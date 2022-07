Ce qui peut expliquer l'apathie des enfants

il y a 29 minutes

Marina Alves São Paulo, BBC News Brésil

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'apathie peut se caractériser par un manque de motivation, un désintérêt social, l'isolement et l'indifférence.

L'apathie n'est pas une maladie, mais plutôt un ensemble de signes comportementaux qui trouvent leur origine dans une condition spécifique, comme un traumatisme psychologique ou une maladie physique.

En général, l'apathie peut être caractérisée par un manque de motivation, un désintérêt social, l'isolement, l'indifférence.

"Tout le monde peut avoir un moment d'apathie, cela peut donc être normal, comme l'anxiété ou la tristesse", explique Luiza Bisol, psychiatre à la clinique externe de santé mentale du complexe hospitalier de l'Université fédérale du Ceará (UFC) et maître de conférences dans la même université, qui est liée au réseau Ebserh.

Elle peut apparaître à tout âge, mais nous ferons ici une incise chez les enfants, dont les symptômes peuvent apparaître dans les premiers mois de la vie ou tout au long de l'enfance.

Dans le cas des jeunes enfants - jusqu'à l'âge de cinq ans - les symptômes peuvent aller de l'irritation aux pleurs sans raison apparente, en passant par la tristesse, la difficulté à montrer de l'affection et les émotions.

"Nous évaluons l'évolution au fil du temps, mais il est possible d'avoir des bébés qui manifestent de l'apathie", dit Bisol.

Chez les enfants plus âgés - jusqu'à douze ans - les symptômes les plus courants de l'apathie vont de l'isolement, du découragement et de la tristesse à un manque d'intérêt pour la communication avec la famille ou pour se faire des amis. Mais il n'y a pas de règle.

"Le pédiatre est le premier médecin qui va évaluer l'enfant et faire un dépistage individuel. Et s'il dit à la famille que ce n'est rien ou que c'est juste une phase, nous n'interviendrons pas, et le plus important dans les conditions psychiatriques est l'intervention", souligne Débora Passos, pédiatre néonatologiste de l'unité de soins intensifs néonatals de l'hôpital et de la maternité Pro Matre.

L'apathie peut être confondue avec certains traits de personnalité, comme l'inhibition ou la timidité.

"Dans la timidité, l'individu a une réponse et une initiative face au monde, mais il est plus retenu. Dans ce cas, il a simplement besoin de plus de stimuli, ce qui est différent de l'apathie, lorsque vous donnez les stimuli, essayez d'interagir, et que l'enfant ne répond pas", décrit Mauro Victor de Medeiros Filho, psychiatre de l'enfance et de l'adolescence du service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence de l'Institut de psychiatrie (IPq) de l'hôpital das Clínicas de la FMUSP (école de médecine de l'université de São Paulo).

Il est possible de remarquer cette différence en emmenant l'enfant dans un nouvel environnement, comme une fête. Au début, il peut arriver avec une certaine crainte, mais il se détend ensuite et commence à jouer. Cette attitude n'est caractérisée que par l'inhibition ou la timidité, et non par l'apathie.

Le psychiatre de l'Institut de psychiatrie de l'Université de São Paulo affirme également que l'apathie peut aussi être confondue avec le refus.

"Ainsi, les enfants 'contre' qui ne veulent pas faire quelque chose ou se confronter peuvent ne pas répondre ou ne pas réagir simplement parce qu'ils s'opposent. Dans ce cas, ils font des efforts et mettent de l'énergie pour être contre, ce qui est le contraire de l'apathie", rapporte Filho.

Et il y a plusieurs causes qui peuvent justifier une apathie persistante, parmi elles, les problèmes psychiques tels que :

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'apathie peut être confondue avec certains traits de personnalité, comme l'inhibition ou la timidité.

La dépression infantile ;

TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité)

Troubles de l'anxiété ;

Troubles liés à un traumatisme ou à un stress aigu que l'enfant a subi : abus sexuels et moraux, maltraitance, deuil, séparation des parents, intimidation, difficultés financières au foyer ;

Schizophrénie (cette maladie n'est pas si fréquente chez les enfants).

Parmi les principales conditions physiques, on trouve déjà :

Hypothyroïdie ;

Anémie ;

Hypovitaminose (lorsqu'il y a un manque d'une ou plusieurs vitamines dans l'organisme) ;

Maladies oncologiques et/ou métaboliques.

