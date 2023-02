LeBron James bat le record de points de tous les temps en NBA

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le boxeur Floyd Mayweather Jr faisait partie des célébrités présentes sur le terrain pour féliciter James.

LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant le record de Kareem Abdul-Jabbar, vieux de 39 ans.

La star des Los Angeles Lakers, James, 38 ans, a marqué 38 points lors d'une défaite 133-130 contre le Thunder d'Oklahoma City, dépassant ainsi le record de 38 387 points d'Abdul-Jabbar.

Abdul-Jabbar avait initialement battu le record de points en avril 1984, huit mois avant la naissance de James.

"Pouvoir être en présence d'une légende et d'un grand comme Kareem, cela signifie tellement pour moi", a déclaré James.

James, qui avait besoin de 36 points pour battre le record, l'a fait avec un saut en fadeaway à la fin du troisième quart-temps et il a terminé le match avec un total de 38 390 points en carrière.

James, ému, lève les deux bras en signe de célébration tandis qu'Abdul-Jabbar, 75 ans, qui assiste au match sur le terrain des Lakers, reste debout et applaudit.

Il y a eu une brève interruption du jeu pour une cérémonie marquant l'exploit, et James a pris un micro pour faire un discours sur le terrain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA grâce à un saut en chute libre à 10,9 secondes de la fin du troisième quart-temps.

"Tous ceux qui ont participé à ce parcours avec moi pendant plus de 20 ans, je veux vous dire merci beaucoup parce que je ne serais pas moi sans vous tous. Vous m'avez tous aidé. Votre passion et vos sacrifices m'ont aidé à arriver à ce point", a-t-il déclaré.

"Et à la NBA, à Adam Silver, à feu le grand David Stern, merci beaucoup de m'avoir permis de faire partie de quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Je n'aurais jamais imaginé, même en un million d'années, que cela serait encore mieux que ce qu'il en est ce soir."

Abdul-Jabbar a cérémonieusement remis la balle à James pour reconnaître son nouveau record devant une foule enthousiaste qui comprenait la légende du tennis John McEnroe, les stars de la musique Jay-Z, LL Cool J et Bad Bunny, le boxeur Floyd Mayweather Jr et l'acteur Denzel Washington.

"Je pensais qu'il avait toutes les chances d'être battu. Il fallait juste avoir quelqu'un sur qui l'attaque se concentrait continuellement", a déclaré Abdul-Jabbar, qui a pris sa retraite en 1989.

"La carrière de LeBron est celle d'une personne qui avait prévu de dominer ce jeu. Vous devez lui donner du crédit pour la façon dont il a joué et pour la façon dont il a duré et dominé."

James, qui a été quatre fois champion de la NBA, en est à sa 20e saison dans la NBA, après avoir été sélectionné en 2003 par l'équipe de sa ville natale, les Cleveland Cavaliers.

L'attaquant a rejoint le Miami Heat en 2010, remportant deux titres, avant de revenir pour mener Cleveland au seul titre NBA de son histoire en 2016.

Il est avec les Lakers depuis 2018 et les a aidés à remporter le titre de 2020, ce qui était aussi la quatrième fois qu'il était nommé MVP des finales NBA.

James, double champion olympique, a remporté quatre titres de MVP de la saison régulière et a participé aux finales de la NBA à dix reprises.

Abdul-Jabbar a joué en NBA pendant 20 saisons avec les Milwaukee Bucks et les Lakers, au cours desquelles il a remporté six titres, six couronnes de MVP de la saison régulière et a été nommé deux fois MVP des finales.

Interrogé après le match pour savoir s'il est le meilleur joueur de la NBA de tous les temps, James a répondu : "Je vais laisser tout le monde décider qui c'est ou en parler, mais c'est une grande discussion de barbier.

"Moi, personnellement, je vais me mesurer à tous ceux qui ont joué à ce jeu. Mais tout le monde va décider qui est son préféré."

Analyse

Beaucoup pensaient que c'était une étape insurmontable, mais elle a finalement été dépassée.

Lebron "The King" James a ajouté un nouveau joyau à sa couronne.

Pendant deux décennies, il a été la force dominante de la NBA - jouant pour l'équipe de sa ville natale, les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et maintenant les LA Lakers - remportant un championnat à chaque fois.

Parmi tous ses exploits, celui-ci peut être considéré comme le plus grand. Il avait déjà dépassé des superstars comme Michael Jordan et Kobe Bryant, mais pour certains, battre le record de Kareem Abdul-Jabbar cimente le statut de James comme le meilleur de tous les temps.

Lebron est toujours aussi performant au plus haut niveau. Il marque toujours une moyenne de 30 points par match. La grande question est donc de savoir combien de temps encore il pourra continuer.

Alors qu'il célèbre cet exploit avec ses proches, James n'a pas caché qu'il voulait rester dans le coin assez longtemps pour payer avec - ou contre - son fils aîné Bronny, 18 ans.

