Ces "Tirailleurs à la peau noire"

Depuis la sortie du film " Tirailleurs" de Mathieu Vadepied en janvier 2023 porté à l’écran par Omar Sy et Alassane Diong, on parle beaucoup des tirailleurs sénégalais.

"Je n’ai pas d’explications, je ne sais pas pourquoi ni pour quelles raisons on ignore encore cette partie de l’Histoire, je sais juste qu’on n’en entend pas souvent parler. Mais je me dis qu’on perd du temps à se demander pourquoi, et qu’il est primordial aujourd’hui de la raconter, c’est tout. On a fait ce film pour cela", a souligné dans un entretien Omar Sy, acteur et coproducteur du film.