"Il y a de la peur dans l'air" : Le combat pour trouver de la nourriture après le coup d'État au Niger

Helen Oyibo et Beryl Wambani

Author, Helen Oyibo et Beryl Wambani

Sadissou Sanni est dans sa voiture en train de recharger son téléphone lorsqu'il reçoit mon appel. L'électricité est coupée depuis plus de 24 heures dans sa ville de Maradi, au sud du Niger.

M. Sanni est président du gouvernement local de Maradi et explique que le pays a bénéficié d'un approvisionnement en électricité relativement stable, mais que les choses ont commencé à changer.

"L'électricité est devenue un problème qui a un impact considérable sur les entreprises et même sur la vie entière des gens", a-t-il déclaré.

Elle a déjà déclaré que jusqu'à 70 % de l'électricité acheminée au Niger provenait d'Abuja. La Transmission Company of Nigeria s'est refusée à tout commentaire.

Maradi, Zinder et certains quartiers de Niamey, la capitale, sont les plus touchés. Les zones affectées sont actuellement alimentées en électricité pour l'éclairage, chacune à tour de rôle.

Une crise diplomatique qui s'aggrave

Le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger également en transition militaire, ont averti que toute intervention militaire contre Niamey serait considérée comme une "déclaration de guerre" contre leurs nations.

"Il y a de la peur dans l'air"

Ismaghil Ahmadou, 31 ans, vit à Niamey avec sa femme et ses deux enfants. Il fabrique et vend des bijoux. C'est la seule source de revenus de la famille. Il explique que les affaires tournent au ralenti depuis la prise de pouvoir.

"On parle de sanctions qui ne feront qu'empirer la situation, il n'y a plus de clients, nous sommes dans une situation très difficile, nous essayons de manger à notre faim, mais c'est très, très compliqué", a-t-il déclaré.

"Les prix des produits et des articles augmentent déjà, les magasins sont ouverts mais certains produits sont rares", a-t-il déclaré.

"Il y a une sorte d'anxiété et de peur dans l'air.

"Il n'y a pas que des pénuries alimentaires"

Moustapha Backa vit dans le centre de Niamey. Il gère une entreprise alimentaire depuis 10 ans et importe au Niger divers produits tels que du jus, des biscuits, du chocolat, des pâtes, du riz, de l'huile et du lait.

L'un de ses camions est actuellement bloqué à la frontière avec l'Algérie. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de nourriture. Aujourd'hui, l'argent ne peut plus sortir du pays pour y faire entrer de la nourriture.

Les sanctions entraîneront-elles une augmentation de la pauvreté ?

Le professeur Bolaji Akinteriwa, expert en affaires étrangères et ancien directeur général de l'Institut nigérian des affaires internationales (NIIA), estime que l'impact du coup d'État pourrait aggraver la pauvreté.

"Le Niger est enclavé et dépend largement de la République du Bénin, du Nigeria et du Cameroun pour l'approvisionnement en marchandises.

"Si, par exemple, la Cedeao, y compris le Nigeria, se montre très hostile, on sait que le Niger sera très probablement confronté à des défis auxquels il ne pourra peut-être pas faire face".

"Il y a beaucoup d'échanges avec les pays frontaliers qui ne sont ni enregistrés ni répertoriés. Mais il y a beaucoup de mouvements de personnes, de marchandises et de produits agricoles entre le Niger, le Bénin et le Nigeria.

"Le Niger partage près de 1 000 km de frontières avec ces deux pays. Les agriculteurs et les éleveurs nigérians et béninois ont l'habitude de traverser la frontière pour vendre leurs produits, puis de revenir.

"Ils empruntent des routes traditionnelles et anciennes et vice-versa. Comment peuvent-ils les fermer toutes ?

Quelle est la prochaine étape ?

Alors que le Niger est en proie à des troubles économiques et politiques, environ 40 % de la population vit déjà dans l'extrême pauvreté, selon la Banque mondiale.

Le pays dépend fortement de l'aide étrangère provenant de diverses sources, notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis, de son ancienne puissance coloniale, la France, et des Nations unies.

Sanni fond en larmes lorsqu'il parle de l'anxiété et de la peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir.

"Les relations entre le Niger et le Nigeria sont de la plus haute importance pour nos peuples et pour l'Afrique", a-t-il déclaré.