À quoi ressemblerait une Coupe du monde verte ?

Author, Jocelyn Timperley

Role, BBC Future

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une Coupe du monde vraiment verte serait très différente de celle d'aujourd'hui".

Que faudrait-il faire pour que la Coupe du monde, et les autres méga-événements sportifs, s'inscrivent véritablement dans un monde à faible émission de carbone ?

L'humanité est plongée dans les affres de la Coupe du monde. Des milliards de personnes devraient suivre au moins un match du tournoi de 2022 au Qatar, soit une proportion importante de la population mondiale.

Une telle portée implique un examen minutieux, notamment de l'impact climatique d'un événement d'une telle ampleur. Le Qatar a construit sept nouveaux stades et en a rénové un huitième pour la phase finale de la Coupe du monde.

Il a également construit un nouvel aéroport, un système de métro, de nouvelles routes et une centaine de nouveaux hôtels. Quelque 1,2 million de visiteurs sont attendus, la grande majorité d'entre eux arrivant par avion, beaucoup séjournant dans des villes voisines comme Abu Dhabi et Dubaï, puis prenant des navettes pour se rendre aux matchs.

Pour tenter de faire de cette Coupe du monde la première à être "totalement neutre en carbone", le Qatar a promis de compenser ses émissions de carbone (en savoir plus sur les limites de la compensation carbone). Mais beaucoup ne sont pas convaincus.

Une analyse a révélé que l'empreinte carbone du tournoi pourrait être trois fois plus élevée que celle annoncée.

Une autre a constaté que l'empreinte carbone attribuée aux nouveaux stades était en réalité huit fois plus élevée, et a fortement critiqué une nouvelle norme de crédit carbone mise en place par les organisateurs, estimant qu'elle ne respectait pas les normes internationales.

Une série de plaintes publicitaires ont été déposées dans plusieurs pays européens au sujet de la promotion par la Fifa de ses revendications de neutralité carbone, tandis que plusieurs footballeurs ont envoyé une lettre ouverte à la Fifa lui demandant de "laisser tomber" cette revendication et de n'utiliser les compensations qu'en dernier recours.

Il est difficile de penser à un autre secteur qui attire l'attention de littéralement des milliards d'êtres humains à travers le monde - Suki Hoagland

L'ampleur du défi est indéniablement considérable. Certains pourraient se demander si la Coupe du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui - avec des équipes, des supporters et des officiels qui parcourent de longues distances en avion et un développement massif des infrastructures - peut un jour devenir durable.

Le modèle de base de l'événement devrait-il changer pour devenir plus écologique, et si oui, à quoi cela pourrait-il ressembler ?

"Il est difficile de penser à un autre secteur qui attire l'attention de littéralement des milliards d'êtres humains à travers le monde", déclare Suki Hoagland, maître de conférences à la Stanford Doerr School of Sustainability en Californie.

"Il sera un indicateur de la façon dont le reste de la société réagit".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Lusail Iconic Stadium de Doha est l'un des sept nouveaux stades construits pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

On estime que les trois dernières Coupes du monde ont généré chacune entre 2,2 et 2,8 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (MT CO2e). Mais le tournoi de cette année marque un changement radical.

Une estimation a calculé que l'événement actuel au Qatar pourrait générer jusqu'à 10 millions de tonnes de CO2e - une quantité similaire aux émissions annuelles de l'Arménie.

C'est une quantité énorme, même si elle ne représente qu'une petite fraction des émissions mondiales. Mais puisque les émissions de l'ensemble de la planète doivent être réduites de moitié d'ici à 2030, la Fifa devrait également, au minimum, réduire de moitié ses émissions d'ici à 2030, affirme Khaled Diab, directeur de la communication de Carbon Market Watch et rédacteur de son rapport sur la revendication de neutralité carbone de la Fifa.

Etant donné que le sport n'est pas "une activité de vie ou de mort", la Fifa devrait peut-être être encore plus ambitieuse que cela, ajoute-t-il.

La Coupe du monde de football a un impact environnemental dans deux domaines principaux. Tout d'abord, les transports.

