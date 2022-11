La famille zambienne de Lemekhani Nyirenda exige des réponses de la Russie

Crédit photo, ZAMBIANS IN MOSCOW/FACEBOOK

Lemekhani Nyirenda purgeait une peine de prison liée à la drogue en Russie, mais il a été libéré et déployé sur les lignes de front en Ukraine.

M. Kakubo a déclaré que la Zambie avait exigé des réponses sur la mort de l'étudiant et sur les raisons pour lesquelles il avait été envoyé en Ukraine.

La plupart des Zambiens sont choqués par la nouvelle, mais aussi frustrés que le gouvernement n'ait pas partagé plus d'informations pour expliquer les circonstances qui ont conduit à l'envoi de l'étudiant en Ukraine.

L'arrestation pour trafic de drogue

"Nous pensons qu'il ne savait pas ce que contenait le paquet qu'il livrait, il nous a dit qu'il ne le savait pas. Il recevait des SMS pour des ramassages et des instructions pour savoir où les livrer", a-t-elle dit.

"À une occasion, il a été arrêté par la police et fouillé et ils ont trouvé de la drogue dans le paquet. Il a expliqué qu'il travaillait pour un coursier en ligne et qu'il n'était pas au courant des colis, mais il a été arrêté", a déclaré Mme Nyirenda.