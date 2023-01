Pourquoi Poutine a limogé le commandant des forces russes en Ukraine 3 mois après sa nomination

Ce remaniement militaire intervient alors que les Russes affirment avoir progressé dans l'est de l'Ukraine après avoir subi une série de défaites ces derniers mois.

Le général Gerasimov, qui occupe ce poste depuis 2012, est le chef d'état-major le plus ancien de la Russie dans l'ère post-soviétique.

M. Surovikin, aujourd'hui son adjoint, a été surnommé "général Armageddon" en raison de ses tactiques brutales lors de guerres précédentes, notamment les opérations russes en Syrie et le bombardement intense de la ville d'Alep en particulier.

Trop de pouvoir ?

Le ministère russe de la défense a déclaré que la décision de remplacer le général Surovikin visait à organiser "un contact plus étroit entre les différentes branches des forces armées et à améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion des forces russes".