Selon Madeleine Orr, maître de conférences à l'université de Loughborough (Londres) et fondatrice du groupe d'universitaires Sport Ecology, les vols des supporters constituent la plus grande source d'émissions de tous les grands événements sportifs internationaux.

Et puis il y a l'empreinte énergétique et matérielle gigantesque de la construction de nouveaux stades, ainsi que des réseaux de transport et des hôtels pour accueillir des centaines de milliers de supporters.

Ces deux domaines se chevauchent car ils concernent en grande partie le déplacement et l'hébergement des supporters, et non des footballeurs et de leur entourage.

De meilleurs bâtiments

Il est évidemment possible de faire beaucoup pour réduire l'impact environnemental des nouveaux bâtiments. Un point de départ évident est l'approvisionnement en énergie à faible teneur en carbone pour les alimenter, par exemple en construisant des projets solaires à proximité.

"Votre consommation d'énergie devrait provenir entièrement d'énergies renouvelables", déclare Dale Vince, propriétaire du club de football Forest Green Rovers au Royaume-Uni et fondateur d'Ecotricity, une société d'électricité renouvelable.

"Mais en même temps, vous devriez être super-efficace avec cela, en utilisant des dispositifs à faible consommation comme les LED pour les projecteurs, par exemple, et des appareils à faible consommation."

Pour réduire les émissions, la construction pourrait s'éloigner des structures conventionnelles à base de béton, selon Vince. Un examen attentif des connexions entre les bâtiments clés de la Coupe du monde pourrait également contribuer à réduire les émissions, en donnant la priorité aux bus électriques, aux voitures électriques, aux scooters de mobilité personnelle ou simplement à la marche.

M. Vince imagine une Coupe du monde verte basée sur des stades entièrement construits en bois, tous situés à proximité les uns des autres "de sorte que si vous prenez l'avion, vous êtes dans le village de la Coupe du monde et vous pouvez regarder tous les matchs que vous voulez sans vous déplacer autrement qu'en bus électrique".

Matchs mobiles

Une autre façon de réduire l'énorme empreinte de la construction de nombreux nouveaux stades serait d'éviter de les construire en premier lieu. Une option consisterait à réduire le nombre d'équipes participant au tournoi final, explique Russell Seymour, président exécutif de la British Association for Sustainable Sport.

La mise en place de pôles où les meilleures équipes de chaque région se retrouvent pour un tournoi final plus restreint permettrait de réduire les impacts, note-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de milliers de personnes parcourent de longues distances en avion pour assister à la Coupe du monde, ce qui entraîne une lourde empreinte carbone.

Claire Poole, consultante en événements sportifs et fondatrice du sommet Sport Positive, estime que les matchs pourraient également se dérouler dans des lieux dotés de stades existants et d'infrastructures économes en énergie, et bien reliés aux voies de transport.

La Fifa pourrait même envisager un lieu permanent pour la Coupe du monde, selon M. Diab. "Le stade le moins carboné ou le plus respectueux de l'environnement est celui qui n'est pas construit".

C'est notamment le cas lorsque les stades sont construits dans des régions qui risquent de ne pas pouvoir trouver d'utilisation pour les stades une fois la Coupe du monde terminée.

Au Qatar, par exemple, dit-il, il est "permis de se demander" comment autant de stades de classe mondiale dans une zone géographique aussi restreinte seront utilisés après le tournoi.

"Nous avons vu, lors de précédents tournois, que ceux-ci devenaient des actifs échoués, laissés à l'abandon ou sous-utilisés après la Coupe du monde."

Nous devons simplement faire en sorte qu'il cesse d'être le plus grand parti centralisé du monde pour devenir le plus grand parti décentralisé du monde - Madeleine Orr

Un stade construit en Amazonie au Brésil pour la Coupe du monde 2014, par exemple, est resté pratiquement vide deux ans plus tard.

Le plan d'héritage du Qatar, par exemple, prévoit une augmentation du tourisme à l'avenir, ce qui entraînera probablement une augmentation des émissions lorsque les visiteurs se rendront dans ses dizaines de nouveaux hôtels et stades.

