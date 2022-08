"Quatre heures avec le combattant qui a assassiné mon fils"

Par Nomia Iqbal BBC News, Virginie

Légende image, Diane Foley (à droite) a rencontré Alexanda Kotey (à gauche), l'un des membres de l'État islamique responsable de la mort de son fils.

Deux hommes qui ont aidé à assassiner le journaliste américain James Foley dans le cadre de la campagne de terreur du groupe État islamique font face à la justice aux États-Unis. L'un d'eux est condamné pour meurtre le 19 août. La mère de James s'est assise face à face avec l'autre.

L'an dernier, par une froide matinée de Virginie, Diane Foley s'est assise en face de l'homme qui avait enlevé et aidé à assassiner son fils, le regardant droit dans les yeux dans une salle anonyme du palais de justice où il allait être condamné à la prison à vie.

Lorsqu'elle est entrée dans la salle, Alexanda Kotey était déjà là, assis au milieu d'un brouhaha d'agents du FBI, d'avocats de la défense et de gardiens.

Mais lorsqu'elle s'est assise, "j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que lui et moi. On s'est regardé et on s'est dit 'bonjour'".

Pensif et mesuré, le poids des émotions liées à son expérience a conféré une certaine lassitude à sa voix lorsqu'elle a raconté ce moment et tout ce qu'il englobait.

"Ce n'était pas une chose facile à faire, mais c'était important", raconte-t-elle. "Jim aurait voulu que je fasse ça."

"Jim" était son fils, le journaliste américain James Foley.

Son assassinat en 2014 aux mains d'une cellule terroriste connue sous le nom de "Beatles d'Isis" a eu des répercussions dans le monde entier, annonçant la barbarie du groupe connu sous le nom d'État islamique.

Le groupe a terrorisé de larges pans de l'Irak et de la Syrie, obligeant des millions de personnes à vivre sous sa domination brutale. Au sommet de sa domination, entre 2014 et 2017, il est devenu le groupe terroriste le plus redouté au monde.

La mort de James, diffusée sur Twitter le 19 août 2014, est devenue l'une des images les plus durables et les plus reconnaissables des temps modernes : Un jeune homme agenouillé dans une combinaison orange dans le désert. Un homme portant un masque noir intégral se tenant menaçant à côté de lui et tenant un couteau. Une décapitation réalisée devant la caméra.

La vidéo était intitulée "Message à l'Amérique".

Sept ans plus tard, deux anciens Britanniques - Elshafee El Sheikh, 33 ans, et Kotey, 38 ans - ont été condamnés par un tribunal américain pour leur participation à son meurtre en tant que membres de la cellule terroriste d'Isis.

El Sheikh a été condamné ce vendredi en Virginie à une peine de prison à vie. En avril, Kotey a été emprisonné à vie, et Diane l'a rencontré.

Les quatre heures qu'elle a passées avec lui ont été, pour elle, une affirmation de foi, de pardon et d'engagement dans ce qui est devenu le travail de sa vie après le traumatisme de la mort de son fils - libérer des otages dans le monde entier.

Ce n'est pas la vie que Diane, aujourd'hui âgée de 72 ans, envisageait pour elle-même.

Avant que James ne soit porté disparu en Syrie en 2012, elle travaillait comme infirmière, mais dans les semaines qui ont suivi sa disparition, elle a quitté son emploi.

Ce n'était pas la première fois qu'il était enlevé pendant un reportage.

En mars 2011, James et d'autres collègues avaient été kidnappés en Libye par le régime du colonel Mouammar Kadhafi, mais ils avaient été libérés 44 jours plus tard. Cette fois, les choses allaient se terminer différemment.

James est parti en Syrie en octobre 2012 pour faire un reportage sur le conflit grandissant. Conscient des dangers potentiels, il est resté en contact régulier avec sa famille.

Mais en novembre, Thanksgiving était passé et Diane n'avait pas eu de nouvelles de son fils. Ce n'est que plus tard dans le mois qu'un courriel est apparu dans sa boîte de réception. C'était de la part des ravisseurs de James.

