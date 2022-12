Quels sont les effets négatifs de la surexposition aux écrans ?

La surexposition aux écrans présente des effets négatifs sur notre santé, mais aussi sur notre vie sociale. L’émission Au cœur de l’Actu de BBC Afrique s’est entretenue avec une ophtalmologue et un professeur de psychologie sociale pour mieux comprendre les inconvénients de cette surexposition et comment les prévenir.

On pourrait entendre pareilles phrases dans n’importe quelle ville africaine. Mais que risque-t-on réellement à passer beaucoup de temps devant les écrans ?

Attention à la lumière bleue

« C’est une partie de la lumière qui est visible par nos yeux dont la longueur donc se situe entre 180 et 500 nanomètres. Et c'est cette lumière qui est émise par le soleil, la télévision, le smartphone, l'ordinateur et la tablette », nous explique l’ophtalmologue Doris Bohoun.