Un tournoi allégé

La vision d'Orr de Coupes du Monde plus petites et plus vertes réduirait l'accent mis sur les événements touristiques, éliminant le besoin de stades de 60 000 places, et se concentrerait davantage sur leur nature de compétitions internationales mettant en vedette les meilleurs athlètes du monde.

Selon M. Orr, la réduction de la fréquentation de la Coupe du monde permettrait de ne plus attendre des pays hôtes qu'ils fournissent d'immenses stades et plusieurs centaines de milliers de chambres d'hôtel.

Cela ouvrirait également la porte à une longue liste de pays qui sont actuellement loin d'être en mesure d'accueillir un événement de l'ampleur de la Coupe du monde, mais qui pourraient alors utiliser leurs stades existants, ce qui rendrait "beaucoup plus facile de nettoyer cette empreinte [environnementale] de manière crédible", selon M. Orr.

Des stades plus petits ouvriraient également la voie à d'autres mesures de durabilité, comme l'utilisation de gobelets réutilisables, beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans un stade de 20 000 personnes que dans un stade de 60 000 personnes.

"Rien qu'en réduisant la portée de l'événement, nous commençons à débloquer des solutions", dit-elle.

Ces événements pourraient bénéficier d'une plus grande présence médiatique afin d'offrir une expérience aussi bonne que possible aux téléspectateurs du monde entier.

Des zones réservées aux supporters sont déjà créées officieusement dans le monde entier, note Mme Orr, mais elles pourraient devenir plus officielles.

Un rendez-vous mondial

"Nous sommes sur le point de disposer d'une technologie d'hologramme et de projecteur très performante qui nous permettrait de montrer en temps réel à quoi ressemble le terrain en Chine, par exemple, mais à Wembley", explique M. Orr.

"Tous les supporters londoniens ou anglais auraient la possibilité de se rendre à Wembley pour assister à ce match en direct avec les autres supporters... et de vivre l'expérience de ce match élevé et stressant, ce qui est vraiment important. Il y a de la place pour que tout cela fonctionne. Nous devons simplement renoncer à être le plus grand parti centralisé du monde pour devenir le plus grand parti décentralisé du monde."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains se demandent si la Coupe du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui peut devenir durable.

Avant même que cette technologie n'existe, des centres régionaux de supporters pourraient être créés à plus grande échelle afin que les gens puissent profiter de l'excitation sans avoir à se déplacer, note M. Poole.

Cela pourrait toutefois être difficile à vendre pour de nombreux fans qui rêvent de se rendre à la Coupe du monde au moins une fois dans leur vie. Et si la pandémie a montré que le football pratiqué à huis clos pouvait fonctionner, "ce n'est pas la même chose, surtout sur la scène mondiale, nous avons besoin de la présence des supporters", ajoute M. Poole.

Une solution écologique plausible pourrait donc être un mélange des deux : un événement de taille réduite, dont la plupart des billets seraient réservés aux supporters de la région qui pourraient s'y rendre sans prendre l'avion, et des quotas sur la participation des touristes internationaux.

Le football génère un sentiment d'appartenance unique - Rutendo Musikavanhu

Une autre possibilité serait une Coupe du monde plus décentralisée, où les équipes à domicile et à l'extérieur joueraient à l'endroit le plus proche des deux équipes, dit Diab, ce qui minimiserait le nombre de déplacements pour les équipes et leurs supporters.

Cela pourrait également être un moyen de démocratiser le football, en permettant aux gens d'assister à un match de la Coupe du monde dans leur région, ajoute-t-il.

Après tout, actuellement, seuls ceux qui peuvent se permettre le prix des billets, du voyage et de l'hébergement peuvent assister à la Coupe du monde en personne.

"Peut-être que si vous avez un système de distribution, vous donnez la possibilité à plus de gens, en fait, et non à moins de gens, d'assister aux matchs", dit-il.

Changer les cœurs

Cependant, les pays hôtes doivent également tenir compte de la valeur sociale des Coupes du monde. Les Coupes du monde apportent un énorme prestige au pays hôte, mais peuvent également avoir d'autres impacts sociaux durables, explique Rutendo Musikavanhu, maître de conférences en architecture et en urbanisme à l'université de Westminster à Londres.

