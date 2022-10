Les 5 principaux avantages de la spiruline pour la santé

Nicola Shubrook, nutritionniste diplômée, s'intéresse de plus près à ce complément alimentaire, expliquant ce qu'il est, quels sont ses avantages et ses inconvénients potentiels.

Qu'est-ce que la spiruline ?

Avantages nutritionnels de la spiruline

Un processus appelé oxydation peut entraîner une inflammation permanente et endommager les cellules, ce qui, à terme, peut conduire à des maladies chroniques et éventuellement à un cancer.

Une étude examinant les effets d'une dose quotidienne de 4,5 g de spiruline pendant six semaines a fait état d'une réduction de la pression artérielle systolique et diastolique.

Dans une étude, on a constaté qu'elle améliorait considérablement les symptômes tels que les éternuements, la congestion nasale et les démangeaisons.

La spiruline est-elle sans danger pour tout le monde ?

Assurez-vous toujours d'acheter la spiruline auprès d'une source connue et choisissez une marque réputée, car on a craint par le passé qu'elle ne soit contaminée par des toxines provenant de bactéries, notamment des microcystines.

Nicola Shubrook est thérapeute nutritionnelle et travaille avec des clients privés et des entreprises. Elle est membre accréditée de la British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy (BANT) et du Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC).