La tristement célèbre histoire des zoos humains restés ouverts en Europe jusqu'en 1958

Dalia Ventura BBC News Mundo

Légende image, Le zoo de Montezuma sur la carte de Tenochtilan publiée à Nuremberg en 1524.

C'est une histoire ignoble. Et l'une des pires, car elle a laissé de graves séquelles qui durent depuis de très nombreuses années.

Peut-être des siècles, selon l'endroit où l'on commence à compter.

Dans l'hémisphère occidental, nous pourrions remonter au zoo de Montezuma, neuvième tlatoani de Tenochtitlan et souverain de la Triple Alliance aztèque.

Selon des chroniqueurs espagnols comme Antonio Solís y Rivadeneyra (1610-1686), en plus des oiseaux, des bêtes sauvages et des animaux venimeux, il possédait "une salle où vivaient les bouffons et autres vermines du palais qui servaient au divertissement du roi : dans leur nombre étaient comptés les monstres, les nains, les bossus, et autres erreurs de la nature".

Cette description rappelle la tradition des "freak shows", qui remonte au XVIe siècle.

À cette époque, les déformations physiques n'étaient plus considérées comme de mauvais présages ou comme des preuves de la présence d'esprits maléfiques, de sorte que les "monstruosités" médicales sont devenues des éléments standard des spectacles itinérants.

Mais un précurseur peut-être plus approprié de ce qui se passait encore plus de quatre siècles après les premiers voyages de découverte était l'ajout par le cardinal italien Hippolyte de Médicis à la ménagerie d'animaux de sa famille.

En pleine Renaissance italienne, il compte, outre toutes sortes de bêtes exotiques, des "sauvages" parlant plus de 20 langues, parmi lesquels des Maures, des Tartares, des Indiens, des Turcs et des Africains.

Elle est allée encore plus loin dans la déshumanisation de ceux qui étaient différents : à l'exhibition grotesque de personnes nées avec une altération physique, elle a ajouté la possession d'humains d'autres pays dont l'apparence et les coutumes étaient différentes de celles des Européens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Médicis conservaient une collection d'animaux ouverte au public, dont la girafe que l'on voit sur cette fresque de Giorgio Vasari "Laurent le Magnifique reçoit l'hommage des ambassadeurs" (1556-8).

L'apogée de ce type de déshumanisation, cependant, est survenu des centaines d'années plus tard, lorsque les sociétés occidentales ont développé un appétit pour l'exposition de "spécimens" humains exotiques qui étaient expédiés à Paris, New York, Londres ou Berlin pour l'intérêt et le plaisir des foules.

Ce qui n'était au départ qu'une curiosité de la part des observateurs est devenu une pseudo-science macabre au milieu du 19e siècle, les chercheurs cherchant des preuves physiques de leur théorie des races.

Des millions de personnes ont visité les "zoos humains" créés dans le cadre des grandes foires commerciales internationales.

Ils pouvaient y voir des villages entiers avec des habitants amenés de loin et payés pour exécuter des danses de guerre ou des rituels religieux devant leurs maîtres coloniaux.

Cela a créé un sentiment d'"autre" vis-à-vis des peuples étrangers, ce qui a contribué à légitimer leur domination.

L'exotisme

Il se peut que cela ait été relativement innocent au début : une rencontre avec l'inconnu et une curiosité, peut-être même mutuelle.

En 1774, un Polynésien nommé Mai ou Omai arrive en Angleterre avec le capitaine James Cook et est présenté par le naturaliste Joseph Banks à la cour du roi George III, qui tombe à ses pieds.

Légende image, "Omiah l'Indien Otaheite présenté à Leurs Majestés à Kew par M. Banks et le Dr Solander, le 17 juillet 1774".

Il était "spirituel, charmant et rusé", comme le dit Richard Holmes dans "The Age of Wonders".

"Sa beauté exotique... était très admirée dans la société, notamment par les dames aristocratiques les plus audacieuses".

Mais était-il un invité ou un spécimen ?

S'il y avait une place pour l'ambiguïté dans les premiers temps, elle a disparu avec les nouvelles certitudes de l'ère coloniale.

L'emblème le plus triste de l'ère à venir était la Sud-Africaine Saartjie Baartman, connue sous le nom de "Vénus hottentote".

Née vers 1780, elle a été emmenée à Londres en 1810 et exposée dans des foires en Europe, pour le plus grand plaisir des badauds.

Son grand attrait était ses fesses, car, à une époque où les grosses fesses étaient à la mode, les siennes étaient, d'un point de vue européen, exubérantes.

Crédit photo, PHOTOTHÈQUE SCIENTIFIQUE Légende image, Aujourd'hui, elle est considérée par beaucoup comme l'incarnation de l'exploitation coloniale et du racisme, de l'objectivation et du ridicule des Africains.