Le groupe terroriste déclarait que si la famille voulait récupérer James, elle devait obtenir du gouvernement américain qu'il libère d'éminents prisonniers musulmans ou verser 100 millions d'euros.

Des demandes similaires ont également été adressées aux familles d'autres otages américains que la cellule terroriste allait enlever - les militants des droits de l'homme Kayla Mueller et Peter Kassig, et le journaliste Steven Sotloff.

Des semaines et des mois se sont écoulés, mais la famille espérait toujours que James "reviendrait à la maison pour Noël", selon Diane.

Le gouvernement américain a demandé aux Foley de ne pas négocier. Selon Diane, ils ont même été menacés de poursuites judiciaires s'ils tentaient de réunir eux-mêmes la rançon, bien que le département d'État américain ait démenti cette information.

Des mois ont passé avant que les Foley ne reçoivent un autre message les menaçant de la mort de James à la suite des frappes aériennes américaines. "Il sera exécuté en conséquence directe des transgressions de votre pays à notre égard", disait le message.

C'est un journaliste qui lui a appris le meurtre de James.

"Je pensais que c'était une blague cruelle", se souvient-elle.

Dans les semaines qui ont suivi le meurtre de James, la cellule terroriste a continué à torturer, battre, affamer et assassiner Peter et Steven. Kayla est morte en 2015 - son meurtre n'a jamais été filmé.

Cette année-là, une frappe de drone américaine a tué Mohammed Emwazi, le militant considéré comme le chef du groupe. Mais il a fallu attendre 2018 pour que les deux autres, Elsheikh et Kotey, soient capturés par une milice kurde soutenue par les Américains en Syrie, puis placés en détention aux États-Unis.

Un autre homme, Aine Davis, se trouvait dans une prison turque et se trouve maintenant au Royaume-Uni, où il a été arrêté pour terrorisme.

Les familles des personnes enlevées ont fait pression pour que les deux hommes soient extradés vers les États-Unis et jugés par un tribunal fédéral au lieu d'être envoyés à la prison militaire de Guantanamo Bay.

"Il était très important pour nous que ces hommes soient jugés en Amérique et qu'ils aient un procès équitable", confie Diane.

Le chemin de la justice a été semé d'embûches et de difficultés, dit-elle. "Il [a] fallu près de 10 ans pour arriver à ce moment".

"J'aurais aimé que nos pays travaillent ensemble et ramènent nos fils et nos filles à la maison au lieu de devoir passer autant de temps à faire rendre des comptes après leurs meurtres.... [mais] c'est mieux que rien", ajoute-t-elle.

Légende image, James Foley, le fils de Diane, était un journaliste

L'affaire Kotey, contrairement à celle d'El Sheikh, n'a pas fait l'objet d'un procès.

Au lieu de cela, il a plaidé coupable de huit chefs d'accusation liés à l'enlèvement, à la torture et à la décapitation d'otages de l'Etat islamique en Syrie, et a accepté de rencontrer les familles des victimes dans le cadre de l'accord.

Diane a accepté.

Dans cette petite pièce, alors qu'elle le regardait fixement, elle s'est sentie plus "égale" avec l'homme reconnu coupable d'avoir aidé à tuer son fils, affirme Diane.

"Il était toujours aussi effrayant pour moi, mais bien sûr, comme je savais que j'étais en sécurité et qu'il ne pouvait plus me faire de mal, j'avais un certain pouvoir", raconte-t-elle.

"Il avait déjà fait le pire et m'avait enlevé l'être aimé."

C'est au cours de leurs quatre heures ensemble, dit-elle, qu'elle en est venue à plaindre le terroriste qui risque maintenant de passer sa vie en prison.

"Je voulais que Kotey soit confronté à l'horreur de ce qu'il a fait", dit-elle en lui parlant de l'homme qu'il a assassiné, l'aîné de ses cinq enfants.

