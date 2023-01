Comment maintenir la motivation et la passion au travail

J'ai toujours voulu être écrivain depuis que j'ai emprunté la vieille machine à écrire de mes parents à l'âge de six ans.

En tant qu'auteur et journaliste, je reconnais la chance que j'ai de poursuivre ces ambitions d'enfance, mais je mentirais si je disais qu'il n'y a pas de périodes régulières où cette passion s'estompe.

Ce phénomène est accentué dans le Londres humide et maussade de janvier, lorsque mon humeur est déjà basse et que la répétition de la routine hebdomadaire peut commencer à être épuisante. J'ai l'impression d'être sur une roue sans fin de rongeurs dont je veux sortir.

Et vous n'êtes probablement pas le seul : comme l'a révélé la récente tendance à la "démission silencieuse", de nombreuses personnes perdent leur enthousiasme pour les carrières qu'elles aimaient autrefois.

"D'après mon expérience avec mes clients de coaching, je dirais que c'est un gros problème et que ce problème prend de l'ampleur", déclare Anna K Schaffner, thérapeute de vie au Royaume-Uni, spécialisée dans le burnout, le stress et la résilience.

Pour certains, la perte de passion peut être le signe qu'ils doivent changer de carrière, mais un changement aussi radical n'est pas toujours possible.

De nombreux milléniaux et la jeune génération Z rejettent le mode de vie "vivre et travailler".

Heureusement, des études récentes montrent que certaines personnes appliquent naturellement des "stratégies de laboratoire" pour raviver leur passion et leur motivation.

Et il existe de nombreuses façons dont nous pouvons tous appliquer ces techniques.

Une question de mentalité

Les recherches précédentes de Chen ont examiné l'influence de deux états d'esprit différents sur la passion. Les soi-disant "théoriciens de la concurrence" sont plus enclins à soutenir des affirmations telles que :

Les "théoriciens du développement", en revanche, sont plus susceptibles d'être d'accord avec des déclarations telles que :

À l'aide de questionnaires détaillés qui mesurent l'état d'esprit des personnes et divers résultats dans l'environnement de travail, Chen a découvert que ces croyances deviennent des prophéties auto-réalisatrices.

Les théoriciens de la compétence (dans leur sens d'adéquation) auront du mal à trouver le bonheur dans un emploi qui ne répond pas à leurs critères spécifiques. Les théoriciens du développement, en revanche, peuvent apprendre à trouver du plaisir et de l'intérêt dans différentes tâches, de sorte que leur satisfaction augmente avec le temps, même si le travail ne répondait pas initialement à toutes les exigences souhaitées.

Dans l'ensemble, M. Chen a confirmé que les élèves soucieux de leur développement avaient plus de chances de voir leur passion pour leur matière s'accroître au fil du temps.

Et ce changement était en corrélation avec le nombre de stratégies qu'ils avaient utilisées. En revanche, les élèves ayant un état d'esprit de compétence ne semblent pas utiliser ces stratégies aussi efficacement.

Générer de la motivation

Les résultats de Chen sont cohérents avec des recherches psychologiques plus larges qui examinent la manière dont les gens régulent leur intérêt et leur motivation dans leur travail.

En plus de confirmer l'utilisation des stratégies que Chen avait détectées, comme l'identification de la pertinence personnelle ou sociale du travail, ces études suggèrent d'autres moyens de raviver la magie.

Deux des techniques les plus utiles sont la "fixation d'objectifs proximaux" et l'"auto-réalisation".

Ils sont particulièrement utiles lorsque vous vous sentez dépassé par un nouveau projet, où le défi est si grand et la récompense si lointaine que vous avez du mal à rassembler l'enthousiasme nécessaire pour vous lancer.

Pour appliquer la fixation d'objectifs proximaux, vous pouvez décomposer le projet en petites tâches qui sont beaucoup plus rapides à réaliser, ce qui vous permet d'éprouver un sentiment chaleureux de satisfaction lorsque vous êtes sur la bonne voie pour réaliser votre plan.

Encore une fois, l'état d'esprit compte. Dans une étude récente menée avec Malte Schwinger, professeur à l'université Philipps de Marbourg, en Allemagne, M. Trautner a interrogé plus de 700 étudiants sur la manière dont ils gèrent leur motivation.

Comme Chen l'a observé avec son travail sur la passion, ils ont constaté que certains élèves pensent que la motivation pour une tâche est fixe et immuable, tandis que d'autres pensent qu'elle peut être cultivée.

Et ce sont ceux qui ont cette dernière mentalité qui chercheront des moyens de développer leur motivation à l'aide de stratégies pratiques, tandis que ceux qui pensent que leur motivation est hors de leur contrôle sont moins proactifs.

Agir

Mais les travaux de Chen suggèrent qu'ils font partie de la minorité : dans ses échantillons, la plupart des personnes avaient l'état d'esprit de compétence et pouvaient donc bénéficier d'un rappel de leur potentiel pour développer leur motivation et leur passion.

Prendre le temps de réfléchir à nos objectifs globaux, rechercher les avantages que notre travail apporte aux autres, communiquer avec des collègues inspirants et établir un plan avec de petites récompenses : ce sont des stratégies simples que nous pouvons tous adopter pour accroître notre enthousiasme.

S'adonner à un hobby peut vous donner le sentiment d'avoir un but et de réaliser quelque chose, de sorte que votre travail n'est pas le seul endroit où vous pouvez vous épanouir dans votre vie.

Cependant, vous n'avez pas à en assumer toute la responsabilité. Mme Schaffner suggère de discuter avec votre patron des moyens de modifier votre travail pour qu'il corresponde davantage à vos valeurs et à vos intérêts, un processus qu'elle appelle "adaptation du travail".

"Les bons employeurs devraient s'y intéresser et soutenir l'idée : il est tout à fait logique que leurs employés se voient confier les tâches qu'ils sont le mieux à même de réaliser", dit-elle.

C'est pourquoi M. Schaffner suggère de s'adonner à un passe-temps qui peut également vous donner un sentiment d'utilité et d'accomplissement, afin que votre travail ne soit pas le seul endroit où vous puissiez vous épanouir dans votre vie.

"Ironiquement, avec un peu de détachement et de perspective, nous avons tendance à travailler mieux et plus légèrement", dit-il.