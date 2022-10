Comment la mobilisation citoyenne tente de sauver Djibo de la faim

Des habitants chargent des sacs de riz, de vêtements et de biens divers collectés par des associations caritatives locales pour les habitants de Djibo

Crédit photo, Issouf Sanogo via Getty images

L'opération dénommée ''Sauvons Djibo ensemble'', a permis de mobiliser plus de 400 tonnes de vivres et autres consommables en 5 jours, pour venir en aide aux populations d’une localité meurtrie, et coupée du reste du pays.