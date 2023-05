La lutte pour les dernières rues de Bakhmut au cœur de l'action

Légende image, Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive près de la ville assiégée de Bakhmut.

Author, Jonathan Beale

Role, Correspondant de défense, Est de l'Ukraine

il y a 38 minutes

Dans un bunker situé juste à l'extérieur des limites de la ville de Bakhmut, la 77e brigade ukrainienne dirige des tirs d'artillerie pour soutenir son infanterie - sa dernière ligne de défense à la périphérie ouest de la ville.

L'Ukraine s'accroche encore aux dernières rues de la ville.

Mais la vidéo en direct que les artilleurs regardent attentivement, depuis un drone volant au-dessus de la ville, suggère que même si la Russie parvient finalement à prendre le contrôle de la ville, ce ne sera guère plus qu'une victoire à la Pyrrhus.

L'enjeu est désormais une ville squelettique et froissée, dont pratiquement aucun bâtiment n'a été épargné et dont la totalité de la population a disparu.

La bataille pour la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, a été la plus longue et la plus sanglante de cette guerre jusqu'à présent. Les responsables occidentaux estiment qu'entre 20 000 et 30 000 soldats russes ont été tués ou blessés ici, tandis que l'armée ukrainienne a également payé un lourd tribut - et ce n'est toujours pas fini.

Les panaches de fumée planent toujours au-dessus de la ville assiégée, accompagnés du grondement incessant des tirs d'artillerie.

La Russie tente de s'emparer de Bakhmut depuis des mois, et cette ville témoigne jusqu'à présent de la détermination de l'Ukraine à ne pas céder de terrain. Mais c'est aussi un rappel que la contre-offensive à venir pourrait s'avérer beaucoup plus difficile.

Légende image, Des images de drone prises au-dessus de Bakhmut montrent la dévastation causée par la poursuite de la bataille pour la ville.

De retour dans le bunker, la 77e brigade ukrainienne ordonne une nouvelle frappe d'artillerie sur une maison. Quelques secondes plus tard, un panache de fumée s'élève des décombres. Deux hommes émergent de la fumée, trébuchant dans une rue. L'un d'eux semble blessé.

Je demande s'il s'agit de soldats Wagner, la force paramilitaire russe qui a mené l'assaut. "Oui", répond Myroslav, l'un des soldats ukrainiens qui regarde l'écran.

"Ils se battent plutôt bien, mais ils ne se soucient pas vraiment de leur peuple", ajoute-t-il.

Il ajoute qu'ils ne semblent pas avoir beaucoup de soutien d'artillerie et qu'ils avancent en espérant être "plus chanceux que la dernière fois". Son camarade, Mykola, intervient : "Ils marchent vers nous, ils doivent être drogués".

En regardant cette coquille de ville, il est difficile de comprendre pourquoi les deux camps ont sacrifié tant de vies pour elle.

Mykola admet que la défense a également coûté cher à l'Ukraine. Il explique que de nombreux soldats ont donné leur vie et qu'il est difficile de se battre dans les rues densément peuplées. Il explique qu'ils ont été remplacés par des troupes moins expérimentées, mais ajoute : "Ils deviendront les mêmes guerriers que les autres : "Ils deviendront les mêmes guerriers que ceux qui ont combattu avant eux".

"La raison d'être de Bakhmut est de maintenir l'ennemi sur place". Yevhen, 29 ans Soldat ukrainien défendant Bakhmut

Au sud de la ville, la 28e brigade ukrainienne a contribué à empêcher l'encerclement de Bakhmut.

Les forces Wagner qu'ils affrontaient autrefois ont déjà été remplacées par des parachutistes des VDV russes, ou forces aéroportées. Mais des escarmouches quotidiennes les opposent toujours.

Pendant une accalmie, Yevhen, un soldat de 29 ans, nous fait visiter leur position défensive dans un petit bois.

L'arrivée du printemps leur a permis de se couvrir de quelques feuilles, mais de nombreux arbres ont été arrachés par les bombardements incessants.

Légende image, Les troupes ukrainiennes s'abritent derrière des buissons à la périphérie de la ville de Bakhmut.

Alors que nous sortons d'une tranchée en courant, sur un terrain exposé et marqué par des trous d'obus, les Russes ouvrent le feu avec leurs mortiers. "Il s'en est fallu de peu", dit Yevhen dans un anglais parfait alors que nous atteignons un abri.

Alors que nous nous déplaçons vers une autre position, il ajoute : "Maintenant, nous allons riposter".

Quelques minutes plus tard, ses hommes répliquent par une volée de tirs d'armes légères et de grenades propulsées par fusée (RPG). Cette fois, il n'y a pas de victimes. Mais quelques heures après notre départ, un de leurs soldats est gravement blessé.

Le président Volodymyr Zelensky a qualifié Bakhmut de "forteresse" du moral des Ukrainiens. Yevhen affiche cette détermination à ne pas abandonner. "La raison d'être de Bakhmut est de maintenir l'ennemi sur place", explique-t-il.

Si l'Ukraine abandonnait Bakhmut, elle perdrait encore plus de vies par la suite. "Nous pourrions battre en retraite pour sauver quelques vies, mais nous devrions alors contre-attaquer et nous perdrions encore plus de vies".

L'Ukraine espère que la bataille autour de Bakhmut a affaibli la capacité de la Russie à mener ses propres opérations offensives et a épuisé son armée et ses approvisionnements.

Légende image, Dans un bunker situé juste à l'extérieur des limites de la ville, la 77e brigade ukrainienne dirige des tirs d'artillerie pour soutenir son infanterie.

Mais la Russie s'est également préparée à paralyser la prochaine offensive de l'Ukraine.

Des images satellites récentes du sud occupé montrent qu'elle a construit des centaines de kilomètres de lignes de tranchées profondes et de pièges à chars en dents de dragon pour ralentir toute tentative d'avancée. Ces pièges sont plus difficiles à percer que les barbelés et les mines que nous avons vus devant les positions ukrainiennes.

C'est dans le sud de l'Ukraine que beaucoup s'attendent à ce que l'offensive ukrainienne se concentre. La Russie a déjà ordonné une évacuation partielle près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

L'Ukraine a également rationné les tirs d'artillerie en prévision d'une attaque qui sera menée par des brigades de soldats nouvellement entraînés et certains des 1 300 véhicules blindés et 230 chars d'assaut fournis par l'Occident. Nous avons également vu des convois d'équipements militaires occidentaux se diriger vers l'Est.

Entre-temps, le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov, a tenté de tempérer les attentes en mettant en garde contre toute "surestimation" des résultats.

Je demande à Yevhen s'il ressent lui aussi cette pression. Il répond qu'il sait que ce ne sera pas facile, mais il ajoute : "Nous avons déjà changé tout le système : "Nous avons déjà changé l'opinion du monde entier sur l'armée ukrainienne et nous avons encore beaucoup de surprises".