La vie quotidienne dans une zone de guerre : Histoires du Soudan

Légende image, La radio en langue arabe de la BBC est une bouée de sauvetage pour les personnes prises au piège entre deux belligérants au Soudan

il y a 37 minutes

La voix de la femme médecin est tremblante. Elle laisse un message sur le numéro de téléphone portable de BBC Arabic via WhatsApp.

Il s'agit d'une émission de radio spéciale intitulée "Li Sudan Salam", qui signifie "Salutations ou paix au Soudan". Le mot "salam" a ces deux significations en arabe.

Le médecin, qui vit à Khartoum, la capitale, souhaite parler des crimes de guerre. Nous protégeons son identité pour sa sécurité.

"Nous avons pu parler à trois femmes qui ont été violées et nous essayons de les soigner, mais il y a deux femmes que nous n'avons pas encore pu atteindre", explique le médecin dans un hôpital du district de Bahri, au nord de la ville, l'un des rares qui fonctionnent encore.

"Nous ne pouvions pas rester sans rien faire. Nous essayons d'envoyer ces cas au service d'obstétrique pour qu'ils soient examinés, mais notre problème à Bahri, c'est qu'il est difficile d'obtenir des médicaments."

Le district de Bahri est le théâtre des pires combats dans la capitale depuis que le conflit entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire appelé Forces de réaction rapide a commencé il y a deux mois. Des centaines de personnes sont mortes et plus d'un million ont été déplacées à travers le pays.

L'émission de radio a reçu de nombreux messages concernant des viols. Il est difficile de déterminer le nombre exact de victimes, mais les médecins de Khartoum craignent que de nombreux cas ne soient pas signalés.

Légende image, Les femmes soudanaises ont été au premier plan des manifestations en faveur de la démocratie dans le passé et sont à nouveau prises pour cible.

Salima Is'haq est directrice d'une unité gouvernementale chargée de lutter contre la violence à l'égard des femmes au Soudan. Elle donne un aperçu de la situation au programme.

"La plupart des cas sont concentrés dans la région de Bahri. L'âge des filles qui viennent nous voir varie entre 12 et 18 ans", dit-elle, la voix pleine de désespoir

"Mais les cas que nous avons atteints sont bien inférieurs au nombre réel. Ils ne représentent peut-être que 2 % de ce qui se passe".

Face à l'effondrement d'une grande partie du gouvernement, Mme Is'haq fait ce qu'elle peut. Elle coordonne la fourniture d'un soutien sanitaire et psychologique aux victimes par l'intermédiaire d'un réseau d'organisations caritatives et de bénévoles, mais de nombreux survivants ne veulent aucun contact.

"Les conditions sont actuellement difficiles à Khartoum ; tout est chaotique. Nous essayons maintenant d'axer la campagne de sensibilisation sur la manière de signaler les cas d'agression et d'obtenir de l'aide", explique-t-elle. C'est une tentative de responsabilisation et de justice en temps de guerre.

Entre-temps, l'internet est fréquemment coupé et les coupures d'électricité et les pénuries sont constantes. À Khartoum, seuls six hôpitaux, sur 88, sont opérationnels.

De nombreux messages reçus par le programme radio soulignent la tragédie des patients souffrant de maladies rénales qui ont besoin d'une dialyse régulière mais ne peuvent accéder au traitement.

"Les médicaments n'existent presque plus. Je n'ai pas pu en obtenir pour mon frère malade", raconte Najlaa. "Heureusement, j'ai rencontré à la pharmacie une personne atteinte de la même maladie que moi, et elle m'a donné un peu de ses médicaments. Nous avons besoin d'aide, quelle qu'en soit la source, pour fournir des traitements essentiels".

Pour les travailleurs journaliers qui vivent au jour le jour, la situation est tout aussi grave.

"Nous avions l'habitude de nous débrouiller avec un peu d'argent, mais ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'opportunités d'emploi. J'ai des enfants, ma mère et mes frères et sœurs vivent également avec moi. J'ai dépensé toutes mes économies", explique Mubarak.

Il explique que ses voisins ont partagé le peu de nourriture qu'ils avaient, mais que cela devient de plus en plus difficile.

Légende image, L'internet étant souvent en panne, la radio à ondes courtes est le seul moyen d'atteindre les gens.

Malgré le traumatisme, ce sens de la solidarité et de l'humanité dans les pires moments inspire l'équipe qui travaille sur le programme radio.

"La confiance qu'ils accordent à la radio arabe de la BBC me touche", déclare Mays Baqi, l'un des producteurs de l'émission. "Malgré les difficultés de communication, de nombreux Soudanais racontent des détails de leur vie parce qu'ils sont convaincus que nous les écouterons et que nous raconterons leur histoire avec honnêteté.