Que sont les mers laiteuses, l'extraordinaire énigme marine que la science peut enfin résoudre ?

il y a 50 minutes

Une nuit de janvier 1864, quelque part au sud-est de la Corne de l'Afrique, quelque chose d'inexplicable s'est produit.

"Le visage entier de la nature semblait changé", a écrit le capitaine Raphael Semmes du navire Alabama. "Autour de l'horizon, il y avait une faible lueur, ou rougissement, comme s'il y avait une illumination lointaine, tandis qu'au-dessus, il y avait un ciel sombre et sinistre." L'Alabama est passé "soudainement de l'eau bleue profonde dans laquelle nous naviguions à une étendue d'eau si blanche qu'elle m'a fait sursauter", et a voyagé "éclairé par la lueur maladive et surnaturelle d'une mer fantôme" pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que tout se termine aussi soudainement que cela avait commencé. Semmes et son équipage ont été parmi les rares témoins oculaires d'un phénomène particulier : une lueur mystérieuse en pleine mer, parfois visible la nuit, connue sous le nom de mer lactée.

Eaux chatoyantes

Ce qui brille naturellement nous étonne toujours, et lorsqu'il s'agit de la mer, l'effet peut être encore plus étonnant. Les créatures bioluminescentes qui l'habitent offrent des spectacles aussi magiques que les mers d'Ardora, où les étincelles de la mer s'illuminent au rythme des vagues ou de nos pas sur le sable. Mais le phénomène des mers laiteuses est resté insaisissable. Bien qu'il soit mentionné sporadiquement dans la littérature et la fiction maritimes, rares sont ceux qui l'ont vu. Et ceux qui l'ont décrite n'ont pas parlé d'une bioluminescence courte, limitée, réactive ou de flashs bleu-vert, ce qui est plus

Ils parlent d'une "mer d'une blancheur laiteuse, comme si, depuis les promontoires voisins, des troupeaux d'ours blancs peignés venaient nager autour d'elle", comme l'écrit Herman Melville dans son "Moby-Dick" de 1851.

Surprise

Une nuit d'août 2019, Naomi McKinnon se trouve sur le pont du yacht Ganesha lorsque l'océan Indien s'illumine. "Trois membres de l'équipage étaient de garde et naviguaient sur le bateau pendant la nuit, s'assurant que nous gardions la bonne trajectoire vers les îles Cocos, et tout d'un coup, l'océan a commencé à avoir un aspect vraiment étrange. "On s'est demandé 'qu'est-ce qui ne va pas avec nos yeux, pourquoi ça a l'air si bizarre'. "Et comme nous naviguions plus loin, la lueur est devenue plus intense. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait", déclare-t-il à la BBC. Le capitaine Johan Lemmens a été réveillé par l'équipage. "Lorsque nous sommes sortis, j'ai vu que la mer était illuminée comme s'il y avait de grands projecteurs sous l'eau. "Visuellement, on avait l'impression que le navire flottait plus haut que d'habitude et que nous naviguions dans un champ de neige qui brillait au clair de lune. "Et les vagues d'étrave étaient noires, ce qui était une expérience sinistre parce que normalement les vagues d'étrave sont toujours blanches et la mer est noire".

Crédit photo, STEVEN MILLER, LEON SCHOMMER Y NAOMI MCKINNON Légende image, Photographie numérique de la mer de Java laiteuse de 2019, capturée par l'équipage du Ganesha, montrant une vue de (A) la proue du navire et (B) une version ajustée en couleur de la photo Samsung qui se rapproche de la perception visuelle de la lueur.

McKinnon a déclaré que la couleur de l'océan était "un vert blanchâtre, comme des autocollants phosphorescents", et qu'il ne s'agissait pas d'un film phosphorescent à la surface. "Nous le savons parce que la chasse d'eau du bateau était alimentée en eau gluante et que le bateau prenait cette eau à au moins un mètre sous le niveau de la mer". Une nouvelle façon de faire de la science ! Ils ont ensuite jeté un seau dans l'eau pour l'examiner de plus près. "Au début, nous ne pouvions pas voir de lueur. Mais quand on a laissé l'eau se décanter, la lueur est devenue plus intense. "Quand on regardait l'eau dans le seau, il y avait comme des petites taches de lumière, mais depuis le pont, l'océan semblait homogène". Et ce n'était pas seulement un patch autour du vaisseau. "Nous avons vu la lueur d'un horizon à l'autre. Tout l'océan que nous pouvions voir brillait. "Nous étions totalement captivés. C'était extrêmement beau et calme. De plus, c'était une nuit magnifique pour la voile, donc nous étions émerveillés par cette expérience incroyable."

Sérénité

Naomi a cherché des explications sur Internet une fois de retour sur la côte. Un jour, elle est tombée sur un rapport de l'expert en observation de la terre Steve Miller, de l'université d'État du Colorado, qui avait vu le même phénomène d'incandescence au large des côtes de Java, mais à partir d'un satellite.

Crédit photo, STEVE MILLER/NOAA Légende image, Image de l'événement publiée dans le rapport scientifique de l'équipe de Miller dans Nature Scientific Reports, juillet 2021, comparant les vues satellites de jour et de nuit.

