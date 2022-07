Le problème de gencives qui peut affecter gravement votre santé bien au-delà de votre bouche

il y a 46 minutes

Martha Henriques BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Entassées, mal alignées, criblées de caries et de gencives enflammées, nos dents sont tristement célèbres pour leurs défauts.

L'homme moderne est unique en ce sens qu'il doit intervenir chaque jour pour s'assurer que ses dents et ses gencives ne tombent pas malades.

Loin de se limiter aux maux de dents et aux douleurs gingivales, notre santé bucco-dentaire a une incidence sur tout, de notre régime alimentaire à notre bien-être général, en passant par le risque de décès, toutes causes confondues, au cours d'une année donnée.

C'est parce que les maladies de la bouche ne restent pas toujours dans la bouche.

Il commence à apparaître qu'il existe un lien étroit entre la santé bucco-dentaire et certaines des maladies les plus urgentes au monde, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et la maladie d'Alzheimer, ce qui souligne le rôle de la bouche comme miroir de la santé et de la maladie, et comme sentinelle de notre bien-être général.

Malheureusement, la caractéristique la plus révélatrice de la santé bucco-dentaire est peut-être celle qui est le plus souvent ignorée.

Maladie généralisée

La parodontite, ou maladie des gencives, est la deuxième maladie buccale la plus répandue après la carie dentaire. Elle touche plus de 47 % des adultes de plus de 30 ans.

Après 65 ans, 64 % ont une parodontite modérée ou sévère. À l'échelle mondiale, il s'agit de la onzième maladie la plus répandue dans le monde.

La parodontite est une infection qui ne se situe pas à la surface des gencives que vous pouvez voir lorsque vous souriez, mais en profondeur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des visites régulières chez le dentiste sont essentielles pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire.

Après une phase initiale d'inflammation superficielle dans la partie visible de la gencive (gingivite), les bactéries descendent sous le rebord gingival dans des poches situées près de la racine de la dent où elles érodent les structures qui maintiennent la dent en place.

En raison de la nature cachée de la parodontite, de nombreuses personnes qui en souffrent ne savent pas qu'elles en sont atteintes avant d'avoir atteint un stade très avancé. Cette maladie a une composante génétique et est également influencée par l'hygiène bucco-dentaire.

Pour la plupart des gens, la maladie n'est pas visible avant l'âge de 40 ou 50 ans, explique Sim K. Singhrao, chercheur principal à l'école dentaire de l'Université de Central Lancashire au Royaume-Uni.

À ce moment-là, de graves dommages peuvent avoir déjà miné l'architecture de la dent, avec le risque de la perdre. Entre-temps, l'infection a envoyé un filet constant de bactéries, telles que Treponema denticola et Porphyromonas gingivalis, dans la circulation sanguine pendant des décennies.

Bactéries dans le sang

C'est cette présence à long terme de bactéries pathogènes dans les gencives et la circulation sanguine qui façonne notre santé bien au-delà de la bouche.

"Si vous imaginez le système sanguin comme un bus, il transportera des passagers, des choses comme des bactéries dans la bouche, et il ira partout dans le corps", explique Singhrao.

"Certains vont se déclencher dans le cerveau, d'autres dans les artères, d'autres encore dans le pancréas ou le foie".

Lorsque ces organes présentent des vulnérabilités ou que les microbes ne sont pas éliminés efficacement, ils provoquent une inflammation et déclenchent ou exacerbent d'autres maladies inflammatoires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La parodontite touche 47 % des adultes de plus de 30 ans.

En fait, la parodontite est liée à une liste de maladies non transmissibles parmi les plus répandues dans le monde : maladies cardiovasculaires, diabète, maladie d'Alzheimer, obésité, divers cancers, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Parkinson, pneumonie et complications de la grossesse.

Relation à double sens

Pour nombre de ces pathologies, il s'agit d'une relation bidirectionnelle. Par exemple, la parodontite peut aggraver des affections telles que l'athérosclérose, le durcissement de la paroi des artères, et la présence d'athérosclérose prédispose également les patients à la parodontite.

Il n'y a pas eu d'essais contrôlés randomisés (ECR), considérés comme l'étalon-or de la recherche médicale, pour étudier cette relation (il serait difficile de les mener dans le respect de l'éthique, en refusant à un groupe de traiter sa parodontite pendant une période prolongée pour voir comment cela affecte son athérosclérose).

Cependant, les bactéries responsables de la parodontite, que l'on ne trouve habituellement que dans la bouche, ont été découvertes dans des plaques d'athérome.

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est en partie un problème génétique, mais l'hygiène buccale joue également un rôle.

De toutes ces affections chroniques, c'est le diabète qui présente le lien bidirectionnel le plus fort avec la parodontite.

Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont un risque trois fois plus élevé de développer une parodontite que les personnes non diabétiques.

Chez les personnes qui souffrent à la fois de diabète de type 2 et de parodontite, l'infection aggrave la capacité de l'organisme à contrôler la glycémie.

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce lien ?

Des gencives au système sanguin

Il s'agit du passage constant de bactéries des poches profondes des gencives vers la circulation sanguine.

Lorsque le système immunitaire détecte des bactéries ou d'autres agents pathogènes, les cellules immunitaires libèrent un flot de molécules messagères cellulaires appelées marqueurs inflammatoires.

Ces marqueurs inflammatoires aident le système immunitaire à attaquer et à tuer les agents pathogènes envahissants.

Le gonflement et la rougeur qui apparaissent par instants autour d'une plaie sont le résultat de cette réponse inflammatoire efficace.

