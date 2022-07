"Je ne peux plus acheter du riz pour mes enfants"

Légende image, Florence Kambua (à gauche) fouille dans les ordures à la recherche de tout ce qu'elle peut vendre.

Au Kenya, certaines familles ne mangent qu'une fois par jour, voire pas du tout, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, écrit Catherine Byaruhanga de la BBC à Nairobi.

Tôt le matin, je trouve Florence Kambua courbée sur elle-même, fouillant dans la décharge située devant sa porte pour ramasser du plastique, du verre, des vêtements - tout ce qu'elle peut vendre dans la capitale du Kenya.

La quadragénaire est vêtue d'un pull noir et de bottes en plastique qui lui montent jusqu'aux genoux. Son travail n'est pas pour les âmes sensibles. Il est également dangereux.

Dans le bidonville de Mukuru Kwa Njenga, de la nourriture pourrie et des couches remplies pataugent sous ses pieds.

"Parfois, on finit par avoir la diarrhée, parfois on attrape une infection pulmonaire. J'ai persévéré, car je n'ai pas d'autre choix", me dit Mme Kambua.

Cette mère de six enfants a connu des temps difficiles. Elle s'est installée à Nairobi, la plus grande métropole d'Afrique de l'Est, il y a 19 ans, dans l'espoir d'un avenir radieux.

Au cours de cette période, elle a perdu son emploi, le père de ses enfants l'a quittée et le petit stand de nourriture qu'elle avait monté a été démoli pour une nouvelle voie rapide qui traverse la ville.

Ce qu'elle fait maintenant est donc la seule option dont elle dispose pour mettre de la nourriture sur la table. Elle gagne environ 100 shillings kenyans par jour (535 FCFA).

Même avec des revenus aussi maigres, Mme Kambua affirme qu'elle parvenait à nourrir sa famille deux fois par jour avant que les prix des aliments n'augmentent.

"Mes enfants aiment le riz, j'allais avec 50 shillings (265 FCFA) [au magasin] chercher un demi-kilo de riz et je cuisinais pour eux. Maintenant, c'est impossible."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les activistes ont demandé l'intervention du gouvernement pour soulager les souffrances des gens.

Mme Kambua s'est tournée vers un aliment de base bien connu, la farine de maïs, une céréale souvent cuite en une pâte épaisse appelée Ugali qui peut vous rassasier, mais même son prix a augmenté.

Aujourd'hui, elle nourrit sa famille une fois par jour, voire pas du tout.

"Avant, j'achetais la farine la moins chère à 85 shillings (450 FCFA). Aujourd'hui, la farine coûte 150 shillings (798 FCFA). Quand je ne suis pas capable de gagner de l'argent, nous dormons affamés."

Quelques semaines après notre rencontre, il y a d'autres mauvaises nouvelles pour Mme Kambua, le prix moyen de deux kilogrammes de farine de maïs dépasse désormais les 200 shillings (1 064 FCFA), soit une augmentation de 25 %.

Les dernières données du Bureau des statistiques du Kenya montrent que l'inflation annuelle des denrées alimentaires est à deux chiffres, avec des prix 12,4 % plus élevés en mai 2022 qu'en mai 2021.

Le maïs, qui est cultivé au Kenya et également importé des pays voisins, est consommé par la plupart des ménages.

C'est une option moins coûteuse en période de vaches maigres, mais Kennedy Nyagah, président de l'association United Grain Millers, affirme qu'il y a désormais une pénurie.

"Je l'attribue à une mauvaise récolte due à des précipitations insuffisantes et à des problèmes de prix des intrants agricoles comme les engrais", ajoute-t-il.

Au marché local de Mme Kambua, l'activité est faible. Lors de mes deux visites, il n'était pas rare de voir des clients acheter un seul oignon ou une seule tomate, car ils sont devenus trop chers.

"Auparavant, une tomate que vous nous voyez vendre maintenant pour 10 shillings, nous la vendions pour 5 shillings", me dit le vendeur Elijah Machuki Nyabutohe en montrant un panier.

"C'est pourquoi il n'y a pas d'acheteurs. Ils ont peur parce que lorsqu'ils achètent beaucoup de tomates, ils n'ont pas d'argent pour acheter de la farine et ils finissent par dormir affamés", me dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mukuru Kwa Njenga est l'un des plus grands bidonvilles de Nairobi.

Même s'il est loin de l'Ukraine, il est parfaitement conscient de l'impact de la guerre là-bas et de la façon dont elle a fait grimper le coût du carburant et des engrais.

"Les agriculteurs doivent dépenser davantage pour acheter les engrais nécessaires à la culture des tomates. Beaucoup finissent par arrêter la culture des tomates, à cause du coût élevé des engrais et des graines de tomates", me dit M. Nyabutohe.

À quelques centaines de mètres du marché vit Catherine Kanini - elle est au chômage depuis que le bar où elle travaillait a été démoli pour faire place à l'expansion d'une route qui rejoint la voie rapide.

Cette mère de famille de 30 ans n'a pas les moyens de louer une maison, alors elle s'est construite une structure de fortune avec des moustiquaires, des feuilles de plastique et des poteaux de bois.

Elle vient du comté de Kitui, dans l'est du Kenya, et comme beaucoup de personnes à faibles revenus dans les zones urbaines, elle compte sur ses proches pour la soutenir lorsque les prix sont élevés.

Sa mère lui enverrait de la nourriture du village, mais la sécheresse prolongée fait que ce n'est pas une option.

"En ce moment, c'est très sec dans notre région rurale. Il n'y a pas de pluie. Quand il pleut, il y a de la nourriture et c'est là que ma mère peut envoyer de la nourriture", me dit Mme Kanini.

"Maintenant, elle attend de nous que nous lui envoyions quelque chose. Elle compte sur nous, mais nous avons des problèmes de ce côté-là."

Légende image, Catherine Kanini (au centre) a construit un abri de fortune après la démolition de sa maison.

L'augmentation du coût de la vie intervient au moment où le Kenya s'apprête à organiser des élections générales le 9 août. La question figure en bonne place dans la campagne des deux principaux candidats à la succession du président Uhuru Kenyatta.

Le vice-président William Ruto parle d'une approche "ascendante" pour améliorer l'économie, tandis que le leader de l'opposition de longue date, Raila Odinga, promet des transferts en espèces aux ménages pauvres.

Mme Kanini a son propre conseil à leur donner.

"Je leur suggère d'ouvrir des usines et de nous donner du travail. Ils devraient réduire les prix des produits de base dont ils avaient augmenté le prix. De sorte que lorsque vous êtes en mesure de gagner un peu d'argent, vous puissiez aller chercher de la nourriture."

Meron Elias, analyste de l'International Crisis Group, prévient que la crise du coût de la vie pourrait provoquer l'instabilité, en particulier dans un scrutin serré.

"Bien que l'issue de l'élection soit incertaine - ce qui est tout à l'honneur de la démocratie kényane - nous craignons que la frustration liée aux prix élevés des denrées alimentaires et à l'inflation générale ne permette aux politiciens de mobiliser plus facilement des foules frustrées dans les rues", dit-il.