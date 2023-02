Comment les équipes de recherche et de secours sauvent-elles les gens en Turquie ?

Le travail des équipes de secours est coordonné par une agence, généralement les Nations unies (ONU) et le pays hôte. Les sauveteurs sont spécialement formés et travaillent en binômes ou en équipes plus importantes, et la population locale est souvent impliquée également.