La Vénus africaine ayant perdu son attrait à Londres, elle est envoyée à Paris, où elle est également analysée par des anthropologues raciaux en herbe. Dans un catalogue d'exposition, l'un de ces scientifiques la décrit comme ayant des "fesses de babouin".

C'est à cette époque qu'a débuté l'étude de ce que l'on a appelé le "racialisme".

Elle est morte en 1815, mais le spectacle a continué.

Son cerveau, son squelette et ses organes sexuels sont restés exposés au musée de l'Humanité à Paris jusqu'en 1974. En 2002, ses restes ont été rapatriés et enterrés en Afrique du Sud.

Baartman marque le début de la période de description, de mesure et de classification, qui mènera bientôt à la hiérarchisation : l'idée qu'il existe de bonnes et de mauvaises races.

L'infériorité

Le point culminant de l'histoire se situe à l'apogée de l'impérialisme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Des deux côtés de l'Atlantique, un public alimenté par les notions d'évangélisation chrétienne et de supériorité culturelle a été fasciné par les reconstitutions de la vie coloniale qui sont devenues une partie intégrante des foires commerciales internationales.

Les visiteurs pouvaient avoir un aperçu de la vie "primitive" et repartir avec le sentiment d'avoir "voyagé" dans des lieux inconnus.

Karl Hagenbeck, un marchand d'animaux sauvages allemand et futur entrepreneur de nombreux zoos européens, a été l'un des pionniers de cette tendance, se démarquant des autres expositions de "populations exotiques" en les montrant aux côtés de plantes et d'animaux comme s'ils étaient dans leur "environnement naturel".

En 1874, il a exposé des Samoans et des Sami (Lapons) et en 1876 des Nubiens du Soudan égyptien, une exposition qui a connu un énorme succès en Europe.

Crédit photo, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE Légende image, Affiches des expositions Nubian (1877), Calmuku (1883) et Somali (1890) au Jardin zoologique d'Acclimatation à Paris, avec détails de l'affiche de l'Ashanti (1887).

Son idée de montrer des "sauvages dans leur état naturel" a probablement inspiré Geoffroy de Saint-Hilaire, directeur du Jardin d'acclimatation de Paris, qui a organisé en 1877 deux "spectacles ethnologiques" mettant en scène des Nubiens et des Inuits.

Cette année-là, l'audience a doublé pour atteindre un million de personnes.

Entre 1877 et 1912, environ 30 "expositions ethnologiques" ont été présentées au Jardin zoologique d'acclimatation.

Toujours à Paris, l'Exposition universelle de 1878 présentait des "villages noirs", peuplés de personnes originaires des colonies du Sénégal, du Tonkin et de Tahiti.

Le pavillon néerlandais de cette exposition comprenait un village javanais ("kampong") habité par des "indigènes" qui exécutaient des danses et des rituels.

En 1889, l'Exposition universelle, visitée par 28 millions de personnes, comptait également, parmi les 400 indigènes exposés, des Javanais interprétant une musique si sophistiquée qu'elle a stupéfié le jeune compositeur Claude Debussy.

La même année, avec la permission du gouvernement chilien, 11 indigènes du peuple Selknam ou Oma, dont un garçon de 8 ans, ont été expédiés en Europe pour être exposés dans des zoos humains.

Crédit photo, Getty Images

Les Indiens Tehuelche, Selknam et Kawésqar de Patagonie étant une rareté, ils ont été photographiés, mesurés, pesés et forcés à se "produire" quotidiennement entre 1878 et 1900.

S'ils ont survécu au voyage, la plupart de ces "spécimens" sud-américains ont péri peu après avoir atteint leur destination.

Le Shelnam avait été capturé par Maurice Maitre, l'un des hommes d'affaires qui s'est enrichi grâce à cette forme de trafic d'êtres humains.

Certains de ces entrepreneurs, comme le légendaire "Buffalo Bill" Cody, organisaient des spectacles itinérants ; ceux de l'Ouest sauvage étaient un autre exemple de stéréotypes raciaux.

Et il y a ceux qui se sont distingués par leur traitement des Indiens, comme Truman Hunt, gérant d'un "village Igorot" populaire.

Il était peuplé de quelques-uns des 1 300 Philippins de différentes tribus que le gouvernement américain avait amenés à l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Les extrêmes se rencontrent : civilisés et sauvages regardent les sauveteurs, famille Igorote à l'Exposition universelle, St. Louis, Mo. 1904", peut-on lire dans la légende de cette photo.

Dans ce cas, la motivation était politique, selon Claire Prentice, auteur de "The Lost Tribe of Coney Island".

En mettant en scène les "sauvages", le gouvernement espérait obtenir le soutien de l'opinion publique pour sa politique aux Philippines en démontrant que les habitants des territoires nouvellement acquis étaient loin d'être prêts à l'autonomie.

Chacun des "indigènes" s'est vu promettre une rémunération de 15 dollars par mois pour présenter sa culture et ses coutumes.