"Ces événements sont l'occasion de changer les choses [et de] s'engager dans un débat politique et culturel", explique-t-elle.

Ils peuvent rassembler divers groupes de personnes qui étaient auparavant ségrégués ou marginalisés, ajoute-t-elle. "Les sports rassemblent les gens, ils apportent un sentiment unique de bonheur et permettent de s'évader du quotidien.

Dans le cadre de ses recherches sur l'héritage de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, par exemple, une personne interrogée lui a dit que c'était la première fois qu'elle s'asseyait à côté d'une personne d'une couleur de peau ou d'une ethnie différente.

Le participant, qui était noir, a également raconté s'être senti à l'aise pour la première fois en parlant à un Sud-Africain blanc dans un bar, dit-elle.

"Le football génère un sentiment unique de solidarité, et un niveau unique d'excitation est généré par une telle plateforme [comme l'organisation de la Coupe du monde]. La Coupe du monde a été un véhicule pour cette [rencontre], elle a permis aux gens de voir au-delà d'eux-mêmes."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des manifestants se rassemblent devant Adidas, un important sponsor de la Fifa, à Berlin. Ils affirment que la Coupe du monde 2022 a été marquée par des violations des droits de l'homme et du greenwashing.

M. Orr considère également qu'une Coupe du monde verte serait organisée par un seul pays principal, ce qui lui permettrait de bénéficier de la publicité et du tourisme apportés par l'événement.

"Si nous avons un événement si décentralisé que tous les joueurs et toutes les équipes se trouvent à différents endroits, alors vous avez des équipes qui prennent l'avion dans le monde entier pour faire des allers-retours, ce qui n'a aucun sens."

La question des compensations

À plus long terme, le monde pourrait commencer à voir une décarbonisation plus généralisée de l'aviation grâce à des carburants alternatifs renouvelables (ou même des avions électriques sur de courtes distances), ce qui ouvrirait davantage de possibilités de voyages à faible émission de carbone.

Toutefois, jusqu'à ce que ce type d'options existe et soit abordable, la question des compensations risque de rester entière.

La compensation consiste à payer un projet externe pour réduire ou parfois absorber les émissions d'un pays, d'une organisation ou d'une personne.

Mais certains affirment que, dans de nombreux cas, elles ne fonctionnent tout simplement pas comme prévu, car, par exemple, il peut être difficile de garantir qu'une forêt reste sur pied ou d'être sûr qu'une centrale électrique renouvelable n'aurait pas été construite même sans l'investissement.

Les écologistes craignent donc que les compensations ne constituent une "distraction dangereuse" par rapport à ce qui est vraiment nécessaire, à savoir la réduction des émissions.

Il faut faire attention à l'écoblanchiment et ne pas exagérer ce que l'on fait - Roger McClendon

Selon M. Diab, la Coupe du monde ne devrait pas du tout utiliser les compensations pour revendiquer la neutralité carbone, car cela donne l'impression trompeuse qu'elle n'entraîne pas de dommages globaux pour le climat. L'événement pourrait toujours promouvoir sa contribution au financement du climat, dit-il, mais pas prétendre que cela annule ses propres émissions.

Mais si des compensations de carbone sont utilisées pour revendiquer la "neutralité carbone", les organisateurs pourraient s'assurer qu'elles sont de la plus haute qualité - des réductions fiables et durables des émissions qui n'auraient pas eu lieu sans l'investissement.

Une partie importante de la compensation d'une Coupe du monde consiste également à prendre des mesures pour mieux comprendre l'empreinte actuelle et à fixer des objectifs crédibles pour la réduire, explique Roger McClendon, directeur exécutif de la Green Sports Alliance.

"Il faut faire attention à l'écoblanchiment et ne pas exagérer ce que l'on fait", dit-il. Cela signifie qu'il faut être transparent sur les progrès réalisés, même si cela signifie, par exemple, admettre que seulement 30 % des émissions sont atténuées ou compensées de manière crédible au départ.

"Ensuite, nous nous frayons un chemin à partir de là jusqu'à 40 %, 50 %, jusqu'à ce que nous arrivions à 100 % net zéro [dans les événements futurs]."