"Pour qu'il comprenne la bonté qu'il a détruite et pourquoi des gens comme James étaient en Syrie. C'est parce qu'ils se souciaient et voulaient rapporter la vérité au monde".

Kotey a écouté en silence, puis a parlé de sa propre famille.

"Il a dit qu'il avait prié son Dieu pour le pardon. Il a partagé une photo de sa famille, il a de jeunes enfants qu'il ne reverra probablement jamais. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il avait perdu en suivant la haine et la propagande. Cela m'a fait avoir pitié de lui".

Mais il n'a jamais dit à Diane où sont enterrés les corps des otages que lui et ses conspirateurs ont assassinés.

Aujourd'hui encore, ils n'ont jamais été retrouvés.

"Et il n'a jamais dit qu'il était désolé. Il était triste et respectueux envers moi et parlait de remords", mais ne s'est jamais excusé, dit-elle.

Lorsqu'elle s'est retournée pour partir une dernière fois, elle a fait un commentaire en guise d'adieu.

"Je lui ai dit que j'espérais qu'à un moment donné, nous pourrions tous deux nous pardonner", se souvient-elle.

Elle se souvient qu'il l'a regardée confusément et a dit : "je n'ai pas à te pardonner quoi que ce soit."

Son plaidoyer, explique-t-elle, est ancré dans sa foi catholique - le fondement de sa force et ce qui lui a permis de tenir bon.

"Je sais qu'il n'a pas à me pardonner quoi que ce soit, mais à ce moment-là... je ne sais pas".

Elle a fait une pause, cherchant les mots.

"J'ai juste l'impression que, en tant que personnes, aucun de nous n'est parfait. Nous faisons tous des choses que nous regrettons."

"Si je les déteste, ils ont gagné. Ils continueront à me retenir captive parce que je ne suis pas prête à être différente de la façon dont ils l'ont été pour mon être cher. Nous devons prier pour avoir le courage d'être le contraire."

"C'est un chemin difficile vers le pardon, et ce n'est pas une affaire réglée, mais c'est ce à quoi j'aspire."

Dans les trois semaines qui ont suivi le meurtre de James, Diane a mis en place un organisme qui, selon elle, donne maintenant un sens à sa vie : la James W Foley Legacy Foundation.

Elle milite pour que le gouvernement fasse davantage pour aider les Américains retenus en otage à l'étranger.

Son travail a fait d'elle une force politique - d'autres familles d'otages ont décrit Diane comme étant "inarrêtable".

"Les gouvernements devraient avoir le dos de nos citoyens lorsqu'ils voyagent à l'étranger", estime-t-elle.

"Ils doivent être astucieux et disposer de nombreux outils à utiliser : sanctions, aide humanitaire, vaccins ou visas, tout ce qui peut ouvrir des canaux humanitaires pour que nous puissions mettre fin à l'horreur des prises d'otages internationales."

Légende image, La fille de la victime des "Beatles" d'ISIS a dit dans une vidéo : "je ne pardonnerai jamais."

Mais pour autant, la souffrance n'a pas cessé pour elle ou sa famille, admet-elle.

"Cela a été très dur pour les frères et la sœur de Jim, et pour mon mari. Nous paierons probablement à jamais le prix de tout ce que nous avons vécu. Nous tous, les familles, avons beaucoup de stress post-traumatique."

D'autres membres de la famille des victimes ont déclaré qu'ils n'adopteront pas l'approche de Diane.

"Je ne leur pardonnerai jamais et j'ai fait la paix avec cela", confie Bethany Haines, la fille de David, à la BBC en avril, alors qu'El Sheikh était jugé au tribunal.

Dans le cadre de la condition de leur extradition par les autorités britanniques, ni Kotey ni Elsheikh ne risqueront la peine de mort.

"J'en suis heureuse", confie Mme Foley. "Ils ont le reste de leur vie pour réfléchir à ce qu'ils ont fait.