À court terme, les marqueurs inflammatoires constituent d'excellents guides pour le système immunitaire, qui peut ainsi identifier le site d'une infection probable.

Mais lorsque ces sentinelles restent dans le corps, elles causent un certain nombre de problèmes.

La plupart des affections liées à la parodontite ont un élément inflammatoire bien établi.

Par exemple, il y a près de 30 ans, il a été révélé qu'un marqueur inflammatoire appelé facteur de nécrose tumorale alpha augmente la résistance à l'insuline chez les diabétiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le dentiste ne doit pas seulement être consulté en cas de douleur intense, mais il est important de faire des contrôles réguliers.

Cette découverte a été rapidement suivie par celle d'une vague d'autres marqueurs inflammatoires qui exacerbent à la fois l'obésité et le diabète de type 2.

Ce réseau dense de marqueurs inflammatoires a donné lieu à des recherches visant à traiter le diabète en réduisant l'inflammation chronique.

Mais l'écoulement constant de bactéries provenant d'une infection cachée dans les gencives fait exactement le contraire.

"Toutes les maladies inflammatoires sont liées, elles s'influencent mutuellement", explique Palle Holmstrup, professeur émérite au département de dentisterie de l'université de Copenhague.

"La parodontite est l'une des maladies inflammatoires les plus courantes, sinon la plus courante, du corps humain."

"Ce sont les mêmes médiateurs inflammatoires qui sont actifs dans plusieurs types de maladies inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, maladies cardiaques, diabète, etc. Si vous avez une parodontite, vous aurez un niveau plus élevé d'inflammation systémique de bas grade."

Expériences sur les rats

Chez l'homme, il est difficile d'étudier directement comment le traitement de la parodontite pourrait soulager des affections telles que le diabète, pour les mêmes raisons éthiques que pour l'athérosclérose : on ne peut pas refuser à un patient un traitement pour sa maladie, en particulier si l'on soupçonne que cela pourrait aggraver ses autres affections. Cela rend l'étude de ce nœud complexe de maladies inflammatoires liées particulièrement difficile, et les relations de cause à effet difficiles à cerner.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme se tenant la joue

Cependant, le groupe de Holmstrup a mesuré l'effet de la parodontite sur le diabète chez les rats.

Son groupe a étudié la différence de réponse de la glycémie chez des rats diabétiques soumis à une condition semblable à la parodontite et chez des rats diabétiques sans parodontite.

La parodontite a entraîné une augmentation de 30 % du taux de sucre dans le sang après un repas.

Les effets de la perte des dents sur la santé

La conclusion ultime de la parodontite, si elle est agressive et non traitée, est la perte des dents.

En plus de décennies d'inflammation chronique, la perte des dents entraîne une toute nouvelle série de risques pour la santé, notamment le déclin cognitif et la démence.

Bei Wu, professeur doyen de santé mondiale à l'école d'infirmières Rory Meyers de l'université de New York, a constaté une relation dépendant de la quantité : plus le nombre de dents perdues est élevé, plus le risque de déclin cognitif et de démence est important.

Dans la plus grande étude de ce type, Wu a étudié les données de santé de 34 000 patients aux États-Unis et a constaté que pour chaque dent perdue, le risque de déclin cognitif et de démence augmente de 1,4 % et de 1,1 % respectivement.

Dans l'ensemble, les personnes qui avaient perdu leurs dents présentaient un risque accru de 48 % de déclin cognitif et de 28 % de démence, par rapport aux personnes similaires qui avaient toutes leurs dents.

La perte des dents a été largement négligée en tant que facteur de risque de démence, et Mme Wu dit qu'on la regarde généralement avec surprise lorsqu'elle souligne le lien entre les deux.

"La santé bucco-dentaire est une pièce manquante", dit Wu. "Nous essayons de fournir les preuves pour montrer que cela devrait faire partie de l'équation".

Si la parodontite est une cause fréquente de perte de dents, il peut y avoir d'autres coupables de ces effets que l'inflammation.

Jusqu'à présent, les études de Wu sur la perte des dents n'ont porté que sur des corrélations et non sur des liens de causalité, mais elle souhaite étudier le rôle de la nutrition dans cette relation, entre autres facteurs.

"De bonnes dents pourraient améliorer l'apport nutritionnel et aussi votre mastication", dit Wu.

"Cela pourrait potentiellement augmenter le flux sanguin, ce qui pourrait avoir un impact sur la fonction cognitive, mais ce n'est encore qu'une hypothèse".

Hygiène bucco-dentaire

Les liens émergents entre notre santé bucco-dentaire et cette série d'autres affections ont un résultat très important : il est facile de réduire le risque de contracter une parodontite et de la traiter efficacement si vous en êtes déjà atteint.

"Si nous nous brossons les dents correctement et que nous avons une bonne hygiène bucco-dentaire, nous pouvons potentiellement prévenir l'apparition de la parodontite", déclare Wu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La perte des dents est liée à de nombreux problèmes de santé

Si la maladie apparaît, elle peut être traitée à un stade précoce par un détartrage et un surfaçage radiculaire, qui consiste à racler les microbes de la surface inférieure de la dent, au-dessus et juste en dessous de la ligne gingivale.

Si vous souffrez d'une parodontite grave, la solution peut inclure un traitement chirurgical, "qui consiste à détacher le tissu gingival mou, à nettoyer les surfaces radiculaires et à rattacher le tissu", explique M. Holmstrup.

Le problème est la détection, en raison de la nature souvent asymptomatique de la maladie, associée à l'idée fausse courante selon laquelle, à moins d'avoir un grave mal de dents, il n'est pas nécessaire d'aller chez le dentiste.