En 2018, l'équipe de football de Vince, Forest Green Rovers, est devenue le premier club sportif neutre en carbone certifié par l'ONU dans le monde. "C'est bien d'utiliser les compensations carbone, mais elles ne peuvent pas être utilisées avant tout le reste", explique Vince.

"Vous devez effectuer les mesures correctement et avec diligence, vous devez réduire vos émissions autant que possible, et ensuite, et seulement ensuite, utiliser les compensations pour traiter les [émissions] résiduelles. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, et la Fifa devrait faire cela à chaque nouvelle Coupe du monde, cela devrait être de mieux en mieux."

Changer les esprits

S'il est important que la Coupe du monde de football réduise son empreinte carbone, sa portée considérable signifie qu'elle pourrait avoir des répercussions bien plus importantes et durables que l'événement lui-même, qui dure un mois.

Le sport occupe une place extrêmement importante et, à bien des égards, unique dans la culture mondiale. "L'industrie du sport a le potentiel d'accroître la prise de conscience et la compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les prochaines étapes de l'engagement, de l'action et de l'adaptation des comportements, ce qui change la donne", déclare M. Hoagland.

En fait, si le sport en général adoptait une approche à faible émission de carbone, il pourrait "inciter des millions de personnes à faire et à accepter des changements dans leur vie", affirme M. Seymour.

Crédit photo, Alamy Légende image, Dans une lettre adressée à la Fifa, Tessel Middag, du Rangers FC, et d'autres footballeurs lui ont demandé d'abandonner sa revendication de neutralité carbone pour le Qatar et de n'utiliser les compensations qu'en dernier recours.

La nourriture, par exemple, est une source d'émissions de carbone relativement faible pour la Coupe du monde, comparée aux voyages et aux transports. Selon les estimations de la Fifa pour Qatar 2022, les émissions liées à la nourriture et aux boissons représentent moins de 1 % des émissions totales.

Pourtant, le fait de servir de grandes quantités de viande - dont l'intensité carbonique est bien supérieure à celle des sources de protéines végétaliennes et végétariennes - envoie un message plus large aux personnes qui assistent et regardent les matchs.

"La nourriture est tellement facile et évidente : ne pas avoir d'animaux dans la nourriture à la Coupe du monde", dit Vince, dont le propre club de football est devenu végétalien en 2017.

Un changement substantiel que beaucoup de gens peuvent faire personnellement est de réduire la quantité de produits animaux qu'ils consomment, et nos propres choix alimentaires peuvent influencer les choix de ceux qui nous entourent. "Et c'est la même chose pour tout événement sportif. C'est la vitrine, le symbolisme, l'exemple qui est donné."

Les options alimentaires pourraient également être étiquetées avec leur empreinte carbone exacte, ajoute Poole, afin que les fans puissent prendre des décisions éclairées sur ce qu'ils mangent, un peu comme nous avons des calories sur les aliments maintenant.

Certains organisateurs sportifs, comme Wimbledon, et des marques alimentaires, comme Quorn, commencent déjà à ajouter ces informations à leurs aliments et à leurs menus, ajoute-t-elle. (En savoir plus sur la question de savoir si nous devrions compter le carbone comme les calories).

Ambassadeurs verts

Mais une Coupe du monde verte ne se limiterait pas à des changements dans l'alimentation : il faudrait accorder beaucoup plus d'attention à ce qui est annoncé sur tous les supports, des maillots des footballeurs aux bannières autour du stade en passant par les publicités télévisées.

D'une part, il y aurait une absence marquée de produits ou de marques associés à des modes de vie à forte intensité de carbone, comme les compagnies aériennes et les SUV, explique M. Seymour.

Il y a une énorme dissonance entre le fait d'entendre qu'un événement sportif est "neutre en carbone", puis d'y assister, et de voir des compagnies aériennes et des entreprises de combustibles fossiles faire de la publicité sur les maillots, convient M. Orr.

"Cela m'envoie un message très différent sur leurs valeurs, leur direction et ce qu'ils essaient d'atteindre, par les personnes avec lesquelles ils s'alignent, et ce qu'ils essaient de me vendre."