"La mer laiteuse est ma baleine blanche", déclare M. Miller à la BBC, faisant référence à l'obsession du capitaine Achab dans le roman classique de Melville. "L'année dernière, nous avons fait un reportage sur une nouvelle génération de satellites que nous essayions d'utiliser pour trouver des mers lactées. En fait, nous avons prétendu avoir vu des mers lactées, bien que nous n'ayons aucune confirmation de la Terre. "Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que ce que nous voyions était des émissions lumineuses de la surface, mais, en tant que scientifique, on ne sait jamais si on peut affirmer à 100% que ce qu'on pense avoir vu est en fait ce qu'on a vu", explique Miller. "Nous aurions aimé avoir des données provenant de l'eau pour confirmer ce que nous avons vu du ciel, mais il a été difficile d'entrer en contact avec des bateaux ou des personnes qui auraient pu être témoins de quelque chose. Nous avons donc pris le risque calculé de publier l'œuvre dans l'espoir de trouver quelqu'un qui l'avait vue."

Et c'est exactement ce qui s'est passé. "J'ai été très soulagé quand Naomi m'a contacté." "Le rapport Ganesha a fourni la première confirmation visuelle que notre nouvelle génération de capteurs satellites peut détecter de manière autonome les mers laiteuses. "Le résultat vraiment important ici est qu'avec la confirmation de la surface, nous avons maintenant confiance dans les mesures satellitaires non seulement pour détecter ce phénomène et l'étudier à distance, mais aussi pour guider les navires de recherche afin de pénétrer dans les mers lactées et d'en apprendre beaucoup plus sur elles." Et des données ont pu être immédiatement repérées après cette rencontre, rapportées dans Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) "Boat encounter with Java's 2019 bioluminescent milky sea : views from the deck confirm satellite detection".

Crédit photo, STEVE MILLER/NOAA Légende image, Image satellite de la mer de Java laiteuse le 2 août 2019 avec la trajectoire du Ganesha marquée.

Naomi, par exemple, a rapporté que la mer scintillait à perte de vue. Grâce aux observations par satellite, il a été possible de se faire une idée plus précise de l'étendue de la zone. "C'est l'une des grandes découvertes que l'on peut faire à 834 km d'altitude. La mer laiteuse qu'ils ont traversée au sud de Java faisait environ 100 000 kilomètres carrés. Du moins, c'était la zone qui pouvait être vue par le satellite. "C'est une remarquable étendue d'eau miroitante et, en fait, les récits historiques de mers lactées remontant à plusieurs siècles ont donné à peu près le même type de description en termes d'expérience autour d'elle."

Le biologiste marin Kenneth Nealson, qui collabore depuis longtemps avec Miller à l'étude des mers laiteuses, a repéré un autre détail essentiel. Avant l'événement qui s'est produit au sud de Java, il y avait eu une prolifération massive d'algues dans la région. M. Nealson, qui a mené des recherches sur les bactéries océaniques bioluminescentes qui se nourrissent d'algues mortes, a déclaré à la BBC que la lueur est destinée à attirer les poissons la nuit pour qu'ils les avalent. "La plupart de ces bactéries qui sont capables de briller sont les E coli de la mer, ce sont les bactéries intestinales des poissons. "Lorsque nous déféquons des E coli, ce que ces bactéries veulent, c'est retourner dans l'intestin d'un humain. "Dans l'océan, s'ils peuvent trouver une particule de protéine, disons un plancton mort, et la faire briller, c'est bon pour eux parce que dans l'océan, la brillance est un signe qu'il y a quelque chose de bon à manger. Donc la lueur est comme une publicité pour les lumières. "Exactement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense également que les mers laiteuses sont causées par des bactéries bioluminescentes qui communiquent entre elles, peut-être en réponse à des modifications des courants océaniques induites par les conditions atmosphériques.

Les taches brillantes individuelles d'algues mortes peuvent être rapidement avalées par les poissons, sans jamais être vues par un marin de passage. Mais une efflorescence massive va leur couper l'appétit, et c'est peut-être pour cela que la mer commence à scintiller. "Cela revient à faire pousser une culture de ces bactéries, mais au lieu d'être dans 100 millilitres comme dans un laboratoire, c'est dans 100 000 kilomètres carrés. "C'est ce qu'il y a de miraculeux dans ces proliférations d'algues, lorsque vous avez certaines zones de remontée d'eau (lorsque des masses d'eau très profondes remontent à la surface) et que tous les nutriments qui remontent dans les algues se mettent à pousser comme des fous", explique le biologiste. "Il s'agit de centaines de milliards de particules, qui brillent toutes en même temps, se mélangent à l'eau et lui confèrent cet aspect lumineux uniforme. C'est ce que nous pensons être le processus de notre interprétation visuelle d'une mer lactée", ajoute M. Miller. Entre science et mythe Il n'est pas surprenant qu'un événement aussi frappant ait été enregistré dans le passé par les marins qui l'ont vu, mais "c'est un sujet qui est resté longtemps en marge du folklore maritime et des connaissances scientifiques".

Et il y a encore des inconnues à résoudre.