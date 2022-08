Quelle est la fatwa contre Salman Rushdie et quel impact a-t-elle eu sur sa vie ?

En 1989, l'Ayatollah d'Iran de l'époque, Ruhollah Khomeini, a délivré un message contre l'écrivain britannique Salman Rushdie après la publication de son roman "Les Versets sataniques". Dans ce message, Khomeini condamnait à mort l'auteur du roman, ainsi que "tous les rédacteurs et éditeurs au courant de son contenu." Il a appelé les musulmans du monde entier à exécuter la sentence.

Les paroles de Khomeini, diffusées à la radio, étaient une fatwa, un édit ou une sentence émis par les autorités religieuses musulmanes à la demande d'un individu, bien que dans ce cas, on ne sache pas qui aurait demandé à Khomeini de proposer une interprétation juridique d'une œuvre littéraire.

Ce qui est certain, c'est que la condamnation de Khomeini, alors la plus haute autorité religieuse du pays à majorité chiite, avait force de loi en Iran et bénéficiait d'une incitation supplémentaire : une récompense de 3 millions de dollars (1 935 919 600 FCFA) pour quiconque tuerait Rushdie.