Hunt traite si mal les Igorots qu'il est arrêté en 1906, accusé d'avoir volé 9 600 dollars de salaire et d'avoir utilisé la force physique pour prendre des centaines de dollars supplémentaires que les membres de la tribu avaient gagnés en vendant des objets artisanaux.

Crédit photo, BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS Légende image, Une fille du groupe philippin Igorot au zoo humain de Coney Island, New York, 1905.

Racisme scientifique

Les motivations pour continuer pendant des décennies à exposer des êtres humains, en soulignant les "différences" entre les "primitifs" et les "civilisés", à Hambourg, Copenhague, Barcelone, Milan, Varsovie et ainsi de suite, étaient devenues différentes.

Selon les chercheurs, ils étaient liés à trois phénomènes interdépendants : la construction d'un Autre imaginaire, la théorisation d'une hiérarchie des races et la construction d'empires coloniaux.

Ils étaient souvent fondés sur le racisme scientifique et une version du darwinisme social.

En 1906, par exemple, l'anthropologue amateur Madison Grant, directeur de la Société zoologique de New York, a fait exposer le pygmée congolais Ota Benga au zoo du Bronx à New York, avec des singes et d'autres animaux.

À la demande de Grant, un éminent eugéniste, le directeur du zoo a placé Ota Benga dans une cage avec un orang-outan et l'a étiqueté "le chaînon manquant" pour illustrer le fait que, en termes d'évolution, les Africains comme Ota Benga étaient plus proches des singes que les Européens.

Crédit photo, BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS Légende image, Selon un panneau placé à l'extérieur de la maison des primates, Oto Benga, âgé de 23 ans, mesurant 1,50 cm et pesant 47 kg, ramené de la rivière Kasai, dans l'État libre du Congo, en Afrique centrale du Sud, par le Dr Samuel P. Verner, serait exposé "tous les soirs pendant le mois de septembre".

Après les protestations de l'église baptiste afro-américaine, il a été autorisé à se promener dans le zoo mais lorsque, harcelé verbalement et physiquement par la foule, son comportement est devenu un peu violent, il a été retiré.

En 1916, Grant publie un livre dans lequel il expose la théorie de la supériorité des Blancs et préconise un programme eugénique fort.

La même année, Ota Benga s'est suicidé en se tirant une balle dans le cœur.

Démodé

Entre-temps, les expositions coloniales de Marseille (1906 et 1922) et de Paris (1907 et 1931) ont continué à montrer des êtres humains dans des cages, souvent nus ou semi-nus.

Celui de 1931 a été suivi par 34 millions de personnes en six mois.

Beaucoup moins de personnes ont assisté à la contre-exposition que la Ligue communiste anti-impérialiste a organisée sous le nom de "La vérité sur les colonies".

Néanmoins, le fait même qu'elle ait été mise en scène est un signe que les attitudes à l'égard des zoos humains changent progressivement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche de l'exposition coloniale de 1931 à Paris.

On estime que 35 000 personnes ont été exposées.

La plupart étaient rémunérés : ils étaient des spectacles, des divertissements publics. Les villageois ont joué un rôle.

Mais de manière significative, il y avait des barrières entre le public et ces "performeurs", pour renforcer la notion de séparation et, bien sûr, d'inégalité. Ces expositions ethnographiques se sont éteintes après la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de noter que c'est Adolf Hitler qui a été le premier à les interdire.

Dans d'autres cas, malheureusement, il n'a même pas été nécessaire de les interdire : ils ont cessé d'exister non pas en raison d'une réévaluation éthique, mais parce que de nouvelles formes de divertissement sont apparues et que les gens ont simplement cessé de s'y intéresser.

Le dernier à avoir fermé ses portes était en Belgique.

Crédit photo, RMCA TERVUREN Légende image, Légende originale : "Un enfant noir près de ses parents, artisans indigènes qui exercent leur métier devant les cases construites pour eux dans les jardins tropicaux, fait une sieste sur la "barza". Un garçon blanc trouve son petit frère noir si gentil...".

Au cours de l'été 1897, le roi Léopold II avait importé 267 Congolais à Bruxelles pour les exposer dans son palais colonial de Tervuren, à l'est de Bruxelles.

Beaucoup sont morts pendant l'hiver, mais la popularité était telle qu'une exposition permanente a ensuite été créée sur le site.

Pour l'Exposition internationale et universelle de Bruxelles de 1958, une célébration de 200 jours des avancées sociales, culturelles et technologiques de l'après-guerre, un village "typique" a été installé, où les badauds observaient les Congolais, souvent en se moquant.

"S'ils ne réagissaient pas, ils lançaient des pièces de monnaie ou des bananes à travers la clôture en bambou", écrit un journaliste de l'époque.

Les Congolais en ont eu assez des conditions de détention et des mauvais traitements infligés par le public, si bien que le zoo humain a été fermé.

C'était le dernier de l'histoire.

Les zoos humains ont été vus par environ 1,4 milliard de personnes.