Voir la publicité d'entreprises de protéines végétaliennes, de voitures électriques et d'énergies renouvelables donnerait une image très différente, dit-elle. Le sport a déjà fait cela auparavant, fait-elle remarquer - les cigarettes faisaient l'objet d'une large publicité dans des sports comme le football, par exemple, mais elles ne sont plus promues dans de nombreux pays.

Au-delà de la publicité, il existe même un précédent d'interdiction de participation de pays par la Fifa pour des raisons politiques. La Fifa pourrait également mettre en place de sérieuses sanctions si les pays hôtes ne répondent pas aux attentes en matière de durabilité, explique M. Orr. Tout cela pourrait contribuer à garantir que la durabilité soit intégrée dès le départ dans le processus d'appel d'offres.

En fait, il est difficile de surestimer l'impact d'une Coupe du monde qui aurait visiblement adopté et promu une action climatique authentique et crédible. Mais les célébrités sportives individuelles ont également un impact énorme sur la culture au sens large.

Cet engagement n'a cependant pas toujours été bien accueilli par les organisations sportives. Cette année, beaucoup ont été furieux lorsque la Fifa a demandé aux équipes de la Coupe du monde de "se concentrer sur le football" plutôt que de discuter des problèmes de droits de l'homme au Qatar.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le cadre d'une Coupe du monde verte, les supporters pourraient assister au match dans leur stade national, comme Wembley, par voie numérique plutôt qu'en avion.

Le football et d'autres sports ont une longue histoire d'activisme social et de soutien à la justice raciale et aux droits civils, souvent avec une énorme influence.

"Les footballeurs ont un statut énorme en tant que modèles, et le football est une source d'inspiration pour des centaines de millions de personnes dans le monde entier", explique M. Seymour.

"Ce qui se passe dans le domaine du football a donc des répercussions sur la société dans son ensemble, car cela donne le ton à beaucoup d'autres choses."

Une Coupe du monde véritablement verte impliquerait donc également que les footballeurs individuels et les autres dirigeants sportifs parlent de l'action climatique et la mettent en œuvre dans leur propre vie - par exemple en évitant d'utiliser des jets privés.

Certaines personnes se demandent s'il est juste de demander aux athlètes de relever le défi climatique alors qu'ils sont déjà chargés de faire connaître d'autres questions de justice sociale, comme Black Lives Matter et l'égalité des sexes, déclare Hoagland. "Ma réponse a été : 'peut-être pas juste, mais rien de ce qui concerne le changement climatique n'est juste'."

Un long chemin

Hoagland souligne également que le sport lui-même sera affecté négativement par le changement climatique - avec tout ce qui l'affecte, des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et du temps violent à l'élévation du niveau de la mer et au manque de neige.

"L'industrie du sport a donc tout intérêt à s'attaquer au changement climatique", dit-elle.

Il existe bien sûr déjà plusieurs initiatives climatiques dans le sport. La plus importante est peut-être le Cadre d'action pour le climat dans le sport de l'ONU, lancé en 2018 et désormais signé par 200 organisations sportives, dont la Fifa, qui vise à mettre le secteur "sur la voie de l'économie à faible émission de carbone" en donnant aux signataires des principes établis et en les encourageant à intégrer des considérations environnementales dans leurs décisions.

Selon M. Orr, ce cadre a été productif pour certaines organisations qui l'ont signé, mais il ne précise pas les exigences ni les mesures à prendre.

Avec tout cela à l'esprit, il peut sembler décourageant de se projeter dans la prochaine Coupe du monde, en 2026, où les émissions de carbone dues aux déplacements pourraient encore augmenter : le prochain tournoi passera de 32 à 48 équipes et se déroulera sur un continent entier.

"La Fifa augmente activement les impacts [climatiques], tout en publiant un plan de réduction des émissions de carbone", note M. Seymour.

Mais, pour Diab, les choses pourraient bientôt commencer à être très différentes si la Fifa décidait de donner le rythme de l'action climatique.

"Le football est un beau jeu, il s'agit de faire preuve de fair-play, donc la Fifa devrait montrer l'exemple, montrer qu'elle veut faire preuve de fair-play par rapport au climat, et qu'elle veut que le beau jeu n'ait pas un vilain dessous."