Et qui parierait contre lui ?

James détient le record du plus jeune joueur à avoir atteint tous les points importants, de 5 000 à 35 000.

Il a dépassé le sextuple champion de la NBA, Jordan, pour devenir quatrième au classement général en mars 2019, et le grand joueur des Lakers, Bryant, pour devenir troisième de tous les temps en janvier 2020.

James a dépassé Karl Malone et est devenu deuxième au classement général en mars de l'année dernière, un mois après avoir battu le record d'Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de points combinés en saison régulière et en play-offs. La liste officielle des meilleurs scores de la NBA ne prend en compte que les points de la saison régulière.

James, 19 fois All-Star, a marqué 23 119 points en 849 matches pour les Cavaliers au cours de 11 saisons réparties sur deux périodes.

Il a marqué 7 919 points pour le Heat en 294 matchs sur quatre saisons et compte maintenant 7 314 points en 266 matchs sur cinq saisons pour les Lakers.

James figure également dans le top 10 des listes de tous les temps pour les passes décisives, les interceptions, les rebonds défensifs, les buts sur terrain et les tirs à trois points.

Tu as élevé le niveau du jeu - Hommages à Lebron James

Le président américain Joe Biden : "LeBron, félicitations. Avec tout ton cœur et toute ton âme, tu as battu un sacré record. Tu as élevé le niveau du jeu. Plus que cela, comme Kareem, Bill Russell et d'autres qui t'ont précédé, tu as mis au défi et inspiré la nation à être meilleure, à faire mieux et à vivre pleinement notre promesse."

Magic Johnson, grand joueur des Los Angeles Lakers : "Je n'ai jamais pensé que le record de points de Kareem serait battu par quelqu'un. Cela signifie plus pour moi et pour nos fans parce que vous portez le violet et l'or et que vous l'avez battu en tant que Laker. Ce moment historique est si spécial parce que nous ne verrons jamais un autre LeBron James."

Adam Silver, commissaire de la NBA : "C'est un exploit monumental qui témoigne de son excellence soutenue pendant 20 saisons dans la ligue. Et de manière assez étonnante, LeBron continue de jouer à un niveau d'élite et son histoire du basket est toujours en train de s'écrire."

Stephen Curry, gardien des Golden State Warriors : "Votre niveau de jeu soutenu pendant 20 ans, atteignant ce sommet du basket, c'est incroyable. Dans le futur, lorsque nous réfléchirons à nos carrières, nous pourrons être à ce niveau en sachant ce que c'était de se battre au plus haut niveau."

Kevin Durant, attaquant des Brooklyn Nets : "C'est même drôle de dire ça, vous savez, venant d'où vous venez, à quel point vous avez trimé dur pendant si longtemps. C'est une inspiration depuis le premier jour. Beaucoup d'amour et continuez à mettre la barre haute."

Chronologie des succès

26 juin 2003 - drafté numéro un par les Cleveland Cavaliers.

30 octobre 2003 - fait ses débuts à 18 ans contre les Sacramento Kings, enregistrant 25 points, neuf passes, six rebonds et quatre interceptions.

20 février 2005 - début du All-Star Game, la première de 19 apparitions.

7 juin 2007 - première participation aux finales de la NBA pour Cleveland, qui s'incline contre les Spurs de San Antonio.

24 août 2008 - remporte l'or olympique avec les États-Unis aux Jeux de Pékin.

4 mai 2009 - remporte le premier de ses quatre titres de MVP de la saison régulière.

8 juillet 2010 - rejoint le Miami Heat après sept saisons avec les Cavaliers.

21 juin 2012 - remporte son premier championnat NBA avec le Heat et le premier de ses quatre titres de meilleur joueur des finales.

12 août 2012 - remporte sa deuxième médaille d'or olympique aux Jeux de Londres.

20 juin 2013 - devient champion NBA avec le Heat après deux saisons consécutives.

11 juillet 2014 - retourne à Cleveland après quatre saisons à Miami.

19 juin 2016 - mène les Cavaliers, menés 3-1 contre les Golden State Warriors, pour remporter leur premier championnat NBA.

9 juillet 2018 - signe pour les Los Angeles Lakers après quatre ans, lors de son deuxième passage à Cleveland.

11 octobre 2020 - remporte son quatrième titre NBA en battant le Heat de Miami, devenant également le premier joueur à remporter le titre de meilleur joueur des finales pour trois équipes différentes.

8 février 2023 - dépasse Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de points de l'histoire de la NBA.

Le moment record de Lebron James - en images

Crédit photo, Getty Images Légende image, James a ensuite salué la foule qui a hurlé de joie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le match a été interrompu pour que Kareem Abdul-Jabbar remette cérémonieusement le ballon à James, qui s'est montré ému en s'adressant à la foule.