ajouté, elle tirera quand même un certain bénéfice du brossage de ses dents.

"Elle peut toujours obtenir l'élimination mécanique de la plaque dentaire", explique Mme Carter. "Mais elle n'obtiendra pas le bénéfice de la prévention de la carie, ce qui est essentiellement le rôle du fluor dans le dentifrice."

D'autres additifs populaires dans les dentifrices peuvent être moins controversés.

D'après les auteurs d'une méta-analyse, les dentifrices contenant du bicarbonate de soude (petits cristaux de bicarbonate de sodium) éliminent mieux la plaque dentaire que ceux qui n'en contiennent pas, tout en soulignant que d'autres études de suivi étaient nécessaires (les auteurs de cette étude ont déclaré avoir reçu des fonds de fabricants de brosses à dents et de dentifrices dans le passé).

La même analyse a révélé que les dentifrices au bicarbonate de soude pouvaient entraîner une légère réduction des saignements dus à la gingivite.

Faut-il utiliser un bain de bouche ?

Le bain de bouche est moins efficace que le brossage des dents pour éliminer la plaque dentaire, dit Carter, mais lorsqu'ils sont combinés, les deux peuvent éliminer un peu plus de plaque que le brossage seul.

"Je dirais que c'est un élément supplémentaire très utile, non pas pour remplacer le brossage des dents mais en complément".

Il peut toutefois être utile pour traiter la gingivite, selon une récente déclaration de consensus.

Pour être utile, il doit contenir au moins 100 ppm de fluor et avoir une efficacité cliniquement prouvée pour réduire la plaque dentaire. Et il est préférable de l'utiliser uniquement si vos gencives saignent déjà, plutôt qu'à titre préventif.

Crédit photo, Alamy Légende image, Une vieille brosse à dents trop usée ne nettoie pas les dents aussi efficacement.

Faute d'un meilleur terme, il existe peut-être un "sweet spot" pour se brosser les dents efficacement. Pas assez de brossage, et le biofilm s'accumule et risque de provoquer des caries et des parodontites.

Trop de brossage ou un brossage trop dur, et l'émail s'efface facilement avec le temps. Bien que la routine idéale - avec du fil dentaire ou des brosses interdentaires, et peut-être un bain de bouche si vous souffrez de gingivite - puisse être laborieuse, elle en vaut la peine pour le gain en termes de santé globale.

Comme nous l'avons vu dans la première partie de cette série d'articles, un brossage efficace se révèle être un moyen efficace de réduire le risque non seulement de mauvaise haleine, de dents jaunes et de caries, mais aussi de développer des maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif.

"De plus en plus de preuves suggèrent que l'inflammation est l'une des voies qui relie les maladies parodontales et les troubles cognitifs", explique Bei Wu, professeur doyen en santé mondiale au Rory Meyers College of Nursing de l'université de New York.

"De bons comportements d'hygiène bucco-dentaire, comme un brossage efficace des dents, peuvent réduire la plaque dentaire et le risque d'inflammation des gencives."

Avec cela pour motivation, ma collection maintenant florissante de brosses, de dispositifs interdentaires, de fil dentaire et d'un nouveau minuteur de salle de bain ne semble pas si excessive après tout.