Une autre raison qui peut conduire au développement de l'apathie est le trouble du spectre autistique (TSA).

"Dans ce groupe de troubles, il y a une diversité de symptômes et parmi eux, nous pouvons, oui, avoir l'apathie, car ces enfants peuvent avoir beaucoup de difficultés à se socialiser", évalue Bisol, psychiatre à l'Université fédérale de Ceará.

Selon les spécialistes, les changements de comportement dus à la pandémie et à l'isolement social sont nombreux.

"Ils sont le reflet de ce que nous vivons et n'ont pas de maladies liées. C'est absolument comportemental", explique la pédiatre Débora Passos, soulignant que ces cas nécessitent également une évaluation clinique et un suivi psychologique.

José Martins Filho, pédiatre, professeur de pédiatrie à l'Université d'État de Campinas (Unicamp) et membre de la Société brésilienne de pédiatrie (SBP) attire l'attention sur un autre point important : le manque d'encouragement de la famille.

"J'ai un livre intitulé The Outsourced Child où je parle des mères et des pères qui partent travailler et ne peuvent pas jouer avec leurs enfants. Ensuite, ils vont à l'école et se replient sur eux-mêmes ou restent sur leurs appareils électroniques.

Tout cela peut conduire à ce symptôme d'apathie", avertit l'expert, qui présente une chaîne YouTube intitulée Family Love and Care destinée aux parents et aux aidants.

La première étape consiste à observer le comportement de l'enfant, car l'apathie est généralement très perceptible.

"Il est nécessaire d'analyser la cohérence et la fréquence de ces signes comportementaux, car il faut trouver ce qui provoque cette apathie de manière précoce", indique la pédopsychologue Cynthia Marden, de la clinique ambulatoire de psychiatrie de l'Hospital Universitário Lauro Wanderley, de l'Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), qui fait partie du réseau Ebserh.

En ce sens, il convient de souligner que chaque enfant a un temps de développement différent, alors que certains marchent, parlent et montrent de l'intérêt pour l'apprentissage plus tôt, d'autres prennent un peu plus de temps. Et c'est très bien ainsi, tant que l'enfant atteint ce qui est attendu pour sa tranche d'âge en termes de développement physique et cognitif.

C'est pourquoi il est si important que, même après la première année de vie, l'enfant continue à être suivi périodiquement.

"Le pédiatre n'est pas seulement le médecin de l'enfant, c'est un médecin de famille. Il s'agit bien plus que de peser et de mesurer l'enfant. Souvent, le pédiatre attire l'attention sur ce que les parents ne remarquent pas, et cela se produit souvent dans le cabinet", rapporte M. Passos, pédiatre à l'hôpital et à la maternité Pro Matre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le suivi des enseignants et des médecins est important pour identifier l'apathie chez les enfants

Outre le médecin, les enseignants ont également un rôle essentiel dans un éventuel diagnostic, puisqu'ils passent au moins une demi-journée avec les enfants.

"Prendre du temps pendant la semaine ou même le week-end pour interagir avec l'enfant est essentiel, sinon les parents ne remarqueront pas de comportement atypique chez leurs enfants", avertit M. Passos.

Et après avoir exclu les maladies physiques lors des premiers soins cliniques, le pédiatre oriente l'enfant vers une évaluation par un psychologue ou un psychiatre.

"A partir du moment où il y a fréquence et persistance ayant des dommages dans le domaine fonctionnel, comme l'enfant ne veut pas prendre un bain, faire ses devoirs, sortir, n'a pas d'intérêt devant un instrument de musique ou qu'il y a des dommages sociaux comme le manque d'interaction avec les amis ou la famille, nous pouvons dire que l'apathie a commencé à devenir un problème", définit Filho, psychiatre de l'Institut de Psychiatrie de l'Hôpital das Clínicas.

L'apathie peut-elle être traitée ?

L'apathie n'étant pas une maladie, le traitement est dirigé vers la cause du symptôme. En d'autres termes, s'il s'agit d'une anémie, cette affection doit être traitée pour améliorer les effets indésirables.

Il en va de même pour les troubles psychologiques, qui sont généralement traités par des thérapies et, dans certains cas, par des médicaments.

"N'oubliez pas que c'est un symptôme qui peut être présent dans plusieurs diagnostics", dit Filho.

La posture des parents face à ce symptôme est orientée en fonction de la pathologie.