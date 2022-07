Après avoir fui la guerre en Ukraine, des étudiants africains dans l’impasse

il y a une heure

Deux poids, deux mesures ?

Aujourd'hui arrivé en Suisse, il aimerait pouvoir continuer les études, mais il n’est pas éligible au permis S qui est donné aux Ukrainiens et qui accorde sur le plan administratif l'accès à l'éducation ou encore à des aides sociales et médicales.

''Je suis venu avec un ami Ukrainien que j’avais croisé à la frontière de la Pologne, nous sommes rentrés ensemble. Aujourd'hui, il continue les cours et moi, je suis là dans des situations compliquées. On nous pousse vers la demande d’asile, tout en sachant que cette demande d’asile te sera refusée. Donc c'est super compliqué.''

En mars dernier, l'Union européenne a émis une directive pour encourager les pays européens à accueillir les personnes de nationalité ukrainienne fuyant leur pays, leurs familles et les apatrides. Mais les personnes originaires des Etats tiers sont exclues de ce dispositif d'urgence à moins de prouver qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays de manière sûre et durable.

L’appréhension d’un retour en Afrique

Il trouve que ce serait une honte de rentrer sans diplôme malgré les conditions plutôt difficiles dans les camps et l’incertitude du lendemain : ''Je ne peux pas rentrer dans mon pays sans diplôme. Rentrer en Afrique sans les diplômes, je sens comme s’il n’y a aucun avenir devant moi. Je ne dors pas parce que j'ai trop de stress. Quand je pense à tout ça et ça me met dans une situation très difficile… Et là, je sens comme si je n’ai plus d'avenir. La seule chose que je souhaiterais, c’est que la Suisse nous accorde la chance de continuer les études.''